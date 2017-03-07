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175 лет назад 2016
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Александр Овечкин
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Овечкин без пиццы. «Вашингтон» не продлил рекорд

«Вашингтон» прервал победную серию, Торнтон отдал 1000-ю передачу, а Василевский пропустил только в овертайме – в обзоре НХЛ.
7 марта 2017, вторник. 09:30. Хоккей

«Вашингтон» прервал домашнюю победную серию

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2017, вторник. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2 : 4 0:1, 1:2, 1:1
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Шор (Шарп, Джонс) – 01:48 (5x5), 0:2 – Факса – 24:04 (5x5), 0:3 – Спецца (Бенн, Сегин) – 25:58 (5x5), 1:3 – Бекстрём (Шаттенкирк, Орпик) – 35:52 (5x5), 2:3 – Оши (Алзнер, Бекстрём) – 52:26 (5x5), 2:4 – Шарп (Клингберг) – 58:42 (en)

Перед матчем с «Далласом» все болельщики «столичных» надеялись на продолжение очень удачного выступления «Вашингтона» перед своими трибунами. 15 побед подряд на льду «Верайзон-центра» и 16 выигрышей в 17 матчах – эти цифры стали новым клубным рекордом, но история противостояния с техасцами у Овечкина и компании была не слишком хорошей.
Из 10 предыдущих игр со «звёздами» «Кэпиталз» лишь один раз праздновал победу – это случилось в конце минувшего января, когда решающий гол в овертайме организовали Евгений Кузнецов и Джей Бигл.

Ожидание игры скрашивали обсуждения очередной интересной социальной акции с участием Александра Овечкина, который за несколько дней до этого поработал доставщиком пиццы. Ранее российский снайпер снялся в смешном рекламном ролике, где заявлял о детской мечте стать доставщиком этого питательного продукта, и теперь получил возможность исполнить прежние желания. Хотя мероприятие по доставке пиццы Овечкиным было запланировано заранее, реакция людей, получавших заветные коробки от Александра, была очень интересной. Так, один из получателей совершенно не интересовался спортом и понятия не имел, кто такой Овечкин, выразив недоумение по поводу толпы журналистов и операторов, стоявших сзади. Однако большинство людей, увидев знаменитую улыбку, приходили в полный восторг и созывали всех домашних, чтобы сфотографироваться вместе с хоккейной легендой. Александр завершил «доставочный» день ожидаемой шуткой, когда приехал к себе домой и произнёс заветное: «Pizza is here». «На подработке», — с улыбкой прокомментировала занятие Овечкина его супруга Анастасия на своей страничке в «Инстаграме».

Сама игра с «Далласом» оказалась для хозяев намного менее весёлой, чем похождения Великой Восьмёрки. «Вашингтон» пропустил уже на второй минуте, когда Девин Шор в жуткой толчее перед чужими воротами смог протолкнуть шайбу за линию, и в дальнейшим «столичные» только отыгрывались.


В середине второго периода «Даллас» укрепил преимущество, забросив две шайбы с интервалом в две минуты. Радек Факса подкараулил ошибку Бекстрёма в своей зоне, сделал перехват и отправил шайбу в «домик» голкиперу Хоттби, а Джейсон Спецца мощнейшим выстрелом в касание забил победный гол. Попытки «Вашингтона» отыграться помогли «столичным» лишь сократить отставание, и таким образом серия из полутора десятков домашних побед оказалась прервана. «Слышал ли я об этой серии «Вашингтона»? Что-то до меня долетало, но я был сфокусирован на другом – как остановить Овечкина», — сказал после матча вратарь «Далласа» Кари Лехтонен, отразивший 42 броска, 9 из которых были исполнены клюшкой Александра.


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Василевский и Раанта: 1 гол на двоих

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2017, вторник. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0 : 1 0:0, 0:0, 0:0, 0:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Зибанеджад (Макдона) – 63:56 (3x3)

Великолепную вратарскую дуэль выдали голкиперы «Тампы» и «Рейнджерс», совершив на двоих 71 сейв. 38 из них пришлись на долю финского стража ворот «синерубашечников», который и одержал итоговую победу, лишив россиянина возможности продлить персональную серию из трёх выигрышей. «Огненный» овертайм мог завершиться в любую сторону, но ньюйоркцам повезло чуть больше. За минуту до конца «молнии» не использовали свой момент, когда к воротам гостей выходил Ондржей Палат, а в ответной атаке Мике Зибанеджад убежал один на один и переиграл Василевского.


«Я думаю, что это была та игра, когда обе команды заслужили по очку. Хотя мне кажется, что мы вполне наиграли на два пункта. Василевский сыграл очень здорово. Мы всегда в него верили всей командой», — отметил главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.


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1000 передач Торнтона

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2017, вторник. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
2 : 3 1:1, 0:0, 1:2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Павелски (Карлссон, Диллон) – 09:45 (5x5), 1:1 – Моррисси – 11:27 (5x5), 1:2 – Бёдкер (Кутюр) – 47:26 (4x5), 1:3 – Павелски (Власич, Торнтон) – 59:34 (en), 2:3 – Шайфли (Элерс, Лайне) – 59:53 (6x4)

«Сан-Хосе» дома одолел крепкий «Виннипег», реабилитировавшись за недавнее поражение от «Миннесоты», а главным героем встречи стал один из двух знаменитый бородачей «акул» — Джо Торнтон. Ветеран «Шаркс» поучаствовал в третьем голе своей команды, который получился победным, и сделанная результативная передача стала тысячной в карьере знаменитого канадца. Помимо Торнтона лишь 12 хоккеистов в истории НХЛ добирались до отметки в 1000 результативных передач, и до 12-го места, которое занимает Джо Сакик, форварду «Сан-Хосе» недостаёт 16 таких пасов.

«Оттава» в погоне за «Монреалем»

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2017, вторник. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
4 : 2 2:1, 0:0, 2:1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Брассар (Барроуз, Мето) – 01:21 (5x5), 2:0 – Пажо (Фанёф) – 03:25 (5x5), 2:1 – Бержерон (Круг) – 18:27 (5x5), 3:1 – Хоффман (Карлссон, Фанёф) – 47:50 (5x4), 3:2 – Маршан (Пастрняк, Круг) – 49:04 (5x4), 4:2 – Барроуз (Стоун, Карлссон) – 59:10 (en)

«Сенаторы», вдохновляемые великолепной игрой голкипера Крейга Андерсона, одержали третью победу подряд, обыграв на своём льду «Бостон». Этот успех позволил «Оттаве» догнать по потерянным очкам лидера Атлантического дивизиона «Монреаль», от которого парней из столицы Канады теперь отделяет 4 набранных балла при наличии двух игр в запасе.


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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Оттава Сенаторз Тампа-Бэй Лайтнинг Александр Овечкин Андрей Василевский Джо Торнтон
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