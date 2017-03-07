Предсказамус настрадал. Итоги первого раунда Кубка Гагарина

ЦСКА — «Йокерит» — 4-0

СКА — «Витязь» — 4-0

«Локомотив» — «Динамо» Мн – 4:1

«Динамо» М – «Торпедо» — 4-1

«Металлург» Мг – «Куньлунь» — 4-1

«Авангард» — «Адмирал» — 4-2

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 4-1

«Трактор» — «Барыс» — 2-4

В КХЛ завершился первый раунд Кубка Гагарина, а у нас – первая стадия конкурса прогнозов. В этот раз помимо общего зачёта мы просчитываем общие показатели дивизионов. Так, скажем, дивизионы Тубольцевой и Соловьёва, названные по именам корреспондентов «Чемпионата», поделили третье и четвёртое места, набрав по 107 баллов (за каждый угаданный результат прогнозисту даётся 2 балла, за угаданный счёт – ещё 1). При этом в дивизионе Соловьёва сразу два прогнозиста заработали минимальное количество баллов – по 9. Роман Соловьёв и Денис Казанский угадали ровно половину исходов в сериях первого раунда. Лидирует же дивизион Ерыкалова, где квартируются сразу два лидера общего зачёта — Игорь Еронко и Максим Замятин. Любопытно, что журналисты «Спорт-экспресса» и «Чемпионата» специализируются в большей степени на освещении НХЛ, что не помешало им быть самыми прозорливыми в прогнозах на Кубок Гагарина.Команда Дмитрия Квартальнова штампует первые раунды словно под копирку. Год назад серию со «Слованом» москвичи также закончили в четыре матча, но при этом нельзя сказать, что это был вынос в одну калитку. Вот и серия с «Йокеритом», несмотря на всю её скоротечность, прошла упорнее, чем это может показаться по счёту. Счёт 4-0 в этой серии предсказали всего четыре прогнозиста, в том числе Алексей Бадюков и руководитель хоккейного отдела «Чемпионата» Александр Рожков.Но думали ли они, что серия получится столь напряжённой? Показательно, что в этом противостоянии уместились сразу три овертайма, а Илья Сорокин был признан лучшим вратарём первого раунда.Эксперты КХЛ ТВ Алексей Бадюков и Александр Гуськов синхронно поставили на 4-2 в серии СКА — «Витязь», и сейчас это выглядит неоправданным авансом для команды Валерия Белова. Робкая надежда на то, что подольчане зацепят если не два, то хотя бы один матч, развеялась после переезда команд в Подмосковье. 23 шайбы за четыре матча – такого тотального разгрома розыгрыши Кубка Гагарина не помнят. В точку с итоговым прогнозом попали как лидер общего зачёта Игорь Еронко, так и наш корреспондент в Санкт-Петербурге Дарья Тубольцева, но даже они вряд ли могли подумать, что СКА настолько легко и непринуждённо прокатится катком по «Витязю».Несмотря на то что участники «Предсказамуса» в основном отдавали предпочтение «Локомотиву», мало кто ставил на то, что противостояние ярославцев с минчанами уложится в пять матчей. Не ошиблись с прогнозами лишь бывший вице-президент «Трактора» Сергей Гомоляко и обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков, а вот Александр Рогулев из «Р-Спорта» хоть и предсказывал счёт 4-1, но в пользу команды Крейга Вудкрофта. Однако белорусский клуб оказался не готов к скоростям, которые продемонстрировали «железнодорожники», а также был бессилен перед феноменальным большинством «Локомотива». Вспоминая, насколько беззубой казалась команда Алексея Кудашова в прошлом плей-офф, нельзя не отметить, что это серьёзный шаг вперёд. И, безусловно, одна из мини-сенсаций всего первого раунда, который в целом прошёл буднично.Глобально сенсации не произошло и в этой паре. Участники «Предсказамуса», пусть и с не большим перевесом, отдавали предпочтение «Динамо». Сказывалось преимущество своей площадки, а также более убедительно проведённая концовка регулярного чемпионата. По сути, именно в этой серии из всех западных пар был наиболее вероятен седьмой матч. Увы, подопечные Петериса Скудры хоть четырежды и переводили игру в овертайм, зацепить у «Динамо» сумели всего один матч. Предсказать это до начала серии смог один-единственный Максим Замятин. Быть может, московско-нижегородское противостояние пошло бы по более распространённому среди участников «Предсказамуса» сценарию, но «Торпедо» подвели вратари, пропускавшие курьёзные шайбы в самый ответственный момент.В то, что новичок из Китая сможет выгрызть у чемпиона больше одной игры, не верил никто. И не напрасно. Как только «Куньлунь» одержал победу при счёте 0-3 в серии, в следующей же игре подопечные Владимира Юрзинова-младшего получили восемь шайб в свои ворота. «Магнитка» поиграла с китайцами в кошки-мышки, но как только в воздухе запахло интригой – поставила не самого искушённого соперника на место. Для того чтобы разобраться с «Куньлунем», уральцам даже не пришлось на полную мощность использовать ресурс Сергея Мозякина. Капитан «сталеваров» первые очки набрал только в третьем матче, а всего за серию забросил две шайбы. Учитывая олыт Мозякина, всё это напоминает грамотное распределение сил на пути к финалу.Разброс мнений перед началом этой серии был колоссальной. Нет, конечно, подавляющее большинство отдавало предпочтение фавориту (только Роман Соловьёв поставил на «Адмирал»), но среди прогнозов были как убедительные 4-0 в пользу «Авангарда», так и совершенно валидольные 4-3. Правда, как это обычно и бывает, оказалась где-то посередине. Омичи не сразу вкатились в серию и оказались совершенно не подготовленными к игре на маленькой площадке. Однако перед пятым матчем Фёдор Канарейкин перестроил игру своей команды, а дальневосточники, потерявшие за серию шесть (!) игроков, не нашли в себе сил и эмоций для дальнейшего сопротивления. В итоге счёт в серии «Авангард» — «Адмирал» угадали семеро прогнозистов, в числе которых омич и редактор «Sports.ru» Антон Руднев.В прогнозах на «зелёную серию» было больше надежды на то, что принципиальные соперники зарубятся, как в старые-добрые времена, нежели трезвой оценки ситуации. «Салават Юлаев» подходил к серии с «Ак Барсом» с нестабильным вратарём, только-только восстановившимся после травмы лидером, слухами об уходе молодой звезды и дрязгами внутри клуба. Ну куда тут тягаться с циничным и куда более организованным «Ак Барсом»? Уфимцы даже с воспарявшим Сведбергом не смогли выиграть больше одной игры, уступив казанцам как в жёсткости, так и в хладнокровии. Вот и получается, что победу «Ак Барса» в пяти играх предсказали всего пятеро участников «Предсказамуса», среди которых трое сотрудников «Чемпионата»: Илья Ермаков, Александр Служаков и Евгений Кустов.Команда из Астаны стала единственной, которой удалось пройти в следующую стадию, будучи посеянной ниже соперника. Да и ещё и в шести, а не в семи играх! Чем не главная сенсация первого раунда? Однако предсказать такое развитие событий было нетрудно. Между «Трактором» и «Барысом» ещё до начала серии многие ставили знак равенства, даже несмотря на потерю Брендона Боченски. В частности, на счёт 4-2 в пользу астанчан поставили Алексей Пешнин и Владимир Дехтярёв, а также ещё два участника «Предсказамуса». Целый ряд прогнозистов отдавали предпочтение подопечным Эдуарда Занковца, но ошиблись, предполагая, что победу они оформят в седьмом матче на челябинском льду.