Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Кубок Гагарина. СКА — «Динамо» — 2:3 ОТ
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Хет-триком по интересам сборной. СКА не справился с Карповым!

Хет-трик Максима Карпова в первом матче серии со СКА принёс московскому «Динамо» победу в овертайме.
8 марта 2017, среда. 20:45. Хоккей

«Динамо» не дождалось Робинсона, а Чудинов вытеснил Херсли


Подготовка к серии, благо после первого раунда у обеих команд было немало времени, проходила под знаком возвращения травмированных. У СКА вовсю начали тренироваться Максим Чудинов, Виктор Тихонов и Стив Мозес, а вот Вячеслав Войнов по-прежнему мучается из-за загадочной микротравмы. Впрочем, включать в состав всю троицу, пропустившую серию с «Витязем», Олег Знарок не стал, ограничившись Чудиновым. С одной стороны, то, что он заменил в составе Патрика Херсли, удивительно. Швед органично выглядел в спецбриагде большинства и уже набрал шесть очков. Однако Херсли и Чудинов –
однотипные защитники: праворукие, с зубодробительным броском, не самые подвижные. Держать их в составе одновременно – значит не использовать на 100% чьи-то сильные стороны.

Если СКА может себе позволить посадить в запас своего самого результативного защитника, то ресурсы «Динамо» куда более ограничены. Так и не успели поправиться Мэтт Робинсон и Артём Фёдоров, хотя Сергей Орешкин анонсировал появление канадского защитника уже в первом матче серии с питерскими «армейцами». Впрочем, по сравнению с составом на последний матч с «Торпедо» состав бело-голубых всё равно пополнился двумя важными игроками в лице Юусо Хиетанена и Лукаша Кашпара. В то время пока базовый клуб сборной России оставлял на трибуне шведа, москвичи заявили финна и чеха. У всех свои приоритеты.

→ Предсказамус настрадал. Прогнозы на второй раунд Кубка Гагарина

Подставления – наигранная хитрость Орешкина?


Вспоминая, как начиналась серия СКА – «Витязь», можно испытать еле уловимое чувство дежавю. Подольчане тогда тоже заставили суперклуб из Северной столицы понервничать, а интрига жила чуть ли не до финальной сирены. Разница в том, что «Динамо» не просто навязало борьбу петербуржцам, а открыло счёт! Несмотря на то что первый раз по воротам Микко Коскинена гости бросили только на третьей минуте, а всего за первый период нанесли лишь шесть бросков в створ (у СКА — 15), им удалось забить первыми. На шестой минуте матча Алексей Терещенко набросил в сторону ворот, а на пути шайбы оказался Егор Яковлев. Неудачный для «армейцев» отскок сыграл на руку Максиму Карпову, который был тут как тут — 1:0!
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
08 марта 2017, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2 : 3 0:1, 1:1, 1:0, 0:1
Динамо М
Москва
0:1 – Карпов (Терещенко, Миронов) – 05:27 (5x5), 1:1 – Гусев (Дадонов, Шипачёв) – 23:22 (5x5), 1:2 – Карпов (Никулин, Терещенко) – 34:39 (5x5), 2:2 – Дацюк (Чудинов, Широков) – 53:33 (5x4), 2:3 – Карпов (Никулин, Хиетанен) – 77:49 (5x4)

То, как сориентировался Карпов и чётким движением клюшки переправил шайбу между щитков Коскинену, не кажется обычным стечением обстоятельств. И в дальнейшем динамовцы пытались играть так же просто и эффективно. Чего только стоит момент с участием всё того же Терещенко, после паса которого мог забить Мартиньш Карсумс. Латыш, который пока никак не может отличиться в этом плей-офф, действовал под копирку, но направил шайбу не в «домик» финскому гиганту, а выше ворот. Если игроки и тренеры «Динамо» будут убеждать в интервью, что это обычное совпадение, а не наигранный на тренировках элемент, поверить им будет непросто.

→ Дикий Запад: ЦСКА остановит «Локо», «Динамо» повоюет со СКА

Куда подевался креатив СКА? Звёзды играли как роботы


Сказать, что шайба Карпова шокировала не только Ледовый, но и самих хоккеистов, было бы преувеличением. Подопечные Знарка восприняли этот гол спокойно и даже как-то буднично. Ни паники, с одной стороны, ни атакующей лавины, с другой. Будто ничего и не произошло. СКА проводил много времени в зоне атаки, более чем вдвое перебросал соперника в первом периоде, но сколько реальных моментов создали «армейцы» у ворот Александра Ерёменко? Разве что Сергей Плотников на первых минутах роскошным пасом бросил в быстрый прорыв Николая Прохоркина. Но это было скорее исключение из правил.

Удивляло то, что до того, как арбитры удалили Анселя Галимова за повторное нарушение на вбрасывании, хозяева толком и не играли на разрыв. Если в большинстве СКА ещё как-то пытался играть в пас, принимая нестандартные решения, то в равных составах фаворит действовал уж слишком прямолинейно. «Вход в зону – бросок» или чуть модернизированная модель «вход в зону – наброс – попытка добивания» — примерно так выглядела игра хозяев при счёте 0:1. Звёзды, коими кишит состав СКА, играли слишком стандартно и схематично, словно выполняя рутинную работу.

Фартовый Карпов шокирует Санкт-Петербург


После того как в начале второго периода иссекло штрафное время удалённого Галимова, динамовцы создали пару моментов в контратаках. Реализуй их – счёт бы стал 0:2, и отыграться было бы непросто даже команде с такой мощной атакой, как у СКА. Однако бело-голубых подвела реализация, а вскоре «армейцы» сравняли счёт в том стиле, в котором атаковало «Динамо». Звено Шипачёва подловило москвичей и в быстрой атаке раскидало шайбу со скоростью звука. Никита Гусев начал комбинацию, Евгений Дадонов ловко ушёл от силового приёма, а Вадим Шипачёв, как и полагается плеймейкеру, вывел всё того же Гусева на пустые ворота. Ерёменко был отыгран, а для 97-го номера петербуржцев не составило труда попасть в открытый угол. 1:1!

Шайба Гусева представлялась логичной сразу по нескольким причинам. Во-первых, сам Никита заслужил этот гол тем, что был редким игроком СКА, пытающимся сыграть не шаблонно. Во-вторых, команда Знарка заметно прибавила после перерыва и стала куда чаще накрывать соперника уже в его зоне. Поддушивая защитников «Динамо», петербуржцы раз за разом затевали атаки вторым темпом. И надо же было такому случиться, что и на второй перерыв они ушли, уступая в счёте. Человеком, который нарушил стройное течение событий, стал неугомонный Карпов. Снова получив шайбу от Терещенко, он не нашёл продолжения, пальнул из правого круга в ближний угол и… попал! Не без фарта, но нападающий «Динамо» стал злым гением СКА. Осознавал ли форвард бело-голубых, что тем самым идёт наперекор интересам сборной России?

→ «Знал, что «отшкурим» СКА». Тест. Фразы Знарка или Сафронова?

Домашнее судейство подарило СКА овертайм


Третий период ознаменовался тем, что в игру включился не только СКА, но и судьи. Алексей Белов и Денис Наумов стали куда чаще прикладывать свисток к губам. Удалив на старте третьего периода Динара Хафизулина, в дальнейшем арбитры свистели в одну сторону. Четыре удаления у «Динамо» подряд, и ни одно нельзя назвать бесспорным. Началось всё с двух минут штрафа Ерёменко, а когда динамовцы почти выстояли – состоялось самое спорное удаление в этом матче. Автор дубля Карпов оказался рядом с Ковальчуком в чужой зоне и попытался выбить шайбу в падении, но капитан СКА подставился, что стало для судей поводом оставить бело-голубых втроём. «Динамо» почти отбилось, но ошибка на смене и снова удаление! Формально – к судьям нет претензий, но много ли вы помните случаев, когда команду, и так играющую в меньшинстве, ловили на нарушении численного состава?

Сложно говорить о какой-то свежести, когда половину решающего периода играешь в меньшинстве. Динамовцы активно блокировали броски, пластаясь перед своими воротами, но когда арбитры отправили на лавку для штрафников Дениса Кокарева, они всё-таки дрогнули. Спасителем хоккейного Петербурга стал Павел Дацюк, откликнувшийся на передачу Сергея Широкова. Примечательно, что третьим игроком, который помог СКА перевести игру в овертайм, стал Чудинов. Де-факто решение Знарка поставить его в состав вместо разыгравшегося Херсли, сработало. Вот только был бы этот голевой пас Чудинова без судейского крена в сторону хозяев – вопрос риторический.

Чудинов спас СКА, но «решалу» Карпова было не остановить!


В овертайме Белов с Наумовым динамовцев ни разу не удалили, но без спорных моментов всё же не обошлось. На 70-й минуте Коскинен вроде бы поймал шайбу после простого броска Алексея Цветкова, но неожиданно выронил шайбу, чем породил возле своих владений хаос. «Динамо» зубами вцепилось в этот шанс и начало активно «копать» на пятаке. Первым на отскочившей шайбе оказался Яков Рылов и направил её ворота, но тут Коскинена и СКА выручил Чудинов! Вместо того чтобы ловить снаряд на себя, Максим толкнул Цветкова на ворота. То, что динамовцы забили в уже сдвинутые ворота, не позволило арбитрам засчитать шайбу. Скорее удивительно, что они мучительно долго всматривались в эпизод, откровенно затянув с видеопросмотром. В итоге и шайбу Рылова не засчитали, и Чудинова пощадили за спасительный толчок.

Каким же ироничным выдался первый матч серии СКА – «Динамо»! То, что помогло одним перевести игру в овертайм, другим принесло в нём победу. Можно сколько угодно критиковать арбитров, но когда в дополнительное время они разглядели шесть полевых у СКА, то не проглотили свисток, а поступили точно так же, как в третьем периоде с москвичами. Палачом «армейцев» стал не кто-нибудь, а неподражаемый Карпов! Форвард бело-голубых, добивший шайбу в ворота после броска Хиетанена, в очередной раз стал героем овертайма. В серии с «Торпедо» он дважды приносил москвичам победу в дополнительное время. Теперь настал черёд СКА прочувствовать на себе чуйку динамовского «клатчера», а если по-русски — «решалы». После хет-трика в ворота базового клуба сборной России Карпову вышлют либо приглашение в национальную команду, либо чёрную метку.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 16
Теги
ХК Динамо Москва ХК СКА Максим Карпов Олег Знарок
Новости. Хоккей
8 марта 2017, среда
21:24 А. Медведев: по двум периодам казалось, что у «Динамо» не должно быть шансов
21:08 Артём Зуб: не в каждой игре удаётся забивать по шесть шайб
21:02 Форвард «Локомотива» Картаев может сыграть в 3-м матче серии с ЦСКА
21:00 Яковлев: «Динамо» не преподнесло сюрпризов, СКА разбирал игру соперника
20:54 Орешкин: судейство в матче со СКА без комментариев, игра тяжёлая
20:53 Знарок: всё решил эпизод с удалением защитника Зуба, спишем на неопытность
20:51 Локтионов: хорошо подготовились, скоростное преимущество ЦСКА не ощущалось
20:50 Барабанов: у СКА не шла шайба в ворота, нам надо проявлять характер
20:40 Накладал: этот матч был самым простым с ЦСКА в сезоне, мы разочарованы
20:32 Красковский: Коршков учил драться, Муршак сам начал тыкаться, я не виноват
20:30 Вбрасывание Аделины Сотниковой и избитый Ян Муршак. Фото ЦСКА — «Локомотив»
20:24 Московское «Динамо» обыграло СКА в Петербурге благодаря хет-трику Карпова
20:22 Рафиков: хит на Скотте? Игровой момент, судьи разберутся
20:18 Кудашов: Красковский – крепкий парень. Надо было драться — он подрался
20:13 Кугрышев: дебют в плей-офф для меня получился тяжёлым
20:09 Квартальнов: Скотта мы потеряли, был чистый удар в голову, просто парадокс!
19:59 Генменеджеры НХЛ рекомендовали отменить взятие тайм-аута после проброса
19:59 Да Коста: ЦСКА смог противостоять натиску «Локомотива», забросил и победил
19:33 ЦСКА обыграл «Локомотив» в первом матче серии плей-офф, у Светлакова — дубль
19:15 Жена Марченко: переезд в Торонто проходил тяжело, но город лучше, чем Детройт
18:47 Шведская делегация попросила НХЛ не забирать игроков для отправки в фарм-клубы
18:21 ЦСКА – «Локомотив»: Муршак подрался с Красковским
18:19 Жена Зайцева: не испытываем с Никитой никакого дискомфорта, живя в Канаде
17:46 ЦСКА – «Локомотив»: форвард хозяев Скотт получил травму
17:38 Тютин: сейчас основной вызов для «Колорадо» — становиться лучше с каждой игрой
17:12 Сотникова произвела символическое вбрасывание перед матчем ЦСКА — «Локомотив»
17:00 Источник: Мертл может покинуть «Салават Юлаев»
16:29 Хо-Сэнг: я получил возможность играть против лучших игроков мира
16:03 Стали известны составы ЦСКА и «Локомотива» на 1-й матч второго раунда плей-офф
16:02 СКА и «Динамо» назвали составы на первый матч серии в Санкт-Петербурге
15:53 Герсонский: главное в противостоянии Омска и Казани — функциональное состояние
15:21 Юшкевич: Омск столько креатива, как «СЮ», дать не сможет, «Ак Барсу» будет легче
15:08 1,5 тысячи тюльпанов были вручены 150 хоккеисткам ЖХЛ и сотрудницам команд
15:00 Журналисты и эксперты сделали прогнозы на второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина
14:46 Кинкейд: Бобровский сегодня отличился
14:34 Овечкин ответил Ивану Урганту на шутку про плачевную жизнь в Америке
14:23 Скопинцев: есть противник, очередная серия и праздник настоящего хоккея
13:48 Дежарден: я доволен игрой Голдобина
13:26 Голдобин: мне нужно больше работать, чтобы получать время на льду
13:00 Власенков: СКА пройдёт московское «Динамо», бело-голубые зацепят одну-две игры
12:56 «Сент-Луис» подписал трёхлетний контракт новичка с Тейджоном Томпсоном
12:45 Блашилл: Марченко сделал очень много для меня
12:12 «Вашингтон» подписал контракты с 2 игроками из NCAA — Биндулисом и Густафссоном
12:04 Кронвалль: «Детройт» ещё не показал своего максимума в этом сезоне
12:00 Плющев: «Локомотив» силён командной игрой, у ЦСКА лёгкой прогулки не будет
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какую серию 2-го раунда плей-офф вы считаете наиболее интересной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+