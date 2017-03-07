Долой конференции. Каким должен быть плей-офф КХЛ?

Кожевников: Конечно, нужно модернизировать нынешнюю систему.

Бадюков: Лучше, когда команды, набравшие наибольшее количество очков, выходили в плей-офф.

Гуськов: Для такого формата надо сделать регламент, чтобы некоторые команды не играли с одним соперником четыре раза за регулярный чемпионат.

Первый раунд плей-офф КХЛ впервые в своей истории прошёл без седьмых матчей, и только в одной серии победила команда, финишировавшая ниже в регулярном чемпионате. Сразу же заговорили о необходимости изменения схемы розыгрыша плей-офф. В МХЛ, например, начиная с полуфинальной стадии команды Запада и Востока играют перекрёстно, а в ВХЛ вообще нет никакого деления на конференции и дивизионы.Стоит ли КХЛ пойти на изменения и отказаться от раздельного плей-офф? Мы выбрали три варианта схемы розыгрыша главного хоккейного трофея Старого Света и попросили поделиться о них мнением трёхкратного чемпиона России, двукратного олимпийского чемпионаи заслуженного мастера спорта: Первый раунд показал, что упал накал страстей на этом уровне. Ни одного седьмого матча не было, и в основном серии заканчивались со счётом 4-0, 4-1. Получается, что некоторым командам на серию не хватает сил. Это говорит о том, что у части клубов глубина состава гораздо больше, чем у других. Чтобы было интереснее, нужно чтобы команды Запада и Востока играли между собой.: Конечно, нужно модернизировать нынешнюю систему. Потому что стало неинтересно, лидеры ясны, никакой интриги. На Западе и на Востоке выделяется по две-три команды. Всегда говорил, что пока не будет равных условий, мы так и будем на одном месте топтаться.: Если брать Западную конференцию, то там борьба за восьмёрку в этом сезоне была более ожесточённой, чем на Востоке. Также там была более высокая конкуренция среди команд, идущих в первой пятёрке. На Востоке «Магнитка» оторвалась, и «Авангард», благодаря тому что занял первую строчку в своём дивизионе, расположился высоко в таблице. Ну а дальше несколько команд боролись за восьмёрку.Я за то, чтобы в плей-офф сразу же играли Запад против Востока. При нынешней схеме мы понимаем, что Магнитогорск на стадии плей-офф никак не может встретиться с тем же СКА раньше финала. Интрига, мне кажется, где-то теряется. А до этого они играют с теми же соперниками, с которыми они играли весь чемпионат, все 60 игр. Поэтому лучше, чтобы плей-офф начинался с игр не только в своей конференции.: Это интересно в том плане, что противостояние Востока и Запада мы увидим не только в финале, а уже с первого раунда. При такой схеме ЦСКА бы полетел в Пекин, а СКА во Владивосток, считаю, что это абсолютно нормальная ситуация. Для «армейцев» ситуация была бы сложнее, но как по-другому? Перед собой нужно ставить сложные задачи. Тем более лишние три часа в самолёте не сыграли бы роли.: Можно рассмотреть как один из вариантов. Идея с первого раунда начать играть Запад против Восток интересна. А что такого, если бы ЦСКА полетел на Дальний Восток? Наоборот, внимание к этому противостоянию только вырастет. Такой у нас график, такая страна большая! Другие команды же не жалуются на длинные перелёты и акклиматизацию, вот и «армейцы» не должны этого делать.: Для такого формата надо сделать регламент, чтобы некоторые команды не играли с одним соперником четыре раза за регулярный чемпионат. Нужно сделать равные условия, чтобы все играли равное количество матчей со своими соперниками, и тогда мы будем видеть 16 команд, которые действительно будут первыми. И среди них уже стоит начинать плей-офф. Нужен регламент, который работал бы долгие годы. Многие команды, которые завоёвывали медали, по ходу чемпионатов находились в разных условиях. А у нас работает сначала один регламент, потом другой.: Этот вариант мне нравится больше всего. Чтобы не было споров, кто сильнее — Запад или Восток. Лучше, когда команды, набравшие наибольшее количество очков, выходили в плей-офф. В этом сезоне получилась ситуация, что команды Восточной конференции набрали меньшее количество очков, например «Адмирал» и «Куньлунь», чем «Сочи», который не попал в плей-офф. Думаю, так будет более правильно со спортивной точки зрения. Можно попробовать провести турнир по такой схеме, ничего в этом такого нет.: Если места в плей-офф будут распределяться только по количеству очков, тогда зачем вообще деление на конференции? Значит, нужно от разделения на Запад и Восток вообще отказываться. Вопрос очень скользкий. Думаю, если отменить конференции, то получится практически то же самое.: Первое место Запада играет с восьмым местом Востока, а первая команда Востока – с восьмой на Западе. Думаю, что такой формат будет очень интересным.