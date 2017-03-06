Квартальнов: «Локомотив» — хорош, в «регулярке» проиграли по делу

«В «регулярке» мы проиграли «Локомотиву» по делу»
— В серии с «Йокеритом» у вас было мало ротации.
— Да, мы приняли решение сыграть с минимальной ротацией.
— С Ничушкиным всё нормально?
— С ним всё нормально. Планово ли он пропускал тренировку? В общем-то, да.
— Сыграет ли он в первом матче серии с «Локомотивом»?
— Поживём — увидим.
— Кугрышев будет играть?
— Посмотрим. Дима уже играет.
— А Основин?
— Основин сейчас приехал в команду из Высшей лиги. Ребята вчера только прилетели. Они помогали «Звезде», но она не прошла первый раунд. К нам большой десант приехал — там ещё были Кузьменко и Кошелев.
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— Вы уже просматривали «Локомотив»?
— Немножко смотрели.
— В «регулярке» вы дважды ему уступили.
— Да, согласен, у нас было два поражения. В тех матчах мы проиграли по делу. Будем играть с хорошей командой. Готовимся, будем играть.
— После одного из тех матчей вы сказали, что судьи не дали вам шанса зацепиться.
— Там была концовка, в которой нам не дали шанса зацепиться за результат. Судьи потом признали, что в той ситуации они поступили неправильно. Они не дали нам шанса, а если бы он был, мы бы попытались его использовать. Но это уже было давным-давно, мы уже забыли про это.
Виктор Фаст заболел перед серией с «Йокеритом», поэтому все четыре матча отыграл Сорокин. Будет ли ротация во вратарской линии — посмотрим. Начнёт серию Сорокин.
— «Локомотив» для вас неудобный соперник?
— Сейчас уже идёт совершенно другой турнир. «Йокерит» разве не сложный соперник? Да, мы их обыграли 4-0, но эти игры были хорошие. Ярославль — такая же хорошая команда, она играет очень здорово, много забивает в большинстве. Будет интересная игра.
«У Локомотива» серьёзная бригада большинства»
— Продолжительный перерыв между раундами как-то сказался на команде?
— Видно будет позже, сказался он или нет. Сейчас думаю, что не сказался, а после игры видно будет.
— Вы являетесь сторонником энхаэловского варианта, при котором чем раньше заканчиваются предыдущие серии, тем раньше начинаются следующие, чтобы не терялся тонус?
— Положение уже принято, мы так играем из года в год. Раньше тоже были случаи, когда серии заканчивались со счётом 4-0. Многие другие команды так делают. Если бы сделали микс Запада с Востоком, чтобы команды из разных конференций играли друг с другом, тут можно было бы о чём-то думать. А здесь они разделены, и каждая конференция играет в свой день. Я считаю, что это нормально.
Я считаю, что буллиты в матчах на выбывание не нужны.
— ЦСКА провёл четыре довольно тяжёлых матча, в то время как некоторые игры «Локомотиву» в серии с Минском давались легче. Будет ли из-за этого какая-то разница в физическом состоянии команд?
— Да все готовы. У нас было время восстановиться. Где-то эта пауза идёт в плюс, а где-то в минус. Понятно, что уходит игровой ритм, но матчи на выбывание — это немножко другой турнир. И подготовка к ним идёт немного по-другому.
— Не считаете, что лучше было бы проводить серии буллитов, чтобы не было затяжных овертаймов?
— Я считаю, что буллиты не нужны.
— Есть у вас противоядие против легионерской бригады большинства «Локомотива»?
— Мы думаем и работаем над этим. У них серьёзная бригада.
— Пашнин в московском матче регулярного чемпионата сломал Кошелева. Вы как-то будете бороться против его манеры игры?
— У нас нет такого, чтобы мы играли против кого-то персонально. Пашнин — жёсткий парень, но у нас своих жёстких парней хватает.
Ярославль — такая же хорошая команда, она играет очень здорово, много забивает в большинстве. Будет интересная игра.
— Вам не показалось, что Панина прессовали в четвёртом матче?
— Да нет, нормально всё. Ему двинули, но «Йокерит» — хорошая, физическая команда.
— «Локомотив» не столь физически играет, как «Йокерит»?
— Да нет, почему? Эта команда тоже хорошо умеет так действовать. Не один же Пашнин там играет.
— У них более мастеровитая атака, чем у «Йокерита»?
— Обе команды очень хорошие.
— Планируется ли ротация вратарской бригады? В серии с «Йокеритом» Сорокин сыграл все четыре встречи.
— Виктор Фаст заболел перед серией с «Йокеритом», поэтому все четыре матча отыграл Сорокин. Будет ли ротация во вратарской линии — посмотрим. Начнёт серию Сорокин.