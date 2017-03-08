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Кубок Гагарина. ЦСКА — «Локомотив» — 4:2
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

Красковский побил Муршака, но не ЦСКА. «Армейцы» повели в серии

Дубль Накладала и победа Красковского в драке с Муршаком не помогли «Локомотиву» выиграть матч у ЦСКА. «Армейцы» оказались сильнее.
8 марта 2017, среда. 19:45. Хоккей
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ЦСКА прошёл первый раунд на одном дыхании. «Йокерит» цеплялся за результат, три матча из четырёх закончились в овертайме, однако добыть хотя бы одну победу «джокеры» не смогли. Соперник оказался мастеровитее и настойчивее. Не испытал особых проблем и «Локомотив». Ярославцы, избежав встречи с «Торпедо», вышли на минское «Динамо», которое оказалось не готово оказать достойное сопротивление. Но
одну встречу, в отличие от «Йокерита», «зубры» всё же выиграли.

«Ярославль — такая же хорошая команда, она играет очень здорово, много забивает в большинстве. Получится интересная игра. У нас было два поражения в регулярном чемпионате. В тех матчах мы проиграли по делу. Будем играть с хорошей командой. Готовимся», — сказал главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов на открытой тренировке своей команды.

Действительно, «Локомотив» по ходу регулярного чемпионата оказался для «армейцев» неудобным соперником. Но ведь и «Йокерит» тоже! Однако в плей-офф совершенно другой хоккей, в чём нас убедили стартовые серии.

У «Локомотива» есть план, есть наработки, мы постараемся воплотить их в жизнь. Мы с Дмитрием Квартальновым говорили, что нам нравится играть друг против друга. Но в плей-офф все готовятся, стараются сделать так, чтобы никому против них играть не нравилось. Я согласен с тем, что «армейцы» будут фаворитами серии: они очень сильно играют. Выиграли «регулярку», в плей-офф катят, мощная и быстрая команда», — поделился мнением о сопернике рулевой «железнодорожников» Алексей Кудашов.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
08 марта 2017, среда. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
4 : 2 2:1, 1:1, 1:0
Локомотив
Ярославль
1:0 – Да Коста (Сергеев) – 02:43 (5x5), 2:0 – Светлаков (Попов, Петров) – 11:57 (5x4), 2:1 – Накладал (Кронвалль) – 14:44 (5x4), 2:2 – Накладал (Козун) – 26:40 (5x5), 3:2 – Светлаков (Киселевич, Петров) – 28:31 (5x4), 4:2 – Андронов (Телегин) – 47:19 (4x4)

Что ж, афиша у противостояния действительно громкая, а соперники достойны друг друга. Оставалось дождаться самой игры.

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Гимн России перед игрой исполнил сын трёхкратного олимпийского чемпиона в составе сборной СССР, 10-кратного чемпиона мира, девятикратного чемпиона Европы и СССР, великого хоккеиста ЦСКА Александра Рагулина – Александр Рагулин-младший. А стартовое вбрасывание в Международный женский день провела олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова.

В воротах ЦСКА ожидаемо появился Илья Сорокин, у «Локомотива» на лёд вышел Алексей Мурыгин. Хозяева открыли счёт уже на третьей минуте игры. Сергеев нанёс бросок от синей линии, а на пятачке удачливее всех оказался Да Коста, грамотно подставив клюшку. Голкипер оказался дезориентирован и не выручил свою команду. У волжан выход два в одного не реализовали Локтионов и Лугин, здорово сыграл защитник москвичей.

Из Ярославля в столицу прибыл приличный десант болельщиков. Тем более что ехать относительно недолго, около четырёх часов. Но команда болельщиков не радовала. Контиола схлопотал удаление, за что последовала расплата. Пас на пятак, Петров бросал — Мурыгин справился, отразив шайбу щитком, а вот с добиванием Светлакова справиться не смог.

Свой шанс в большинстве после удаления Попова получили и гости. Опасно с ходу атаковал Тальбо, а затем точным пасом Кронвалля воспользовался Накладал, мощно бросивший и пробивший Сорокина. Почти сразу в дальний угол не попал Мосалёв, находившийся на убойной позиции, а затем под силовой приём Рафикова попал Скотт, получивший удар в голову. Но удаления не последовало.

Силовой борьбы, а порой и жёсткости было хоть отбавляй. Трибуны неодобрительно гудели, а Дмитрий Квартальнов с помощниками едва не выпрыгивали на лёд. «Где удаления?» — читалось по их лицам. И удаление последовало, но не в ту сторону. 10 минут за разговоры выписали Сергею Андронову. 2:1 – с таким счётом коллективы отправились в раздевалки.

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Вторая двадцатиминутка началась с обоюдоострых атак. Кистевой бросок нанёс Пашнин – шайба проползла под Сорокиным, а затем прокатилась мимо штанги. А у «Локомотива» продолжал рвать и метать Накладал. На сей раз чешский защитник атаковал с радиуса круга вбрасывания, попав в девятку ворот Сорокина.

Подвёл «Локомотив» Контиола. Необязательное удаление финна обернулось голом. Светлаков простреливал на пятак, и шайба рикошетом от Пашнина влетела в ворота.

Следом зрителей развлекли дракой. В кулачном поединке сцепились форварды Павел Красковский и Ян Муршак. У словенца слетел шлем, он получил несколько смачных ударов по лысой голове, в результате чего оказался в нокдауне.
Отличный шанс отличиться упустил Да Коста, выскочивший один на один с Мурыгиным, но не переигравший вратаря. Скорости продолжали оставаться высокими, обе команды были вовсю заряжены исключительно на победу. Эмоции били через край.

В третьем периоде в нападении ЦСКА в первой же смене вышел Ожиганов, что, учитывая подбор игроков ЦСКА, могло выглядеть странно. Однако всё дело в том, что на скамейке не оказалось Яна Муршака. По всей видимости, пропущенные от Красковского удары дали о себе знать.

Хлёсткие броски периодически наносил Козун, отмечавший 8 марта 27-й день рождения. Но забил не он, а Андронов, отправивший шайбу в цель после ювелирного паса Телегина на ход.

Отыграться у «Локомотива» не хватило сил. Запал команды Алексея Кудашова пропал, резкости и настырности стало заметно меньше. Не помогли даже тайм-аут и замена Мурыгина на шестого полевого. ЦСКА выиграл 4:2 и повёл в серии 1-0. 10 марта команды снова встретятся в Москве.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Локомотив ХК ЦСКА Алексей Кудашов Дмитрий Квартальнов Павел Красковский Ян Муршак
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