Месть Марченко «Детройту» и прерванная «засуха» Тарасенко

Тарасенко: первый гол в шести матчах
Пять поражений «Сент-Луиса» подряд и пять матчей Владимира Тарасенко без набранных очков – логика в сопоставлении этих фактов очевидна. Эта неудачная серия «блюзменов» и его лидера привели к тому, что «музыканты» выбыли из зоны плей-офф, и чтобы не дать развиться этому игровому кризису, Тарасенко и компании кровь из носу было необходимо обыгрывать лидера конференции – «Миннесоту». Коллектив Майка Йео смог справиться с крайне непростой задачей, но для успеха «Сент-Луису» пришлось выложиться полностью. Хоккеисты «Уайлд», в отличие от гостей, были на неплохом ходу: в шести последних встречах «Миннесота» одержала четыре победы, и остановить «зелёных» смогли два героя-«музыканта» — Владимир Тарасенко и голкипер Джейк Аллен.
Вратарь «блюзменов» выдал великолепный матч, отразив 32 броска соперника, но эта цифра вряд ли отражает влияние Аллена на ход игры. Страж ворот «Сент-Луиса» лишь 11 секунд недотянул до очередного «сухаря», пропустив под самый занавес матча от Микко Койву, и весь третий период Аллен героически удерживал свою команду, в три раза уступившую в этом отрезке по броскам. В своих трёх последних стартах Аллен одержал 2 победы, отразил 96,5% бросков, пропустил лишь 1,01 гола в среднем за матч и одну встречу сыграл на ноль. «Это была самая важная победа в сезоне, я в этом убеждён», — сказал вратарь.
Что же касается Тарасенко, то после череды неудач россиянин смог вернуть себе уверенность. В середине третьего периода Владимир забил победный гол, вовремя открывшись на дальней штанге: его партнёр Джейден Шварц отправил туда передачу не глядя, но оказался абсолютно прав. «Я много играл с Владимиром и знал, что он находится где-то там», — сказал после матча Шварц. Для Тарасенко этот гол стал 29-м в сезоне и шестым победным в нынешней «регулярке» — по этому показателю он находится в двадцатке лучших хоккеистов чемпионата.
«У нас была очень трудная, неудачная серия перед этим матчем, поэтому два очка были крайне необходимы. Мы очень рады обыграть «Миннесоту» на её льду, это прибавит нам уверенности. Это очень важный выигрыш для нас. Как оценить «слепой» пас Шварца? Да он просто очень хороший игрок. Не составило труда отправить шайбу в ворота. Игра, в целом, получилась очень неплохой, но нам нужно забивать больше. Не могу сказать, что неудачная полоса имела какое-то большое значение, но тот факт, что мы выпали из зоны плей-офф, был у каждого в голове», — сказал Тарасенко. После этой победы «Сент-Луис» поднялся в кубковую восьмёрку, заняв последнее место, дающее право на «уайлд-кард».
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Марченко забил первый гол за «Торонто»
Российский защитник «кленовых листьев» Алексей Марченко открыл счёт своим голам в нынешнем сезоне, и забросить свою первую шайбу в чемпионате ему удалось в ворота «Детройта» — команды, где он начинал свою заокеанскую карьеру. Случилось это в самом начале первого периода домашнего матча, когда новичок «Торонто» Марнер и опытный Тайлер Бозак поймали оборону «Ред Уингз» на ошибке, сделали перехват в чужой зоне, а Марченко грамотно сыграл на добивании. Это был шестой матч Алексея за «Мэйпл Лифс» с тех пор, как «Торонто» забрал россиянина с драфта отказов в начале февраля.
Шайбы Джеймса ван Римсдайка и Назема Кадри укрепили преимущество «листьев», и хотя «Детройт» оказал сопротивление, сделать полноценное «возвращение» гостям не удалось.
Бобровский: третий «сухарь» подряд
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский стремительно возвращает себе шансы на то, чтобы в конце сезона побороться за ещё одну «Везину». Домашний матч с «Нью-Джерси» стал очередным триумфом россиянина, который отразил 33 броска и записал в свой актив третий шат-аут подряд, – его сухая серия составляет 179 минут и 29 секунд. «Бобровский сделал два или три очень хороших, очень важных сейва в первом периоде. Не думаю, что сегодня у соперника было так уж много шансов пробить Сергея, но несколько сейвов в начале встречи были очень важны для нас», — сказал главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.
Сам голкипер в ответ на похвалу только пожимал плечами. «Я просто стараюсь фокусироваться на своей работе. Повторение клубного рекорда по количеству матчей на ноль – это, конечно, здорово. Это хорошее достижение, но как команда мы ещё ничего не добились. Буду наслаждаться нынешним вечером и готовиться к следующему матчу. Постепенно с возрастом начинаешь понимать, насколько важно вовремя переключаться. Я стараюсь держать хоккей только здесь, не приносить его домой. Стараюсь быть нормальным мужем, нормальным человеком дома. Я не пользуюсь социальными сетями, не читаю о себе газеты», — сказал Бобровский, который вместе с Деваном Дубником лидирует в лиге по победам (35).
Лундквист: снова 30 побед
Выездной матч с «Флоридой» стал триумфальным для голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрика Лундквиста. Шведский страж ворот гостей отразил 43 броска, чем помог «синерубашечникам» одержать третью победу в четырёх матчах, а заодно персонально продвинуться в нескольких престижных статистических номинациях. Этот выигрыш стал 404-м в карьере Лундквиста, и по общему количеству побед он вышел на единоличное десятое место в истории НХЛ. Кроме того, Король Хенрик, как его называют болельщики «рейнджеров», стал первым голкипером, кто в 11 из 12 первых сезонов в лиге добирался до отметки в 30 побед за сезон.
«Я горжусь тем, чего смог добиться. Я работал с полной отдачей на протяжении всех двенадцати лет. Конечно, главная цель – это победа в розыгрыше Кубка Стэнли, но и самим процессом также необходимо наслаждаться», — сказал швед. Свой вклад в его очередную победу сделал и новичок «Рейнджерс» Павел Бучневич, который забил в пустые ворота свой восьмой гол в сезоне.
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«Монреаль» выиграл без Радулова, Емелина и Нестерова
«Монреаль» одержал шестую победу подряд, обыграв на выезде других «канадцев» из «Ванкувера», и сделано это был лишь с одним российским легионером в составе – Андреем Марковым. Если нападающий Александр Радулов пропустил матч из-за травмы нижней части тела, то коллеги Маркова по амплуа Алексей Емелин и Никита Нестеров не попали в состав по решению тренера. Накануне российская пара оборонцев была лишь четвёртой на очередной тренировке, и в игре с «Кэнакс» сочетания, которые выбрал Клод Жюльен, остались неизменными. Если отсутствие Нестерова не вызвало особой реакции (Никита четвёртую игру подряд не попадает в заявку), то вывод из состава Емелина оказался неожиданным: все предыдущие матчи он проводил на льду около 20 минут, но сейчас его место занял 25-летний Брэндон Дэвидсон.