«Динамо» пугают спецназом, а Панарин извинился перед негритянками

Привет из прошлого

Панарин: В 2012 году я был гостем на российском телешоу и сказал необдуманные слова, о которых глубоко сожалею.

Буцаев ушёл из «Сочи»

Одним из кандидатов на пост главного тренера ХК «Сочи» является Сергей Зубов.

Ничего нового по Олимпиаде-2018

Новый президент в Уфе

СКА посетил базу спецназа

Нападающий «Чикаго»принёс извинения за слова, произнесённые им в 2012году в одной из российских телепередач. Тогда хоккеист заявил, что никогда не смог бы заниматься «сексом с негритянкой». Этот эпизод недавно заметили в Чикаго, что вызвало бурю негодования со стороны болельщиков.«В воскресенье нам стало известно о существовании такого видео с Артемием. Мы сразу обратились к нему. Его комментарии на этом видео не совпадают с ценностями, разделяемыми нашей организацией. Он принёс извинения и понимает оскорбительный характер своих слов», – говорится в заявлении «Чикаго».«В 2012 году я был гостем на российском телешоу и сказал необдуманные слова, о которых я глубоко сожалею. Я понимаю, что они были оскорбительными, и приношу свои извинения», — цитирует Chicago Tribune слова Панарина.Главный тренер ХК «Сочи»завершил свою работу в клубе, после того как стороны договорились о расторжении контракта. Специалист возглавил команду с первого сезона в лиге, за три года «Сочи» дважды выходил в плей-офф, а в этом остался за пределами кубковой восьмёрки. Вместе с Буцаевым клуб покидают тренеры. «Для меня неожиданности нет, мы уже давно приняли такое решение, друг другу пожелали успехов, мне больше нечего добавить. Планов сейчас никаких нет, только собрать вещи», — сказал Буцаев «Чемпионату».Одним из кандидатов на пост главного тренера команды является Сергей Зубов, работавший в прошлом сезоне в петербургском СКА, а летом отказавший нескольким клубам КХЛ.В эти дни в Цюрихе проходит совет ИИХФ, на котором обсуждаются текущие вопросы жизни организации. Решения по участию хоккеистов из НХЛ в Олимпиаде-2018 нет, как нет и ничего нового по этому поводу. «Ничего нового в переговорах нет. В ближайшее время я полечу в Корею, где встречусь с местным организационным комитетом, МОК. В конце марта мы созвонимся со всеми участниками дискуссии и узнаем, что изменилось. Надеюсь, к чемпионату мира у нас уже появится понимание, будут энхаэловцы на Олимпиаде или нет», — сказал президент ИИХФ«Чемпионату».Надеюсь, к чемпионату мира у нас уже появится понимание, будут энхаэловцы на Олимпиаде или нет.На «Уфа-Арене» состоялось заседание правления хоккейного клуба «Салават Юлаев» и был выбран новый президент – председатель правления клуба. Местозанял, руководитель администрации главы Республики Башкортостан. Генеральный менеджер клубасогласовал условия нового контракта.«Я согласовал условия нового контракта с «Салаватом Юлаевым». Документально он не оформлен, но договорённость есть. Также сегодня прошло заседание правления, на нём избрали нового президента клуба и произвели некоторые другие структурные изменения», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».Игроки СКА в преддверии серии с «Динамо» отправились на базу спецназа, где прошли подготовку бойца специального назначения. В течение дня хоккеисты побывали на стрельбище, полигоне и ещё нескольких закрытых объектах.