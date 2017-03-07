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175 лет назад 2016
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Фото: Елена Разина, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

«Динамо» пугают спецназом, а Панарин извинился перед негритянками

Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев покинул свой пост, Артемий Панарин извинился за свои слова времён «Витязя» — в итогах дня.
7 марта 2017, вторник. 22:00. Хоккей
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Привет из прошлого


Нападающий «Чикаго» Артемий Панарин принёс извинения за слова, произнесённые им в 2012
году в одной из российских телепередач. Тогда хоккеист заявил, что никогда не смог бы заниматься «сексом с негритянкой». Этот эпизод недавно заметили в Чикаго, что вызвало бурю негодования со стороны болельщиков.

«В воскресенье нам стало известно о существовании такого видео с Артемием. Мы сразу обратились к нему. Его комментарии на этом видео не совпадают с ценностями, разделяемыми нашей организацией. Он принёс извинения и понимает оскорбительный характер своих слов», – говорится в заявлении «Чикаго».

«В 2012 году я был гостем на российском телешоу и сказал необдуманные слова, о которых я глубоко сожалею. Я понимаю, что они были оскорбительными, и приношу свои извинения», — цитирует Chicago Tribune слова Панарина.
Панарин: В 2012 году я был гостем на российском телешоу и сказал необдуманные слова, о которых глубоко сожалею.

Буцаев ушёл из «Сочи»


Главный тренер ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев завершил свою работу в клубе, после того как стороны договорились о расторжении контракта. Специалист возглавил команду с первого сезона в лиге, за три года «Сочи» дважды выходил в плей-офф, а в этом остался за пределами кубковой восьмёрки. Вместе с Буцаевым клуб покидают тренеры Алексей Гусаров и Юрий Шундров. «Для меня неожиданности нет, мы уже давно приняли такое решение, друг другу пожелали успехов, мне больше нечего добавить. Планов сейчас никаких нет, только собрать вещи», — сказал Буцаев «Чемпионату».

Одним из кандидатов на пост главного тренера команды является Сергей Зубов, работавший в прошлом сезоне в петербургском СКА, а летом отказавший нескольким клубам КХЛ.
Одним из кандидатов на пост главного тренера ХК «Сочи» является Сергей Зубов.
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Ничего нового по Олимпиаде-2018


В эти дни в Цюрихе проходит совет ИИХФ, на котором обсуждаются текущие вопросы жизни организации. Решения по участию хоккеистов из НХЛ в Олимпиаде-2018 нет, как нет и ничего нового по этому поводу. «Ничего нового в переговорах нет. В ближайшее время я полечу в Корею, где встречусь с местным организационным комитетом, МОК. В конце марта мы созвонимся со всеми участниками дискуссии и узнаем, что изменилось. Надеюсь, к чемпионату мира у нас уже появится понимание, будут энхаэловцы на Олимпиаде или нет», — сказал президент ИИХФ Рене Фазель «Чемпионату».Фазель: Надеюсь, к чемпионату мира у нас уже появится понимание, будут энхаэловцы на Олимпиаде или нет.

Новый президент в Уфе


На «Уфа-Арене» состоялось заседание правления хоккейного клуба «Салават Юлаев» и был выбран новый президент – председатель правления клуба. Место Сергея Молчанова занял Владимир Нагорный, руководитель администрации главы Республики Башкортостан. Генеральный менеджер клуба Леонид Вайсфельд согласовал условия нового контракта.

«Я согласовал условия нового контракта с «Салаватом Юлаевым». Документально он не оформлен, но договорённость есть. Также сегодня прошло заседание правления, на нём избрали нового президента клуба и произвели некоторые другие структурные изменения», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».

СКА посетил базу спецназа


Игроки СКА в преддверии серии с «Динамо» отправились на базу спецназа, где прошли подготовку бойца специального назначения. В течение дня хоккеисты побывали на стрельбище, полигоне и ещё нескольких закрытых объектах.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Салават Юлаев ХК СКА Чикаго Блэкхоукс Артемий Панарин Вячеслав Буцаев Леонид Вайсфельд ОИ-2018 Рене Фазель Обзор главных хоккейных событий дня
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