«Знал, что «отшкурим» СКА». Тест. Фразы Знарка или Сафронова?

>>> СКА – «Динамо»: поставит ли Сафронов подножку Знарку?
Олег Знарок дважды в качестве главного тренера московского «Динамо» переигрывал в плей-офф СКА, а после его ухода серии складывались уже в пользу питерцев. Во втором раунде плей-офф сезона-2016/17 СКА и «Динамо» встретятся вновь, только теперь Знарок будет на тренерском мостике СКА.
Московская встреча регулярного чемпионата завершилась небольшим скандалом: генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов «наехал» на судей, а Олег Знарок заявил, что его «убрали» из клуба. Сафронов и Знарок вместе выиграли два Кубка Гагарина и один чемпионат мира, а теперь они по разные стороны баррикад. Предлагаем вспомнить их яркие высказывания и определить, кто был их автором.