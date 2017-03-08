Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
КХЛ
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Предсказамус настрадал. Прогнозы на второй раунд Кубка Гагарина

Журналисты и эксперты делают прогнозы на СКА – «Динамо», «Авангард» — «Ак Барс» и другие серии второго раунда Кубка Гагарина.
8 марта 2017, среда. 14:15. Хоккей
>>> Предсказамус настрадал. Итоги первого раунда Кубка Гагарина

Собери команду из главных звёзд Запада и выиграй классные призы!

После подведения итогов первого раунда Кубка Гагарина мы переносимся к прогнозам на раунд второй. На пути к чемпионству выжило восемь команд, а вот участников нашего «Предсказамуса» осталось столько же, сколько и было в самом начале – 32 человека. Только теперь они могут заработать не два балла за угаданный исход, а четыре, и не один дополнительный балл за правильно указанный счёт, а целых два.

ЦСКА и СКА – фавориты не только Западной конференции, но и всего розыгрыша Кубка Гагарина. А как иначе, если мы говорим о командах, которые разыгрывали между собой первое место в регулярном чемпионате? Большинство прогнозистов соглашаются с этой истиной и уверенно ставят на два «армейских» клуба.

Больше всего уверенности в проходе СКА. На то, что Олег Знарок перешагнёт через свою бывшую команду, ставят почти все участники «Предсказамуса». Почти, да не совсем. Веру в «Динамо» не утратила Дарья Миронова, а также Даниил Сальников. С той лишь разницей, что ведущая «Спорт FM» и КХЛ ТВ убеждена в том, что бело-голубые оформят выход в следующий раунд в Санкт-Петербурге, а руководитель нашего теннисного отдела ставит на шесть матчей и решающую точку в столице.

>>> Предсказамус настрадал. Запад. Прогнозы на первый раунд КГ

Такой перевес в классическом кахаэловском противостоянии – не только следствие того, что «Динамо» обыгрывало СКА в плей-офф только при Знарке у руля, но и эхо первого раунда. Больно уж легко «армейцы» с берегов Невы разобрались с «Витязем», словно не заметив подмосковную команду. А вот насчёт серии ЦСКА – «Локомотив» у прогнозистов нет такого единения. Ярославцы в первом раунде выглядели неожиданно мощно, а ЦСКА, напротив, завершил серию с «Йокеритом» не так легко, как это может показаться из счёта.

В то, что «железнодорожникам» по силам выбить обладателей Кубка Континента, верит не только пошедший ва-банк Сальников, но и ещё два автора «Чемпионата»: Дмитрий Ерыкалов и Александр Служаков. Вместе с ними рискует и ставить на команду из Ярославля обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков. Заметим, что в первом раунде Павел ставил на проход «Торпедо» и «Салавата Юлаева», но всё закончилось куда более буднично, чем в его смелых прогнозах. Быть ли сенсации на этот раз?

То, как «Барыс» разделался с «Трактором», не покорило сердца журналистов и экспертов. В серии с другой командой из Челябинской области они в унисон ставят на соперника астанинцев. Единственным, кто верит в вылет действующего обладателя Кубка Гагарина, является босс хоккея на «Чемпионате» Александр Рожков. В основном же ставки разделились между 4-1 и 4-2, но, например, комментатор Денис Казанский считает «Барыс» даже более удобным соперником для магнитогорского «Металлурга», чем «Куньлунь».

>>> Предсказамус настрадал. Восток. Прогнозы на первый раунд КГ

И вот мы подошли к самой интригующей и трудно прогнозируемой серии всего второго раунда. Парадокс, но «Авангард», закончивший «регулярку» выше «Ак Барса», в глазах участников «Предсказамуса» выглядит явным аутсайдером этой пары. Виной тому и концовка регулярного чемпионата и, особенно, ход первого раунда. В то время пока казанцы крушили и ломали «Салават Юлаев», взяв верх в принципиальной серии, омичи долго раскачивались и с трудом прошли заметно уступающий им в классе «Адмирал».

Тех, кто верит в успех команды Фёдора Канарейкина, можно пересчитать по пальцам. Прежде всего это наш омский корреспондент Лев Лукин, а вторят ему Наталья Кларк, Владислав Уткин, Александр Рожков и бывший пресс-атташе сборной России Игорь Ларин. Преимущество своего льда и наличие такой звезды, как Владимир Соботка, выступают в качестве логического обоснования таких прогнозов.

Оглядываясь на промежуточные результаты «Предсказамуса», предлагаем обратиться к мнению лидеров. Игорь Еронко и Максим Замятин, занимающие два первых места, синхронно ставят на «Ак Барс». Александр Бадюков, поигравший за обе команды, прогнозирует 4-1 в пользу «барсов». Не верит в бывшую команду и Александр Гуськов, поигравший за «Авангард» в середине 2000-х. Сумеют ли омичи разбить прогнозы как ведущих журналистов страны, так и экспертов, когда-то успевших поигравших за «ястребов»?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 7
Теги
ХК Авангард ХК Ак Барс ХК Барыс ХК Динамо Москва ХК Локомотив ХК Металлург Мг ХК СКА ХК ЦСКА
Новости. Хоккей
8 марта 2017, среда
14:46 Кинкейд: Бобровский сегодня отличился
14:34 Овечкин ответил Ивану Урганту на шутку про плачевную жизнь в америке
14:23 Скопинцев: есть противник, очередная серия и праздник настоящего хоккея
13:48 Дежарден: я доволен игрой Голдобина
13:26 Голдобин: мне нужно больше работать, чтобы получать время на льду
13:00 Власенков: СКА пройдёт московское «Динамо», бело-голубые зацепят одну-две игры
12:56 «Сент-Луис» подписал трёхлетний контракт новичка с Тейджоном Томпсоном
12:45 Блашилл: Марченко сделал очень много для меня
12:12 «Вашингтон» подписал контракты с 2 игроками из NCAA — Биндулисом и Густафссоном
12:04 Кронвалль: «Детройт» ещё не показал своего максимума в этом сезоне
12:00 Плющев: «Локомотив» силён командной игрой, у ЦСКА лёгкой прогулки не будет
11:58 Лундквист: очень горжусь своим достижением
11:37 Генеральные менеджеры клубов НХЛ рассмотрят вопрос о перерывах в сезоне
11:30 Как завершатся первые матчи второго раунда плей-офф КХЛ на Западе
11:22 Фазель: мы хотели бы иметь больше правил, схожих с НХЛ
11:08 Рыспаев: если станет ясно, что дисквалификацию не снимут, то я уеду в Америку
11:00 Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ
11:00 Пашков: в составе «Динамо» должно быть 20 вратарей, чтобы обыграть СКА
10:35 Гендиректором «СЮ» стал замруководителя администрации главы Башкирии Ибрагимов
10:34 Бен Максвелл перейдёт из ХК «Сочи» в «Спартак»
10:13 Йео: «Сент-Луис» всё ещё строится, ищет свой путь
10:12 Торторелла: игра Бобровского впечатляет
09:45 Хо-Сэнг: важно, что Макдэвид хорош не только как игрок, но и как человек
09:36 Торяник: у «Нефтехимика» есть все шансы стать самой жёсткой командой КХЛ
09:33 Емелин и Нестеров не попали в состав «Монреаля» на матч с «Ванкувером»
09:30 Айкел набрал больше всех очков в НХЛ после Матча звёзд
09:30 Форвард «Бостона» Спунер выбыл на неопределённый срок
09:22 Бобровский: стараюсь быть нормальным человеком. Не пользуюсь соцсетями
09:20 «Монреаль» выиграл 6 матчей подряд, из них 4 в овертайме
09:19 Тарасенко: тот факт, что мы выпали из зоны плей-офф, был у каждого в голове
09:15 Айкел достиг отметки в 100 очков на уровне НХЛ
09:04 «Анахайм» отыгрался со счёта 1:3 и дожал «Нэшвилл» в серии буллитов
09:00 Лундквист вышел на 10-е место по победам в истории НХЛ среди вратарей
09:00 Новичок «Айлендерс» Хо-Сэнг – 1-й после Лемье автор гола, выступающий под №66
09:00 Тарасенко прервал свою 5-матчевую безголевую серию
09:00 Марченко забил первый гол за «Торонто» в матче со своей бывшей командой
08:47 «Монреаль» в овертайме победил «Ванкувер», Марков отдал голевой пас
07:32 «Колорадо» добыл волевую победу над «Каролиной», Тютин набрал 1 очко
07:30 «Айлендерс» в гостях переиграли «Эдмонтон»
07:09 Бобровский в третий раз подряд сыграл на ноль — повторение рекорда «Коламбуса»
06:48 Шайба Тарасенко позволила «Сент-Луису» победить «Миннесоту»
06:28 «Торонто» победил «Детройт», Марченко забил гол
06:22 Гол Бучневича помог «Рейнджерс» одолеть «Флориду»
06:13 «Филадельфия» забросила 6 шайб «Баффало»
05:38 «Коламбус» обыграл «Нью-Джерси», Бобровский оформил третий шат-аут кряду
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какую серию 2-го раунда плей-офф вы считаете наиболее интересной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+