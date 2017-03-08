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КХЛ
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Дарья Тубольцева

Есть ли шансы у «Локомотива» и «Динамо»? Мнение экспертов

Плющев, Власенков, Пашков — о первой за десятилетие серии ЦСКА — «Локомотив», шансах «Динамо» со СКА и идеальном финале на Западе.
8 марта 2017, среда. 12:15. Хоккей
В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» – заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев, трёхкратный чемпион России Дмитрий Власенков и олимпийский чемпион Александр Пашков.

— «Локомотив» и ЦСКА впервые за десятилетие встретятся в плей-офф. Есть ли реальный шанс у ярославцев пройти «армейцев»? И за счёт чего они могут это сделать?

Плющев: Считаю, что шансы решить свою задачу у «Локомотива» есть, команда готовилась к плей-офф. Уверен, что у ЦСКА лёгкой прогулки в этом раунде не будет. Ярославцы сильны командной игрой. Взаимодействие с тренерами, поддержка друг друга и правильно выбранная тактика — всё это может решить исход встречи. Если говорить о вратарях, то Сорокин — голкипер сборной, выглядит достаточно убедительно, Мурыгин тоже показал свой уровень и класс в серии с минским «Динамо». Минчане были далеко не проходной командой, «Локомотив» справился с ней и вполне может решить и следующую задачу.

Власенков: Шансы пройти всегда есть. Сейчас у «Локомотива» игра наладилась и видно, что команда стала сплочённой, ярославцы играют хорошо. Думаю, если они на выезде одну игру зацепят у ЦСКА, то будет интересно. Я бы не сказал, что «армейцы» сильнее, конечно, они самая быстрая команда в лиге. Посмотрим, сможет ли «Локомотив» переиграть её за счёт мышления и тактики.
Пашков: Если хоккеисты «Локомотива» избегут большого количества удалений, то шансы могут появиться.

Пашков: С ЦСКА, конечно, можно бороться, но довольно сложно «Локомотиву» это будет сделать в серии из семи матчей. Думаю, ЦСКА — фаворит в этой серии. У ярославцев достаточно высокая игровая дисциплина. Если хоккеисты «Локомотива» избегут большого количества удалений, то шансы могут появиться. «Армейцы» очень активно играют в атаке — в атаке с ходу, в повторной атаке, на подборе шайбы. Если ярославцы по минимуму будут проводить время в своей зоне, то надежда на успех у них есть.

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— Что может московское «Динамо» противопоставить СКА в их серии?

Плющев: Игры будут тяжёлыми. «Динамо» никогда не проваливало матчи со СКА, фактически играли ноздря в ноздрю, исход встреч решали отдельные игровые нюансы. У бело-голубых хорошая, задиристая команда с опытными тренерами. Тот психологический потенциал, который есть у «Динамо», может сильно повлиять на игры в плей-офф.

СКА с таким подбором игроков в атаке вряд ли будет закрываться. Но и «Динамо» прекрасно понимает, что счастье можно найти только у чужих ворот. Уверен, что оба соперника будут действовать в защите достаточно внимательно, но это не значит, что игра будет строиться только от обороны.

Власенков: Думаю, что СКА, безусловно, пройдёт, они должны обыгрывать бело-голубых. Единственное, интересно, сколько игр «Динамо» сможет зацепить — одну или две. В этой встрече каждый захочет доказать, что он сильней на данный момент. Тем более что у Знарка звёздная команда, ему нельзя проигрывать!
Власенков: Думаю, что СКА, безусловно, пройдёт, они должны обыгрывать бело-голубых.

Пашков: Игровая дисциплина, отсутствие удалений и абсолютная самоотверженность всей команды может помочь «Динамо» обыграть СКА. В команде должно быть 20 вратарей. Главное — это не дать петербуржцам реализовать свои возможности в атаке.

Встречаются команды разного уровня — в СКА собрано огромное количество игроков из сборной, в «Динамо» же произошли значительные изменения в составе, для некоторых молодых хоккеистов этот сезон — первый серьёзный в карьере. Вратари команд получат разную нагрузку. Думаю, Ерёменко будет значительно тяжелее, чем Коскинену. Александр — опытный мастер, он попробует справиться с этим. Но не исключено, что ему может понадобиться помощь напарника — Лазушина, который тоже голкипер высокого класса.

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— Насколько важно для имиджа лиги, чтобы в финале конференции встретились ЦСКА и СКА, или наоборот лучше, чтобы финал был другим?

Плющев: В финале конференции должны встречаться сильнейшие команды, не надо выбирать соперников по названию. Для имиджа лиги нужно, чтобы плей-офф прошёл чётко и без всяких накладок. Это будет лучшая реклама для нашего хоккея.
Плющев: Для имиджа лиги нужно, чтобы плей-офф прошёл чётко и без всяких накладок. Это будет лучшая реклама для нашего хоккея.

Власенков: Я сторонник того, что в финале должен играть тот, кто сильнее. Конечно, я говорю, что должны пройти питерцы, но если выйдет «Динамо», то они этого будут заслуживать.

Пашков: Я приветствую любой финал, потому что команды, вышедшие на финишную прямую, достойны этого. Просто так пройти плей-офф нельзя, поэтому слабых команд в финале не бывает.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Динамо Москва ХК Локомотив ХК СКА ХК ЦСКА Александр Пашков Владимир Плющев
Новости. Хоккей
8 марта 2017, среда
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