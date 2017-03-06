Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

ЦСКА – «Локомотив»: выиграть и стать топ-тренером – шанс Кудашова

Во 2-м раунде Кубка Гагарина «Локомотив» попытается повторить результат времён Кинга, а ЦСКА – в третий раз пробиться в четвёрку сильнейших