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175 лет назад 2016
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Алексей Кудашов
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
Текст: Илья Ермаков

ЦСКА – «Локомотив»: выиграть и стать топ-тренером – шанс Кудашова

Во 2-м раунде Кубка Гагарина «Локомотив» попытается повторить результат времён Кинга, а ЦСКА – в третий раз пробиться в четвёрку сильнейших
6 марта 2017, понедельник. 20:00. Хоккей
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Первый раунд плей-офф не подарил нам ни одной семиматчевой серии. Не было и громких сенсаций, но это означает, что записным фаворитам теперь придётся столкнуться друг с другом в полуфинале конференций и противостояния будут носить вдвойне упорный характер. Серия ЦСКА – «Локомотив» вполне может претендовать на звание самой интересной пары второго раунда – по крайней мере, таковы ожидания.

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Путь в полуфинал конференции. Ни шанса сопернику


Сценарии четвертьфиналов конференций у ЦСКА и «Локомотива», несмотря на уверенные победы в серии, получились весьма разными.

ЦСКА обыграл «Йокерит» 4-0, однако каждый отдельно взятый матч был настоящей драмой. Неудивительно, что трижды команде Дмитрия Квартальнова пришлось выяснять отношения с «джокерами» в овертайме. Не обошлось без околоигровых вещей, таких как многочисленные тренерские запросы на видеопросмотр и претензии к судейству. Кульминацией упорного противостояния и одновременно развязкой серии стал четвёртый матч, который ЦСКА выиграл с минимальным счётом 1:0. «Тяжёлая, хорошая, рабочая серия», — вполне справедливое резюме от Дмитрий Квартальнова.

«Локомотив» в минимальное количество матчей не уложился, обыграв минское «Динамо» 4-1. Однако в трёх из четырёх игр ярославцы победили вполне уверенно, а у минчан не было шансов добиться успеха. Алексей Кудашов сделал выводы из прошлогоднего плей-офф, и мы увидели другой «Локомотив»: не стремящийся беспрестанно доминировать в зоне соперника, экономно расходующий силы и нацеленный на результат.
«Локомотив» образца прошлого года по идеологии игры был гораздо ближе к модели Дмитрия Квартальнова.

Тренерская дуэль. Дмитрий Квартальнов и Алексей Кудашов


«Локомотив» образца прошлого года по идеологии игры был гораздо ближе к модели Дмитрия Квартальнова. Однако серия со СКА заставила Алексей Кудашова скорректировать игру команды. Наставник ярославцев имеет несколько меньший опыт, чем его оппонент, но опыт похода за Кубком Гагарина уже присутствует. Кудашов – превосходный тактик и способен подобрать ключи к сопернику. Вопрос в том, насколько игроки смогут исполнить все задумки тренера.
Дмитрий Квартальнов в этой дуэли выглядит фаворитом: у него намного больше опыта работы в качестве главного тренера, в том числе в плей-офф.
Дмитрий Квартальнов в этой дуэли выглядит фаворитом: у него намного больше опыта работы в качестве главного тренера, в том числе в плей-офф. Дважды он первенствовал с ЦСКА в «регулярке» и дважды выводил команду в финал конференции, но добраться до кубка не удавалось. Нынешний розыгрыш Кубка Гагарина будет во многом показательным: состав московских «армейцев» по сравнению с прошлым годом не стал сильнее, скорее наоборот. Сумеет ли тренер вновь попасть в четвёрку лучших?

Последний рубеж. Илья Сорокин и Алексей Мурыгин


Илью Сорокина и Алексея Мурыгина разделяют девять лет разницы: голкиперу ЦСКА 21 год, «Локомотива» — 30. Но сказать, что Сорокин менее опытен, нельзя, чего только стоят два предыдущих плей-офф. У Мурыгина такого серьёзного кубкового опыта в карьере не было. Год назад вратарь «Локомотива» в плей-офф играл менее уверенно, чем в «регулярке». В противостоянии с минским «Динамо» такого не наблюдалось, однако спорный вопрос, насколько показательна эта серия. Сорокин же в кубковых матчах лишь прибавляет, серия с «Йокеритом» в очередной раз это доказала.
Илью Сорокина и Алексея Мурыгина разделяют девять лет разницы: голкиперу ЦСКА 21 год, «Локомотива» — 30. Но сказать, что Сорокин менее опытен, нельзя.
Дополнительный фактор – к матчам с «Локомотивом» должен выздороветь Виктор Фаст. У Мурыгина такого мощного сменщика за спиной нет. Но известно, что начнёт серию именно Сорокин.

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Звёзды. Валерий Ничушкин и Брэндон Козун


Одной из проблем «Локомотива» в прошлом году было отсутствие Брэндона Козуна, но теперь в распоряжении Алексея Кудашова есть яркий форвард-бомбардир, способный брать на себя инициативу в трудный момент. К тому же североамериканец готов играть на партнёров: в серии с «Динамо» он успел раздать девять голевых передач. Козун не впервые играет в плей-офф КХЛ, за его плечами очень непростая и по-кубковому жёсткая и злая серия с «Торпедо» в составе «Йокерита». Так что проникнуться Кубком Гагарина он уже успел.

У ЦСКА есть Валерий Ничушкин с его недавним НХЛ-овским опытом. По эту сторону океана у Ничушкина получается явно лучше, и после адаптационного периода он смог выйти на лидирующие роли в новом клубе. Пока форвард не продемонстрировал всех своих возможностей, но в трудных матчах он способен сделать результат для красно-синих.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Локомотив ХК ЦСКА Алексей Кудашов Брэндон Козун Валерий Ничушкин Дмитрий Квартальнов
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