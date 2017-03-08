Предсказамус настрадал. Прогнозы на второй раунд Кубка Гагарина

После подведения итогов первого раунда Кубка Гагарина мы переносимся к прогнозам на раунд второй. На пути к чемпионству выжило восемь команд, а вот участников нашего «Предсказамуса» осталось столько же, сколько и было в самом начале – 32 человека. Только теперь они могут заработать не два балла за угаданный исход, а четыре, и не один дополнительный балл за правильно указанный счёт, а целых два.ЦСКА и СКА – фавориты не только Западной конференции, но и всего розыгрыша Кубка Гагарина. А как иначе, если мы говорим о командах, которые разыгрывали между собой первое место в регулярном чемпионате? Большинство прогнозистов соглашаются с этой истиной и уверенно ставят на два «армейских» клуба.Больше всего уверенности в проходе СКА. На то, что Олег Знарок перешагнёт через свою бывшую команду, ставят почти все участники «Предсказамуса». Почти, да не совсем. Веру в «Динамо» не утратила Дарья Миронова, а также Даниил Сальников. С той лишь разницей, что ведущая «Спорт FM» и КХЛ ТВ убеждена в том, что бело-голубые оформят выход в следующий раунд в Санкт-Петербурге, а руководитель нашего теннисного отдела ставит на шесть матчей и решающую точку в столице.Такой перевес в классическом кахаэловском противостоянии – не только следствие того, что «Динамо» обыгрывало СКА в плей-офф только при Знарке у руля, но и эхо первого раунда. Больно уж легко «армейцы» с берегов Невы разобрались с «Витязем», словно не заметив подмосковную команду. А вот насчёт серии ЦСКА – «Локомотив» у прогнозистов нет такого единения. Ярославцы в первом раунде выглядели неожиданно мощно, а ЦСКА, напротив, завершил серию с «Йокеритом» не так легко, как это может показаться из счёта.В то, что «железнодорожникам» по силам выбить обладателей Кубка Континента, верит не только пошедший ва-банк Сальников, но и ещё два автора «Чемпионата»: Дмитрий Ерыкалов и Александр Служаков. Вместе с ними рискует и ставить на команду из Ярославля обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков. Заметим, что в первом раунде Павел ставил на проход «Торпедо» и «Салавата Юлаева», но всё закончилось куда более буднично, чем в его смелых прогнозах. Быть ли сенсации на этот раз?То, как «Барыс» разделался с «Трактором», не покорило сердца журналистов и экспертов. В серии с другой командой из Челябинской области они в унисон ставят на соперника астанинцев. Единственным, кто верит в вылет действующего обладателя Кубка Гагарина, является босс хоккея на «Чемпионате» Александр Рожков. В основном же ставки разделились между 4-1 и 4-2, но, например, комментатор Денис Казанский считает «Барыс» даже более удобным соперником для магнитогорского «Металлурга», чем «Куньлунь».И вот мы подошли к самой интригующей и трудно прогнозируемой серии всего второго раунда. Парадокс, но «Авангард», закончивший «регулярку» выше «Ак Барса», в глазах участников «Предсказамуса» выглядит явным аутсайдером этой пары. Виной тому и концовка регулярного чемпионата и, особенно, ход первого раунда. В то время пока казанцы крушили и ломали «Салават Юлаев», взяв верх в принципиальной серии, омичи долго раскачивались и с трудом прошли заметно уступающий им в классе «Адмирал».Тех, кто верит в успех команды Фёдора Канарейкина, можно пересчитать по пальцам. Прежде всего это наш омский корреспондент Лев Лукин, а вторят ему Наталья Кларк, Владислав Уткин, Александр Рожков и бывший пресс-атташе сборной России Игорь Ларин. Преимущество своего льда и наличие такой звезды, как Владимир Соботка, выступают в качестве логического обоснования таких прогнозов.Оглядываясь на промежуточные результаты «Предсказамуса», предлагаем обратиться к мнению лидеров. Игорь Еронко и Максим Замятин, занимающие два первых места, синхронно ставят на «Ак Барс». Александр Бадюков, поигравший за обе команды, прогнозирует 4-1 в пользу «барсов». Не верит в бывшую команду и Александр Гуськов, поигравший за «Авангард» в середине 2000-х. Сумеют ли омичи разбить прогнозы как ведущих журналистов страны, так и экспертов, когда-то успевших поигравших за «ястребов»?