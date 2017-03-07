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175 лет назад 2016
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ХК «Авангард»
Фото: Максим Широков, photo.khl.ru
Текст: Лев Лукин

«Авангард» — «Ак Барс»: снимут ли омичи казанское проклятие?

В полуфинале Востока «Авангард» попробует с пятой попытки пройти «Ак Барс» в плей-офф, а казанцы – спустя два года выйти в финал Востока.
7 марта 2017, вторник. 20:00. Хоккей
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Серия полуфинала Восточной конференции между «Авангардом» и «Ак Барсом» обещает стать самой интересной на этой стадии нынешнего Кубка Гагарина. Будем откровенны, СКА и ЦСКА являются фаворитами своих пар и давно уже стремятся к третьей подряд очной встрече в финале Запада. На Востоке у «Барыса» мало шансов помешать «Магнитке» пройти дальше, а вот от серии «ястребов» и «барсов» можно ожидать что угодно.

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История противостояния. Буллит Бенды и 15 секунд Никулина


«Ак Барс» и «Авангард» четыре раза встречались в плей-офф российских чемпионатов. Все началось в 2002 году, в полуфинале Суперлиги «Ак Барс» Юрия Моисеева обыграл «Авангард» Геннадия Цыгурова со счётом 3-2 в серии, а героем противостояния стал нападающий казанцев Ян Бенда, реализовавший победный послематчевый буллит в пятой игре.
Следующая встреча команд состоялась в финале в 2006 году. «Ак Барс», в котором уже работал Зинэтула Билялетдинов, без проблем разобрался с «Авангардом» Валерия Белоусова 3-0 в серии и во второй раз в своей истории стал чемпионом России. Ещё две встречи «ястребов» с «барсами» прошли в КХЛ. В 2009 году «Ак Барс» снова выиграл серию 3-2, уйдя от поражения в решающем матче серии всего за 15 секунд до конца основного времени благодаря броску Ильи Никулина. А в четвёртой игре той серии был установлен самый крупный счёт в плей-офф КХЛ: казанцы в Омске выиграли 11:1!

Последнее на данный момент противостояние «Ак Барса» и «Авангарда» датировано 2015 годом. Вновь казанцы были сильнее, на этот раз счёт серии 4-1. «Ястребы» выиграли первый матч в Казани во втором овертайме, где оставили все силы и проиграли затем четыре матча подряд, забросив в них лишь однажды.

Четвертьфинал Востока. «Авангард» вовремя проснулся, «Ак Барс» выиграл дерби


В четвертьфинале конференции у команд были соперники разного уровня. Если «Авангард» играл с молодым и неопытным «Адмиралом» и был явным фаворитом серии, то казанцы играли очередной раунд «зелёного дерби» с «Салаватом». Впрочем, «Ак Барс» прошёл уфимцев быстрее, чем омичи дальневосточников. В четырёх из пяти матчей серии казанцы оказывались буквально на шаг мастеровитее и удачливее оппонентов, а в единственном проигранном матче отыграли гандикап в три шайбы по ходу игры. «Авангард» вплоть до шестой игры серии обменивался с «Адмиралом» домашними победами. Омичам было тяжело приспособиться к уменьшенным размерам площадки во Владивостоке, чем «моряки» прекрасно пользовались. После того как счёт в серии стал 2-2, «ястребы» изменили тактические построения, а у «Адмирала» закончились силы. В итоге – две сухие победы «Авангарда» и выход в следующий раунд.
Зинэтула Билялетдинов опытнее Канарейкина, зато у Фёдора Леонидовича есть победный кубковый опыт в противостоянии с наставником казанцев.

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Сильные стороны команд. Казанская системность против омского творчества


Козыри казанцев в плей-офф известны давно. В первую очередь это жёсткая, плотная оборона. «Ак Барс» отодвигает соперника от своих ворот к бортам и заставляет его тратить уйму сил на выход из-под прессинга. Защитники казанцев стараются высоко встречать нападающих, чтобы до голкипера практически не доходили броски. «Ак Барс» не гнушается играть жёстко, порой грубо, выводя соперников из равновесия постоянным силовым давлением. Из обороны в атаку подопечные Билялетдинова выходят моментально, разжимаясь словно пружина. Каждый в команде знает, куда бежать и кому отдавать передачу. Победная в серии с «Салаватом» шайба Секача тому пример.
От чешского голкипера «ястребов» будет зависеть многое в этой серии, два подряд сухаря в серии против «Адмирала» должны придать ему уверенности.

В то же время казанцы сильны и в позиционном нападении, особенно при розыгрыше большинства. При розыгрыше лишнего у «Ак Барса» всегда есть несколько вариантов, при которых на решающий бросок выводится Азеведо, Секач или, например, Ткачёв. Также у казанцев нередко на «пятачок» встаёт мощный Александр Свитов, который закрывает обзор голкиперу и прекрасно умеет подставить клюшку под наброс защитника. Если «Ак Барс» силён системой, то нынешний «Авангард» — творческая команда с сильными индивидуальностями. Лидер команды – Владимир Соботка, который тащит команду на себе в этом плей-офф. Это умный и техничный центр с отменной культурой паса и хорошим кистевым броском.

Выделяется и его партнёр по звену Николай Лемтюгов, душа команды в этом сезоне. Лемтюгов хорош и в силовой борьбе, и в завершении атак. Во второй линии нападения у омичей играет тонкий и изящный центрфорвард Илья Зубов, разгоняющий пробивного тёзку Михеева, который стал одним из открытий сезона. Еще одна опция нападения «Авангарда» — связка Антон БурдасовПётр Хохряков. Антон обладает сумасшедшим броском, а Хохряков, пожалуй, самый быстрый игрок команды. Шансы «Авангарда» в этой серии заключаются в нестандартных ходах, которые смогут расшатать систему «Ак Барса». Казанцам же ничего нового придумывать не нужно: играть по персоналиям и разбивать игровой темп. В таком режиме им играть будет весьма комфортно.

Главные тренеры. Возьмёт ли Билялетдинов реванш у Канарейкина?


Это будет противостояние тренеров одного возраста, но разных хоккейных воззрений. Билялетдинов всегда требует от игроков повышенной внимательности у своих ворот, а также любит, когда игроки на обеих сторонах площадки действуют так, как сказал тренер. Фёдор Канарейкин в этом плане более либерален и позволяет игрокам действовать по заданию только на своей половине, а в атаке разрешено творчество. Зинэтула Хайдарович, конечно, провёл гораздо больше игр в плей-офф в качестве тренера и более опытен, зато у Фёдора Леонидовича есть победный кубковый опыт в противостоянии с наставником казанцев. В 2007 году Канарейкин принял магнитогорский «Металлург» по ходу сезона и стал с командой чемпионом России того года. А в финале «Магнитке» противостоял как раз казанский коллектив с Билялетдиновым у руля.
Если «Ак Барс» силён системой, то нынешний «Авангард» — творческая команда с сильными индивидуальностями.

Два капитана. Свои среди чужих


Особую пикантность соперничеству омичей и казанцев придают личности капитанов команд. В Казани уже не первый год ведёт за собой команду коренной омич Александр Свитов, а в Омске с этого сезона капитаном является Евгений Медведев, восемь лет отдавший «Ак Барсу». Свитов практически всегда в матчах против «Авангарда» заметен на льду и стабильно набирает очки. Сможет ли его остановить Медведев? Увидим уже совсем скоро.

Вратарский вопрос. Многое зависит от Фурха


«Ак Барс» в этом сезоне сделал ставку на вратарский дуэт – Станислава Галимова и Эмиля Гарипова. По ходу сезона более молодой воспитанник казанского хоккея Гарипов «съел» своего оппонента, но нельзя сказать, что в Казани спокойны за последний рубеж. Фредрик Норрена, Петри Веханен и Андерс Нильссон приучили нас к тому, что голкипер «Ак Барса» — сильнейшая позиция в команде. Гарипов старается, порой выдаёт отличные матчи, но назвать его образцом надёжности и уверенности нельзя. У «Авангарда» с вратарём всё просто – Доминик Фурх сыграл практически все матчи в регулярном чемпионате и незаменим в плей-офф. От чешского голкипера «ястребов» будет зависеть многое в этой серии, и два подряд «сухаря» в серии против «Адмирала» должны придать ему уверенности. В прошлом плей-офф «Авангард» не смог пройти «Салават Юлаев» во многом из-за ошибок Доминика, посмотрим, научился ли он настраиваться на решающие игры.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Ак Барс Кубок Гагарина
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