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175 лет назад 2016
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Брэндон Боченски
Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

«Магнитка» – «Барыс»: возвращение Боченски – хлопоты для фаворита

Двукратный обладатель кубка Гагарина встретится с «Барысом», в состав которого возвращается залечивший травму Брэндон Боченски.
7 марта 2017, вторник. 18:00. Хоккей
«Барыс» стал единственной командой КХЛ, вышедшей во второй раунд плей-офф, будучи второй сеяной в паре. То есть преимущества своего льда у коллектива Эдуарда Занковца не было, однако серия у «Трактора» была выиграна – 4-2. Астанинцы уже могут занести сезон себе в актив, притом что поначалу, при Андрее Назарове у руля, их дела шли неважно. Пришедший в клуб Занковец выправил ситуацию. Команда не только попала в восьмёрку на Востоке, но и смогла пройти крепкого соперника. Впереди у «Барыса» серия с «Магниткой», в которой казахстанской команде поможет только чудо.

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«Металлург»: с «Куньлунем» берегли силы, теперь будет сложнее


Первая серия с «Куньлунем» получилась для двукратных обладателей кубка Гагарина проходной. Большое счастье для новичка КХЛ, что получилось зацепиться за один матч. В пятой же встрече магнитогорцы в пух и прах разнесли соперника, так как снова лететь в Пекин им не хотелось.
Главный тренер Илья Воробьёв грамотно подготовил команду, избежав серьёзных нагрузок. Скажем прямо: «Металлург» особо не напрягался. Не было смысла. В противостоянии с «Барысом», нет сомнений, будет сложнее.

Сразу отметим, что в плей-офф КХЛ нынешние соперники встречались один раз. Их серия пятилетней давности растянулась аж на семь матчей, в которых сильнее оказались «сталевары». На сей раз лёгкой жизни у уральского клуба тоже не предвидится, однако шансы «Магнитки» расцениваются гораздо выше. Что может вызывать определённые опасения болельщиков клуба? Во-первых, не слишком уверенная игра голкипера Василия Кошечкина. К примеру, во второй выездной встрече с «Куньлунем» он пропустил три шайбы к 26-й минуте, в результате чего на льду появился Илья Самсонов. Всё-таки от опытного стража ворот ждут большей надёжности. И она должна прийти. Периодически возникают проблемы и в обороне, но они, как правило, перекрываются мощной атакой.
Тройка Коваржа по-прежнему играет результативно и мощно, тягаться с ней у астанинцев не получится. Выдохнул Сергей Мозякин, набравший 1000-е очко в чемпионатах страны.

Возвращение Боченски может доставить «Магнитке» хлопот


«Брэндон уже тренируется на льду с командой и будет готов выйти на лёд в серии с магнитогорским «Металлургом», — уточнил главный тренер астанинцев Эдуард Занковец. Безусловно, это большой плюс для «Барыса». Боченски способен доставить «металлургам» дополнительных хлопот. Воссоединится и лидирующее североамериканское звено команды, так как в схватке с «Трактором» вместе с Дастином Бойдом и Найджелом Доусом вынужденно играл Константин Пушкарёв. Играл, к слову, прилично, однако с Боченски эта тройка представляет ещё большую опасность для ворот соперников. Воробьёв и его помощники прекрасно это понимают, а потому наверняка будут готовить противоядие атакующему наконечнику «Барыса». У «Металлурга» в серии с «Куньлунем» вернулся на лёд финн Томми Сантала. У него был перелом плюсневой кости, и пока он находится в процессе набора формы. Наконец-то прибавил Ярослав Косов, начав заниматься своими прямыми обязанностями – забивать. В плановом режиме восстанавливается после травмы нападающий Дмитрий Казионов. «Косов до вызова в Олимпийскую сборную начал играть лучше, пересмотрел свой взгляд. Начал играть в обе стороны. Работает, бьётся, держит удар — эти качества он приобрёл. «Барыс»? Первая тройка у них давно есть. Сейчас они могут очень терпеливо играть и грамотно в обороне. Исключили ошибки, это качественный сдвиг вперёд для этой команды», — заявил главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв.

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Сможет ли «Барыс» терпеть в обороне и найдут ли к ней ключи Мозякин и Ко?


Нынешний «Барыс» помимо атаки может грамотно сыграть в обороне. Перетерпеть в нужный момент, не лезть на рожон. Да, есть Доус и его шесть (4+2) набранных баллов в плей-офф. Результативен впереди защитник Кевин Даллмэн (0+5), успевший раздать пять голевых передач. Выстреливали Пушкарёв, Бойд. Помним и гол-красавец Сен-Пьера. Однако в Астане осознают, что включать максимальные атакующие обороты и без оглядки бежать вперёд – смерти подобно. Тройка Коваржа по-прежнему играет результативно и мощно, тягаться с ней у астанинцев не получится. Выдохнул Сергей Мозякин, набравший 1000-е очко в чемпионатах страны. Вожделенная отметка позади, можно спокойно двигаться дальше. «Слава богу, перешагнули этот рубеж, забыли. Чествование Сергея состоится позже. Был маленький эпизод, который мы отметили. А настоящие поздравления, вручение призов Сергею будут вместе с вручением кубка», — пошутил вице-президент магнитогорцев Геннадий Величкин. Кто знает, может шутка превратится в реальность? Пока же «Металлургу» необходимо раскачать оборону соперника и найти ключи к воротам Хенрика Карлссона.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Барыс ХК Металлург Мг Брэндон Боченски Геннадий Величкин Илья Воробьёв Сергей Мозякин Эдуард Занковец
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