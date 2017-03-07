Титов: СКА – фаворит, он может проиграть только самому себе

«Ситуация в «Спартаке» была контролируемой и управляемой»

Продолжаю считать, что «Спартак» мог претендовать на плей-офф, цепляться за восьмёрку до конца.

Герман Титов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Уверенные победы «Ак Барса», ЦСКА и «Динамо» не отражают происходившего на льду»

Уже сейчас на рынке порядка шести специалистов, которые имеют все основания рассчитывать на работу в КХЛ. Но моё отношение к этому простое — конкуренция не мешает никому.

«В финалах конференций вижу ЦСКА, СКА, «Магнитку» и «Ак Барс»

Говорят, что СКА может проиграть разве что самому себе. В принципе, я с этим мнением согласен.

После отставки из «Спартака» в начале октябряулетел в Калгари. В Москву вернулся только в марте.— Агенты работают. Определённые наметки есть. Но говорить о них пока, сами понимаете, нельзя. В Москву прилетел на две недели. Хочу посмотреть живьём второй раунд плей-офф. ЦСКА — «Локомотив», СКА —«Динамо» — интересные серии. Плюс — в столице есть некоторые дела.— Отдохнул, побыл с семьёй. Проанализировал работу в «Спартаке». Смотрел хоккей — КХЛ и НХЛ. Два раза в месяц катался с ветеранами «Калгари». Очень хорошая компания — Джоэль Отто, Зарли Залапски, Робин Регир, Тео Флери.— Интересовались. Но только в общих чертах.— У него всё хорошо. Пишет вторую книжку.— Да. Видимо, в ней он рассказал не всё, так как вторая также станет автобиографией.— Нет. Я с ним жил в одном номере. И не могу сказать, что в те годы Тео был алкоголиком. Рассказанное им в первой книге меня, честно говоря, удивило.— Не думаю, что он захочет. Как я понял, сейчас тренерская работа Тео не интересует. В его планах поездки по Северной Америке с презентацией новой книги.— Нет. Мне интересно всё, что происходит в КХЛ.— Мне непонятно, что произошло с командой в январе, так как я не находился внутри коллектива.— Отвечу так: продолжаю считать, что «Спартак» мог претендовать на плей-офф, цепляться за восьмёрку до конца. Своего мнения, высказанного после отставки, не изменил — в «Спартаке» мне не хватило времени. Чтобы построить команду, которой совсем недавно просто не существовало, к тому же с не самым большим финансированием, одного года мало.— Ситуация была контролируемая и исправляемая. Главное, что были ясны причины временных неудач. Поездка на Дальний Восток и в Китай тяжела сама по себе. К тому же к ней мы подошли с большим количеством травмированных. «Подсел» вратарь Свенссон. Ведь из-за травмы он пропустил значительную часть предсезонной подготовки. В первых матчах чемпионата был свежим, а потом наступил функциональный спад. В то же время из-за травмы мы потеряли Беспалова. Этот непростой период нужно было просто переждать. Но в любом случае, считаю, положение «Спартака» критическим не было — от плей-офф нас отделяло всего несколько очков. Тем более на подходе был Глазачев. Практически восстановился Беспалов.— Да.— Я бы постарался такого не допустить. На мой взгляд, общение в таком тоне неприемлемо.— Не ожидал, что Юрзинов решит покинуть «Куньлунь». А вот самоотвод Скабелки мне понятен. Прогнозируемым был и уход Захаркина. Амбициозный «Салават» не выполнил задачу на сезон, вылетел уже в первом раунде плей-офф. В принципе, было ясно, что в такой ситуации контракт с тренером будет расторгнут.— Да, уже сейчас на рынке порядка шести специалистов, которые имеют все основания рассчитывать на работу в КХЛ. Но моё отношение к этому простое — конкуренция не мешает никому. Наоборот, заставляет больше работать, совершенствоваться.— Не стал бы употреблять слово «разочарование». Просто от команд ждали большего. Общественность привыкла, что они без проблем попадают в плей-офф и в матчах на вылет показывают качественный хоккей. Однако итоговый результат складывается из большого количества нюансов. И бывают сезоны, когда благоприятно далеко не всё. У тех же «Сибири» и «Салавата» было большое количество травмированных. В Новосибирске, судя по прессе, были и другие сложности. Кстати, считаю, что в плей-офф «Салават» ни в чём не уступал «Ак Барсу».— Итоговый результат не всегда отражает происходившее на льду. И это как раз тот самый случай. То же самое можно сказать и о победах ЦСКА и «Динамо». Бело-голубые выиграли 4-1. Но, по большому счёту, серия могла завершиться с тем же счётом в пользу нижегородцев, которые пропускали обидные голы, как, например, в овертайме второго матча.— Из результатов первого раунда действительно можно сделать вывод о снижении уровня соревновательности. С другой стороны, многие эксперты по ходу сезона отмечали, что она как раз растёт. Это довольно сложная тема, рассуждая о которой, наверное, не стоит ориентироваться только на результаты стартового раунда плей-офф.— Соглашусь с вашим мнением.— СКА не обыграет «Динамо» в четырёх матчах. У бело-голубых здорово действует Ерёменко, на хорошем уровне спецбригады.— Да. Понятно, что питерская команда — фаворит. Но «Динамо» ей попортит крови. В другой «западной» серии, думаю, ЦСКА победит в шести матчах.— Мне кажется, победа «Ак Барса» в шести матчах. У «Авангарда» пока не идёт большинство. Казанцы выглядят более монолитной, системной командой, игра которой заточена под результат.— Мы любим хоккей за непредсказуемость. Впереди у СКА достойные соперники. Хотя на бумаге состав питерцев и правда сильнейший. Продолжает расцветать Шипачёв. Всё сильнее и сильнее играет Дацюк. Сейчас мы видим того самого Дацюка, который влюбил в себя всю НХЛ. Как обычно, совсем другой уровень показывает вратарь Коскинен. Его игра в регулярном чемпионате и в плей-офф — разные вещи. Его как будто подменяют. В решающих матчах финн становится стеной. Говорят, что СКА может проиграть разве что самому себе. В принципе, я с этим мнением согласен.