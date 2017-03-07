Овечкин без пиццы. «Вашингтон» не продлил рекорд

«Вашингтон» прервал домашнюю победную серию

Василевский и Раанта: 1 гол на двоих

1000 передач Торнтона

«Оттава» в погоне за «Монреалем»

Перед матчем с «Далласом» все болельщики «столичных» надеялись на продолжение очень удачного выступления «Вашингтона» перед своими трибунами. 15 побед подряд на льду «Верайзон-центра» и 16 выигрышей в 17 матчах – эти цифры стали новым клубным рекордом, но история противостояния с техасцами у Овечкина и компании была не слишком хорошей.Из 10 предыдущих игр со «звёздами» «Кэпиталз» лишь один раз праздновал победу – это случилось в конце минувшего января, когда решающий гол в овертайме организовалиОжидание игры скрашивали обсуждения очередной интересной социальной акции с участием, который за несколько дней до этого поработал доставщиком пиццы. Ранее российский снайпер снялся в смешном рекламном ролике, где заявлял о детской мечте стать доставщиком этого питательного продукта, и теперь получил возможность исполнить прежние желания. Хотя мероприятие по доставке пиццы Овечкиным было запланировано заранее, реакция людей, получавших заветные коробки от Александра, была очень интересной. Так, один из получателей совершенно не интересовался спортом и понятия не имел, кто такой Овечкин, выразив недоумение по поводу толпы журналистов и операторов, стоявших сзади. Однако большинство людей, увидев знаменитую улыбку, приходили в полный восторг и созывали всех домашних, чтобы сфотографироваться вместе с хоккейной легендой. Александр завершил «доставочный» день ожидаемой шуткой, когда приехал к себе домой и произнёс заветное: «Pizza is here». «На подработке», — с улыбкой прокомментировала занятие Овечкина его супруга Анастасия на своей страничке в «Инстаграме».Сама игра с «Далласом» оказалась для хозяев намного менее весёлой, чем похождения Великой Восьмёрки. «Вашингтон» пропустил уже на второй минуте, когдав жуткой толчее перед чужими воротами смог протолкнуть шайбу за линию, и в дальнейшим «столичные» только отыгрывались.В середине второго периода «Даллас» укрепил преимущество, забросив две шайбы с интервалом в две минуты. Радек Факса подкараулил ошибку Бекстрёма в своей зоне, сделал перехват и отправил шайбу в «домик» голкиперу Хоттби, амощнейшим выстрелом в касание забил победный гол. Попытки «Вашингтона» отыграться помогли «столичным» лишь сократить отставание, и таким образом серия из полутора десятков домашних побед оказалась прервана. «Слышал ли я об этой серии «Вашингтона»? Что-то до меня долетало, но я был сфокусирован на другом – как остановить Овечкина», — сказал после матча вратарь «Далласа», отразивший 42 броска, 9 из которых были исполнены клюшкой Александра.Великолепную вратарскую дуэль выдали голкиперы «Тампы» и «Рейнджерс», совершив на двоих 71 сейв. 38 из них пришлись на долю финского стража ворот «синерубашечников», который и одержал итоговую победу, лишив россиянина возможности продлить персональную серию из трёх выигрышей. «Огненный» овертайм мог завершиться в любую сторону, но ньюйоркцам повезло чуть больше. За минуту до конца «молнии» не использовали свой момент, когда к воротам гостей выходил, а в ответной атакеубежал один на один и переиграл«Я думаю, что это была та игра, когда обе команды заслужили по очку. Хотя мне кажется, что мы вполне наиграли на два пункта. Василевский сыграл очень здорово. Мы всегда в него верили всей командой», — отметил главный тренер «Лайтнинг»«Сан-Хосе» дома одолел крепкий «Виннипег», реабилитировавшись за недавнее поражение от «Миннесоты», а главным героем встречи стал один из двух знаменитый бородачей «акул» —. Ветеран «Шаркс» поучаствовал в третьем голе своей команды, который получился победным, и сделанная результативная передача стала тысячной в карьере знаменитого канадца. Помимо Торнтона лишь 12 хоккеистов в истории НХЛ добирались до отметки в 1000 результативных передач, и до 12-го места, которое занимает Джо Сакик, форварду «Сан-Хосе» недостаёт 16 таких пасов.«Сенаторы», вдохновляемые великолепной игрой голкипера, одержали третью победу подряд, обыграв на своём льду «Бостон». Этот успех позволил «Оттаве» догнать по потерянным очкам лидера Атлантического дивизиона «Монреаль», от которого парней из столицы Канады теперь отделяет 4 набранных балла при наличии двух игр в запасе.