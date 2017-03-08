Квартальнов недоволен ударом Рафикова, Знарок удалением Зуба

Праздник армии в женский день

«Динамо» выстояло и победило, на счету Карпова хет-трик

Бен Максвелл начнёт следующий сезон в «Спартаке»

Рыспаев заявил о возможности своего отъезда в Северную Америку

В Международный женский день ЦСКА достойно поздравил прекрасную половину своих болельщиков. Подопечныеодержали победу в первом матче серии с ярославским «Локомотивом».В первом периоде команды по минимуму создавали опасные ситуации у ворот друг друга, а теми шансами, которые всё-таки выпадали, лучше пользовались «армейцы».открыл счёт в самом начале встречи, а Светлаков в ходе розыгрыша большинства оказался расторопнее других перед на пятачке, и протолкнул шайбу в ворота Мурыгина. Впрочем, ярославцы нашли что ответить ещё до первого перерыва. Нападающий красно-синих Александр Попов удалился за подножку, икистевым броском со средней дистанции размочил счёт. Омрачился первый игровой отрезок для хозяев уходом с площадки, который пострадал в ходе столкновения с Рафиковым. К слову, канадец на лёд больше не вышел, а на послематчевой пресс-конференции главный тренер красно-синих Дмитрий Квартальнов сказал, что был чистый удар в голову и, скорее всего, команда потеряла форварда. «Игровой момент, судьи разберутся, я не собирался фолить», — у Рафикова был другой взгляд на этот силовой приём.В начале второго периода всё тот же Накладал сравнял счёт, и исход встречи стал ещё более неясным. Впрочем, вторая треть определённо стала удачной для тех, кто уже забивал в первой. Светлаков оформил дубль и вывел свою команду вперёд. Причём в том эпизоде Андрей вовсе не собирался бросать — он отдавал поперечную передачу, но шайба попала в стелившегося под неё ярославца и заскочила в ворота. Ав середине третьего периода здорово сыграл на добивании и принёс своей команде победу в первом матче серии.А вот питерские одноклубники почина своих столичных коллег поддержать не смогли. Команда Знарка долго пыталась додавить «Динамо», но в конечном итоге проиграла в овертайме. В первом периоде преимущество почти по всем показателям было на стороне хозяев льда. По всем, кроме главного — счёта на табло. В этом компоненте лидировали динамовцы.отлично сыграл на добивании и вывел свою команду вперёд. Подопечные Знарка продолжали наращивать преимущество, и в конечном итоге своего добились: на 23-й минуте, оставленный один на дальней штанге, воспользовался передачами своих партнёров по звену Шипачёва и Дадонова, и поразил ворота Ерёменко. Но бело-голубые до конца периода снова смогли выйти вперёд.открылся в правом круге вбрасывания, получил шайбу, продвинулся к воротам, и с острого угла пробил Коскинена, угодив в дальнюю девятку его владений.Такое развитие событий явно не входило в планы красно-синих, и в начале третьего периода они четыре раза подряд получили возможность отработать большинстве. И последняя из этих попыток привела к желаемому для них результату: Чудинов отдал поперечный пас на Дацюка, и тот счёт сравнял. Игра перетекла в овертайм. Ближе к концу первого дополнительного отрезка «Динамо» получило численное преимущество – «армейцы» допустили ошибку при смене, и их наказали за нарушение численного состава. И вновь Карпов был блестящ на пятаке: он открылся под воротами, принял коньком пас Хиетанена, и с неудобной руки втащил снаряд в цель. 3:2 – «Динамо» одержало тяжёлую победу, и интрига в серии начала закручиваться.«Всё решил эпизод, когда удалился защитник Зуб. Наверное, волнение, спишем на неопытность», — сказал Знарок.Как стало известно «Чемпионату», нападающий хоккейного клуба «Сочи»перейдёт в московский «Спартак». Контракт 28-летнего центрфорварда с черноморским клубом заканчивается 30 апреля 2017 года. Таким образом, после его окончания он станет свободным агентом. В составе красно-белыхон заменит 34-летнего американца Тима Стэплтона.В сезоне-2016/17 Максвелл набрал за «Сочи» 15 (8+7) очков в 48 играх. Кроме того, канадец выступал в КХЛ за ханты-мансийскую «Югру». Стэплтон в прошедшем сезоне провёл 22 игры за «Спартак», в которых он забросил одну шайбу и сделал шесть результативных передач.Тафгай «Барыса»порассуждал о том, как ему выйти из ситуацией со своей дисквалификацией за массовую драку в предсезонном матче с «Куньлунем», а также не исключил возможности своего отъезда за океан.«18 августа на меня была наложена бессрочная дисквалификация за инцидент в предсезонном матче с «Куньлунем». И только через полгода на рассмотрение. С тех пор никаких официальных заявлений не было, то есть окончательного вердикта пока нет. Дисквалификацию наложила и Международная федерация хоккея. Получается, меня дисквалифицировали на всём полушарии. Уехать в Северную Америку? Если честно, думал об этом. В клубе сказали, что ситуация должна устаканиться и разрешиться. Посмотрим, как будут развиваться события к следующему сезону. Если станет ясно, что дисквалификацию не снимут, то я уеду. «Нефтехимик»? Такой вариант, наверное, возможен. Но для меня «Барыс» всегда стоит на первом месте, и лишь потом идут остальные клубы. С Андреем Викторовичем мы иногда общаемся по «скайпу», но такого предложения нет. Пока всё упирается в мою дисквалификацию. Очень надеюсь, что её когда-нибудь снимут», — цитирует игрока портал «Шайба.kz».