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175 лет назад 2016
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Герман Титов
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Константин Нуждёнов

Титов: СКА – фаворит, он может проиграть только самому себе

Экс-наставник «Спартака» оценил ход плей-офф, ответил на вопросы о бывшей команде и рассказал, может ли в его штабе появиться Тео Флери.
7 марта 2017, вторник. 08:00. Хоккей
После отставки из «Спартака» в начале октября Герман Титов улетел в Калгари. В Москву вернулся только в марте.

— Трудоустраиваться?
— Агенты работают. Определённые наметки есть. Но говорить о них пока, сами понимаете, нельзя. В Москву прилетел на две недели. Хочу посмотреть живьём второй раунд плей-офф. ЦСКА — «Локомотив», СКА —
«Динамо» — интересные серии. Плюс — в столице есть некоторые дела.

— Чем занимались в последнее время?
— Отдохнул, побыл с семьёй. Проанализировал работу в «Спартаке». Смотрел хоккей — КХЛ и НХЛ. Два раза в месяц катался с ветеранами «Калгари». Очень хорошая компания — Джоэль Отто, Зарли Залапски, Робин Регир, Тео Флери.

— О КХЛ они вас расспрашивали?
— Интересовались. Но только в общих чертах.

— Чем занимается Флери?
— У него всё хорошо. Пишет вторую книжку.

— Первую читали?
— Да. Видимо, в ней он рассказал не всё, так как вторая также станет автобиографией.

— Чувствовалось, что в 90-е Флери приходил на тренировки, так сказать, с похмелья?
— Нет. Я с ним жил в одном номере. И не могу сказать, что в те годы Тео был алкоголиком. Рассказанное им в первой книге меня, честно говоря, удивило.

— Нет желания в случае появления новой работы пригласить Флери в тренерский штаб?
— Не думаю, что он захочет. Как я понял, сейчас тренерская работа Тео не интересует. В его планах поездки по Северной Америке с презентацией новой книги.

«Ситуация в «Спартаке» была контролируемой и управляемой»


— За «Спартаком» следили особо?
— Нет. Мне интересно всё, что происходит в КХЛ.

— Провал красно-белых стал для вас неожиданностью?
— Мне непонятно, что произошло с командой в январе, так как я не находился внутри коллектива.
Продолжаю считать, что «Спартак» мог претендовать на плей-офф, цепляться за восьмёрку до конца.
— По сравнению с прошлым сезоном «Спартак» набрал на 11 очков меньше. Говорит ли это о том, что руководство клуба ошиблось, отправив вас в отставку?
— Отвечу так: продолжаю считать, что «Спартак» мог претендовать на плей-офф, цепляться за восьмёрку до конца. Своего мнения, высказанного после отставки, не изменил — в «Спартаке» мне не хватило времени. Чтобы построить команду, которой совсем недавно просто не существовало, к тому же с не самым большим финансированием, одного года мало.
Герман Титов

Герман Титов

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
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— Вы говорили, что проанализировали произошедшее в «Спартаке». К каким выводам пришли?
— Ситуация была контролируемая и исправляемая. Главное, что были ясны причины временных неудач. Поездка на Дальний Восток и в Китай тяжела сама по себе. К тому же к ней мы подошли с большим количеством травмированных. «Подсел» вратарь Свенссон. Ведь из-за травмы он пропустил значительную часть предсезонной подготовки. В первых матчах чемпионата был свежим, а потом наступил функциональный спад. В то же время из-за травмы мы потеряли Беспалова. Этот непростой период нужно было просто переждать. Но в любом случае, считаю, положение «Спартака» критическим не было — от плей-офф нас отделяло всего несколько очков. Тем более на подходе был Глазачев. Практически восстановился Беспалов.

— Смотрели видео, где болельщики, зайдя в раздевалку, пытались «встряхнуть» команду?
— Да.

— При вас разговор в таком тоне произойти мог?
— Я бы постарался такого не допустить. На мой взгляд, общение в таком тоне неприемлемо.

«Уверенные победы «Ак Барса», ЦСКА и «Динамо» не отражают происходившего на льду»


— Сезон ещё не завершён, но в КХЛ уже масса тренерских отставок — Игорь Захаркин, Андрей Скабелка, Владимир Юрзинов покинули «Салават», «Сибирь» и «Куньлунь». Вроде бы из «Сочи» уходит Вячеслав Буцаев. Какая отставка удивила больше всего?
— Не ожидал, что Юрзинов решит покинуть «Куньлунь». А вот самоотвод Скабелки мне понятен. Прогнозируемым был и уход Захаркина. Амбициозный «Салават» не выполнил задачу на сезон, вылетел уже в первом раунде плей-офф. В принципе, было ясно, что в такой ситуации контракт с тренером будет расторгнут.

— Конкуренция за рабочее место возрастает. Не пугает?
— Да, уже сейчас на рынке порядка шести специалистов, которые имеют все основания рассчитывать на работу в КХЛ. Но моё отношение к этому простое — конкуренция не мешает никому. Наоборот, заставляет больше работать, совершенствоваться.
Уже сейчас на рынке порядка шести специалистов, которые имеют все основания рассчитывать на работу в КХЛ. Но моё отношение к этому простое — конкуренция не мешает никому.
— «Сибирь» и «Салават» — пока главные разочарования сезона?
— Не стал бы употреблять слово «разочарование». Просто от команд ждали большего. Общественность привыкла, что они без проблем попадают в плей-офф и в матчах на вылет показывают качественный хоккей. Однако итоговый результат складывается из большого количества нюансов. И бывают сезоны, когда благоприятно далеко не всё. У тех же «Сибири» и «Салавата» было большое количество травмированных. В Новосибирске, судя по прессе, были и другие сложности. Кстати, считаю, что в плей-офф «Салават» ни в чём не уступал «Ак Барсу».

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— Счёт в серии 4-1.
— Итоговый результат не всегда отражает происходившее на льду. И это как раз тот самый случай. То же самое можно сказать и о победах ЦСКА и «Динамо». Бело-голубые выиграли 4-1. Но, по большому счёту, серия могла завершиться с тем же счётом в пользу нижегородцев, которые пропускали обидные голы, как, например, в овертайме второго матча.

«В финалах конференций вижу ЦСКА, СКА, «Магнитку» и «Ак Барс»


— Первый раунд плей-офф КХЛ впервые прошёл без серий из семи матчей. Также впервые проигравшие команды «Запада» в совокупности выиграли всего два матча. Это случайность? Или закономерность, обусловленная снижением уровня соревновательности?
— Из результатов первого раунда действительно можно сделать вывод о снижении уровня соревновательности. С другой стороны, многие эксперты по ходу сезона отмечали, что она как раз растёт. Это довольно сложная тема, рассуждая о которой, наверное, не стоит ориентироваться только на результаты стартового раунда плей-офф.

— На мой взгляд, второй раунд плей-офф не менее предсказуемый, чем первый. В финалах конференций сыграют ЦСКА — СКА и «Магнитка» — «Ак Барс».
— Соглашусь с вашим мнением.

— Давайте поговорим о полуфиналах конференций подробней.
— СКА не обыграет «Динамо» в четырёх матчах. У бело-голубых здорово действует Ерёменко, на хорошем уровне спецбригады.

— Этого для победы над СКА мало.
— Да. Понятно, что питерская команда — фаворит. Но «Динамо» ей попортит крови. В другой «западной» серии, думаю, ЦСКА победит в шести матчах.

— На «Востоке» «Магнитка» очевидный фаворит в противостоянии с «Барысом». А что нас ждёт в серии «Ак Барс» — «Авангард»?
— Мне кажется, победа «Ак Барса» в шести матчах. У «Авангарда» пока не идёт большинство. Казанцы выглядят более монолитной, системной командой, игра которой заточена под результат.

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— СКА — главный претендент на кубок Гагарина?
— Мы любим хоккей за непредсказуемость. Впереди у СКА достойные соперники. Хотя на бумаге состав питерцев и правда сильнейший. Продолжает расцветать Шипачёв. Всё сильнее и сильнее играет Дацюк. Сейчас мы видим того самого Дацюка, который влюбил в себя всю НХЛ. Как обычно, совсем другой уровень показывает вратарь Коскинен. Его игра в регулярном чемпионате и в плей-офф — разные вещи. Его как будто подменяют. В решающих матчах финн становится стеной. Говорят, что СКА может проиграть разве что самому себе. В принципе, я с этим мнением согласен.
Говорят, что СКА может проиграть разве что самому себе. В принципе, я с этим мнением согласен.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК СКА ХК Спартак ХК ЦСКА Герман Титов
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