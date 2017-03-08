Хет-триком по интересам сборной. СКА не справился с Карповым!

«Динамо» не дождалось Робинсона, а Чудинов вытеснил Херсли
Подготовка к серии, благо после первого раунда у обеих команд было немало времени, проходила под знаком возвращения травмированных. У СКА вовсю начали тренироваться Максим Чудинов, Виктор Тихонов и Стив Мозес, а вот Вячеслав Войнов по-прежнему мучается из-за загадочной микротравмы. Впрочем, включать в состав всю троицу, пропустившую серию с «Витязем», Олег Знарок не стал, ограничившись Чудиновым. С одной стороны, то, что он заменил в составе Патрика Херсли, удивительно. Швед органично выглядел в спецбриагде большинства и уже набрал шесть очков. Однако Херсли и Чудинов – однотипные защитники: праворукие, с зубодробительным броском, не самые подвижные. Держать их в составе одновременно – значит не использовать на 100% чьи-то сильные стороны.
Если СКА может себе позволить посадить в запас своего самого результативного защитника, то ресурсы «Динамо» куда более ограничены. Так и не успели поправиться Мэтт Робинсон и Артём Фёдоров, хотя Сергей Орешкин анонсировал появление канадского защитника уже в первом матче серии с питерскими «армейцами». Впрочем, по сравнению с составом на последний матч с «Торпедо» состав бело-голубых всё равно пополнился двумя важными игроками в лице Юусо Хиетанена и Лукаша Кашпара. В то время пока базовый клуб сборной России оставлял на трибуне шведа, москвичи заявили финна и чеха. У всех свои приоритеты.
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Подставления – наигранная хитрость Орешкина?
Вспоминая, как начиналась серия СКА – «Витязь», можно испытать еле уловимое чувство дежавю. Подольчане тогда тоже заставили суперклуб из Северной столицы понервничать, а интрига жила чуть ли не до финальной сирены. Разница в том, что «Динамо» не просто навязало борьбу петербуржцам, а открыло счёт! Несмотря на то что первый раз по воротам Микко Коскинена гости бросили только на третьей минуте, а всего за первый период нанесли лишь шесть бросков в створ (у СКА — 15), им удалось забить первыми. На шестой минуте матча Алексей Терещенко набросил в сторону ворот, а на пути шайбы оказался Егор Яковлев. Неудачный для «армейцев» отскок сыграл на руку Максиму Карпову, который был тут как тут — 1:0!
То, как сориентировался Карпов и чётким движением клюшки переправил шайбу между щитков Коскинену, не кажется обычным стечением обстоятельств. И в дальнейшем динамовцы пытались играть так же просто и эффективно. Чего только стоит момент с участием всё того же Терещенко, после паса которого мог забить Мартиньш Карсумс. Латыш, который пока никак не может отличиться в этом плей-офф, действовал под копирку, но направил шайбу не в «домик» финскому гиганту, а выше ворот. Если игроки и тренеры «Динамо» будут убеждать в интервью, что это обычное совпадение, а не наигранный на тренировках элемент, поверить им будет непросто.
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Куда подевался креатив СКА? Звёзды играли как роботы
Сказать, что шайба Карпова шокировала не только Ледовый, но и самих хоккеистов, было бы преувеличением. Подопечные Знарка восприняли этот гол спокойно и даже как-то буднично. Ни паники, с одной стороны, ни атакующей лавины, с другой. Будто ничего и не произошло. СКА проводил много времени в зоне атаки, более чем вдвое перебросал соперника в первом периоде, но сколько реальных моментов создали «армейцы» у ворот Александра Ерёменко? Разве что Сергей Плотников на первых минутах роскошным пасом бросил в быстрый прорыв Николая Прохоркина. Но это было скорее исключение из правил.
Удивляло то, что до того, как арбитры удалили Анселя Галимова за повторное нарушение на вбрасывании, хозяева толком и не играли на разрыв. Если в большинстве СКА ещё как-то пытался играть в пас, принимая нестандартные решения, то в равных составах фаворит действовал уж слишком прямолинейно. «Вход в зону – бросок» или чуть модернизированная модель «вход в зону – наброс – попытка добивания» — примерно так выглядела игра хозяев при счёте 0:1. Звёзды, коими кишит состав СКА, играли слишком стандартно и схематично, словно выполняя рутинную работу.
Фартовый Карпов шокирует Санкт-Петербург
После того как в начале второго периода иссекло штрафное время удалённого Галимова, динамовцы создали пару моментов в контратаках. Реализуй их – счёт бы стал 0:2, и отыграться было бы непросто даже команде с такой мощной атакой, как у СКА. Однако бело-голубых подвела реализация, а вскоре «армейцы» сравняли счёт в том стиле, в котором атаковало «Динамо». Звено Шипачёва подловило москвичей и в быстрой атаке раскидало шайбу со скоростью звука. Никита Гусев начал комбинацию, Евгений Дадонов ловко ушёл от силового приёма, а Вадим Шипачёв, как и полагается плеймейкеру, вывел всё того же Гусева на пустые ворота. Ерёменко был отыгран, а для 97-го номера петербуржцев не составило труда попасть в открытый угол. 1:1!
Шайба Гусева представлялась логичной сразу по нескольким причинам. Во-первых, сам Никита заслужил этот гол тем, что был редким игроком СКА, пытающимся сыграть не шаблонно. Во-вторых, команда Знарка заметно прибавила после перерыва и стала куда чаще накрывать соперника уже в его зоне. Поддушивая защитников «Динамо», петербуржцы раз за разом затевали атаки вторым темпом. И надо же было такому случиться, что и на второй перерыв они ушли, уступая в счёте. Человеком, который нарушил стройное течение событий, стал неугомонный Карпов. Снова получив шайбу от Терещенко, он не нашёл продолжения, пальнул из правого круга в ближний угол и… попал! Не без фарта, но нападающий «Динамо» стал злым гением СКА. Осознавал ли форвард бело-голубых, что тем самым идёт наперекор интересам сборной России?
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Домашнее судейство подарило СКА овертайм
Третий период ознаменовался тем, что в игру включился не только СКА, но и судьи. Алексей Белов и Денис Наумов стали куда чаще прикладывать свисток к губам. Удалив на старте третьего периода Динара Хафизулина, в дальнейшем арбитры свистели в одну сторону. Четыре удаления у «Динамо» подряд, и ни одно нельзя назвать бесспорным. Началось всё с двух минут штрафа Ерёменко, а когда динамовцы почти выстояли – состоялось самое спорное удаление в этом матче. Автор дубля Карпов оказался рядом с Ковальчуком в чужой зоне и попытался выбить шайбу в падении, но капитан СКА подставился, что стало для судей поводом оставить бело-голубых втроём. «Динамо» почти отбилось, но ошибка на смене и снова удаление! Формально – к судьям нет претензий, но много ли вы помните случаев, когда команду, и так играющую в меньшинстве, ловили на нарушении численного состава?
Сложно говорить о какой-то свежести, когда половину решающего периода играешь в меньшинстве. Динамовцы активно блокировали броски, пластаясь перед своими воротами, но когда арбитры отправили на лавку для штрафников Дениса Кокарева, они всё-таки дрогнули. Спасителем хоккейного Петербурга стал Павел Дацюк, откликнувшийся на передачу Сергея Широкова. Примечательно, что третьим игроком, который помог СКА перевести игру в овертайм, стал Чудинов. Де-факто решение Знарка поставить его в состав вместо разыгравшегося Херсли, сработало. Вот только был бы этот голевой пас Чудинова без судейского крена в сторону хозяев – вопрос риторический.
Чудинов спас СКА, но «решалу» Карпова было не остановить!
В овертайме Белов с Наумовым динамовцев ни разу не удалили, но без спорных моментов всё же не обошлось. На 70-й минуте Коскинен вроде бы поймал шайбу после простого броска Алексея Цветкова, но неожиданно выронил шайбу, чем породил возле своих владений хаос. «Динамо» зубами вцепилось в этот шанс и начало активно «копать» на пятаке. Первым на отскочившей шайбе оказался Яков Рылов и направил её ворота, но тут Коскинена и СКА выручил Чудинов! Вместо того чтобы ловить снаряд на себя, Максим толкнул Цветкова на ворота. То, что динамовцы забили в уже сдвинутые ворота, не позволило арбитрам засчитать шайбу. Скорее удивительно, что они мучительно долго всматривались в эпизод, откровенно затянув с видеопросмотром. В итоге и шайбу Рылова не засчитали, и Чудинова пощадили за спасительный толчок.
Каким же ироничным выдался первый матч серии СКА – «Динамо»! То, что помогло одним перевести игру в овертайм, другим принесло в нём победу. Можно сколько угодно критиковать арбитров, но когда в дополнительное время они разглядели шесть полевых у СКА, то не проглотили свисток, а поступили точно так же, как в третьем периоде с москвичами. Палачом «армейцев» стал не кто-нибудь, а неподражаемый Карпов! Форвард бело-голубых, добивший шайбу в ворота после броска Хиетанена, в очередной раз стал героем овертайма. В серии с «Торпедо» он дважды приносил москвичам победу в дополнительное время. Теперь настал черёд СКА прочувствовать на себе чуйку динамовского «клатчера», а если по-русски — «решалы». После хет-трика в ворота базового клуба сборной России Карпову вышлют либо приглашение в национальную команду, либо чёрную метку.