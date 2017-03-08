Беззубый увидит тебя в 1-м ряду. 10 заблуждений девушек о хоккее

Все хоккеисты с бородой и без зубов
Александра Овечкина знает не одна домохозяйка страны. Самый популярный российский хоккеист для женщин олицетворяет этот вид спорта. Брутальный бородатый Овечкин наводит ужас на вратарей и очаровывает прекрасных дам по всему миру.
Высокий, мужественный, накачанный… и обязательно беззубый — таким представляет хоккеиста девушка. Вставлять же зубы игрокам нет никакой необходимости — кто знает, когда на льду вновь завяжется схватка или прилетит шайба. Хоккеисты и без голливудской улыбки вполне симпатичны.→ Женился даже Овечкин. События из жизни хоккеистов за 2016 год
Хоккеисты проводят на льду по 60 минут
Хоккей — тяжёлый вид спорта. Одно дело в футболе 90 минут бегать по полю, другое — летать по льду целый час! Столько столкновений, бросков и щелчков — не удивительно, что с игроков градом течёт пот по окончании матча. Непонятно только, зачем на скамейке запасных так много хоккеистов в форме сидит. Им с трибун, что ли, неудобно свою команду поддерживать?
В хоккее, как в футболе, два тайма
Перерыв — это прекрасно, можно сладкую вату съесть, сделать эффектные селфи на арене и купить что-нибудь из атрибутики команды. У хоккея и футбола много общего, просто одни играют на траве, а другие на льду. Так что и продолжительность матчей должна быть одинаковой. Два перерыва — это из ряда фантастики. Зачем хоккеистам столько отдыхать?
За каждый толчок в борт нужно удалять
Сердце замирает от страха, когда смотришь, как два игрока несутся за шайбой и на огромной скорости врезаются в борт. И как после этого не остановить игру? Красную карточку за такие действия показывать надо! Совершенно не понятно, как работают арбитры. Толкнул плечом, прижав соперника к борту, и как ни в чём не бывало поехал забивать гол, а если поднял клюшку — так сразу отправился отдыхать на две минуты. Где здесь справедливость? Девушки убеждены, что надо честно судить и удалять за любой силовой приём. Хоккей — это не бои без правил.
Два перерыва — это из ряда фантастики. Зачем хоккеистам столько отдыхать?
Шайба такая маленькая, что её не разглядеть
Подруги признавались, что перед своим первым походом на хоккейный матч беспокоились, что не увидят шайбу с трибуны. Баскетбольный, волейбольный и футбольный мяч намного больше по размеру. А шайба весит меньше 200 грамм, а диаметром около 8 сантиметров. Как только хоккеисты в своих огромных шлемах её на льду замечают?
Все хоккеисты женятся на гимнастках и моделях
Хоккеист и модель — это уже стандартная пара, которой никого не удивишь. Стройные, высокие, длинноногие, фотогеничные и известные. Девушек-моделей любят все. Однако в последние годы стереотипы начали ломаться, и самыми завидными невестами страны стали гимнастки. Подопечные Ирины Винер добиваются феноменальных успехов в спорте, а затем создают крепкие союзы. Дарья Дмитриева сумела покорить сердце Александра Радулова, Александра Меркулова — Игорь Ожиганова, а Евгения Канаева — Игоря Мусатова. Составить конкуренцию утончённым гимнасткам невероятно сложно!
→ Девушки и хоккеисты. Самые красивые пары в мире хоккея
Чтобы познакомиться с хоккеистом, нужно сидеть в первом ряду
«Свою любовь искать не нужно, она сама придёт», — так пишут в модных журналах. Не верьте! Бегом в кассу покупать билет на ближайший хоккейный матч. Правда, придётся раскошелиться на место в первом ряду, а то как вас любовь найдёт? Яркий макияж, короткое платье и высокие каблуки — из тысяч зрителей он выделит только вас. Но приходить на игру следует заранее — на предматчевой раскатке больше шансов попасться на глаза знаменитому хоккеисту.
Все хоккеисты необразованные и невоспитанные
Хоккеист с книгой? Нет, такого просто не может быть. Всем же известно, что все игроки недалёкие, «пробитые» и необразованные. Они постоянно тренируются, а в свободное время тусуются в ночных клубах, поют в караоке и ходят в баню. Что и говорить, если молодые хоккеисты комментарии в «Инстаграме» без ошибок написать не могут. А их послематчевые интервью — ску-ко-ти-ща! Где в речи метафоры, эпитеты и аллегоричные сравнения?
Но вот Павел Дацюк точно не согласится с таким мнением. Капитан СКА, между прочим, в прошлом году защитил на отлично квалификационную дипломную работу в Уральском федеральном университете!
НХЛ — это «что-то серьёзное»
НХЛ, КХЛ, ВХЛ, АХЛ… Аббревиатуры — явно не женский конёк. Но судя по тому, с каким трепетом мужчины обсуждают НХЛ, это «что-то серьёзное», как подмечала моя подруга. Туда отправляют перспективную молодёжь, и именно там зажигают Овечкин с Малкиным. Кажется, нужно получше изучить этот вопрос.
Всем же известно, что все игроки недалёкие, «пробитые» и необразованные.
Хоккей — только мужской вид спорта
В хоккей играют настоящие мужчины — истина, с которой не поспоришь. Большинство даже и не подозревает о существовании хоккея для девушек. Сложно представить, как хрупкие спортсменки носят амуницию весом в 15-20 кг.
Ангелина Гончаренко готова ломать стереотипы. Призёр чемпионата мира и победительница Универсиады не только блестяще играет в хоккей, но и готова составить конкуренцию любой фотомодели.