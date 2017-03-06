«Трактор» усилится Бэйленом, а олимпийская сборная едет в Корею

Вудкрофт останется главным тренером минского «Динамо»

Войнов пропустил тренировку СКА перед стартом серии с «Динамо»

Нападающие Стив Мозес и Виктор Тихонов, а также защитник Максим Чудинов, пропустившие первый раунд, тренировались вместе с командой.

Бэйлен продолжит карьеру в «Тракторе», с Щехурой будет продлён контракт

Ничушкин может пропустить первый матч с «Локомотивом»

Квартальнов: С Ничушкиным всё нормально. В общем-то он планово пропустил тренировку.

Олимпийская сборная проведёт два товарищеских матча в Южной Корее

С 15 по 20 марта олимпийская команда России проведёт сбор в Южной Корее.

Россияне захватили лидерство в НХЛ

Главный тренер минского «Динамо»сохранит свой пост, несмотря на поражение в первом раунде плей-офф от «Локомотива» (1-4 в серии). Об этом сообщил генеральный директор клуба Анатолий Курилец.«Контракт рассчитан на три года, и мы готовы продолжить сотрудничество. Будем работать дальше. Председатель наблюдательного совета Игорь Шуневич придерживается той же точки зрения», — сказал Курилец.По итогам регулярного чемпионата клуб занял 5-е место в Западной конференции, набрав 105 очков. В плей-офф «зубры» не справились с ярославским «Локомотивом», уступив в серии 1-4.СКА провёл открытую тренировку для прессы в многофункциональном комплексе «Хоккейный город» перед вторым раундом плей-офф, в котором сыграет с московским «Динамо». Примечательно, что петербургские «армейцы» впервые занимались в новой академии.Нападающие, а также защитник, пропустившие первый раунд, тренировались вместе с командой. Защитникв занятии участия не принял.«У Войнова микротравма. Слава рвётся на лёд, но тренировки очень интенсивные, выходит — и сразу микротравма. Решили на несколько дней освободить его от занятий на льду. Тренируется Тихонов, Виктор готов уже процентов на 95, Чудинов с Мозесом занимаются со всеми сразу по окончании серии с «Витязем». Чудинову ещё нужна пауза, но, думаю, в этой серии вы всех их увидите», — рассказал после занятия тренер СКАГенеральный менеджер «Трактора»сообщил, что состав челябинского клуба пополнит американский защитник, выступающий за сборную Беларуси, а контракт с канадскимнападающим Полом Щехурой будет продлён. Кроме этого у голкипера командыесть предложения из-за океана, однако он имеет ещё год контракта с челябинцами.«Пол Щехура выдал хороший сезон. Он продолжит работать в «Тракторе». Также наши ряды пополнит защитник Ник Бэйлен. По поводу Дерека Роя – вопрос. Пока не могу сказать точно, будет он или нет. У Кирилла Кольцова ещё год контракта. Он своей работой перекрывает все свои недостатки. Я доволен его игрой и результатом.На данный момент у Францоуза ещё год действующего соглашения с «Трактором». Пашу зовут в НХЛ, есть конкретные предложения. Но ещё год он точно играет у нас.Мы разговариваем с его агентом о возможном переподписании контракта до 2019 года», — сказал Губарев.Нападающий ЦСКАне принял участия в занятии команды перед стартовым матчем серии второго раунда плей-офф с ярославским «Локомотивом». По словам главного тренера команды Дмитрия Квартальнова, этот пропуск был плановым. Также он сообщил, что в первой игре защищать ворота «армейцев» будет Сорокин. Ничушкин занимался отдельно от команды после окончания тренировки основного состава.«С Ничушкиным всё нормально. В общем-то он планово пропустил тренировку. Сыграет ли он в первом матче? Поживём — увидим. Виктор Фаст заболел перед серией с «Йокеритом», поэтому все четыре матча отыграл Сорокин. Будет ли ротация во вратарской линии — посмотрим. Начнёт серию Илья», — заявил Квартальнов.С 15 по 20 марта олимпийская команда России проведёт сбор в Южной Корее, в рамках которого 18 и 19 марта сыграет два товарищеских матча с национальной сборной этой страны. Сбор пройдёт в рамках подготовки к Олимпиаде в Пхёнчхане. С командой отправится персонал национальной сборной России.Там специалисты ФХР изучат все объекты олимпийской инфраструктуры, где российская команда будет играть, тренироваться и проживать во время зимних Игр.На выезд отправятся игроки, уже завершившие сезон в КХЛ.Илья Ежов («Лада»), Андрей Кареев («Нефтехимик»), Игорь Устинский («Автомобилист»);Владислав Наумов, Фёдор Беляков (оба – «Сибирь), Владислав Провольнев, Ярослав Дыбленко (оба – «Спартак»), Алексей Василевский («Автомобилист»), Глеб Корягин («Лада»), Дмитрий Огурцов («Нефтехимик»), Вадим Кудако («Северсталь»);Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Константин Окулов (все – «Сибирь»), Вячеслав Лещенко («Спартак»), Кирилл Семёнов («Металлург» Нк), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Виктор Комаров, Антон Шенфельд (оба — «Лада»), Владислав Ушенин, Вячеслав Ушенин, Кирилл Капустин (все – «Амур»).НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели, по итогам которой первые два места заняли представители России —Нападающий «Тампы» по праву первая звезда недели. Кучеров стал лучшим бомбардиром недели, набрав 9 (5+4) очков в четырёх матчах, и помог своей команде одержать три победы. В игре с «Оттавой» (5:1) он оформил второй хет-трик в карьере.Второе место у голкипера «Коламбуса». Сергей Бобровский выиграл два матча из трёх, отразив в общей сложности 87 бросков из 88. Одержал сухие победы над «Миннесотой» (1:0) и «Нью-Джерси» (3:0), единственное поражение потерпел в овертайме от «Монреаля» (0:1 ОТ).Третьей звездой стал вратарь «Монреаля». Канадский голкипер одержал три победы в трёх встречах, отразив 97,4% бросков и пропуская в среднем 0,66 шайбы за игру.