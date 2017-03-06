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СКА – «Динамо»: поставит ли Сафронов подножку Знарку?

Во втором раунде Кубка Гагарина Олег Знарок вместе со СКА сыграет против своей бывшей команды и экс-соратника Андрея Сафронова.