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Хоккей. Итоги дня. 8 марта 2017 года
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

Квартальнов недоволен ударом Рафикова, Знарок удалением Зуба

Московское «Динамо» повело в серии со СКА благодаря хет-трику Максима Карпова, а ЦСКА вышел вперёд в противостоянии с «Локомотивом».
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Праздник армии в женский день


В Международный женский день ЦСКА достойно поздравил прекрасную половину своих болельщиков. Подопечные Дмитрия Квартальнова одержали победу в первом матче серии с ярославским «Локомотивом».

В первом периоде команды по минимуму создавали опасные ситуации у ворот друг друга, а теми шансами, которые всё-таки выпадали, лучше пользовались «армейцы». Стефан Да Коста открыл счёт в самом начале встречи, а Светлаков в ходе розыгрыша большинства оказался расторопнее других перед на пятачке, и протолкнул шайбу в ворота Мурыгина. Впрочем, ярославцы нашли что ответить ещё до первого перерыва. Нападающий красно-синих Александр Попов удалился за подножку, и Стаффан Кронвалль кистевым броском со средней дистанции размочил счёт. Омрачился первый игровой отрезок для хозяев уходом с площадки Грега Скотта, который пострадал в ходе столкновения с Рафиковым. К слову, канадец на лёд больше не вышел, а на послематчевой пресс-конференции главный тренер красно-синих Дмитрий Квартальнов сказал, что был чистый удар в голову и, скорее всего, команда потеряла форварда. «Игровой момент, судьи разберутся, я не собирался фолить», — у Рафикова был другой взгляд на этот силовой приём.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
08 марта 2017, среда. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
4 : 2 2:1, 1:1, 1:0
Локомотив
Ярославль
1:0 – Да Коста (Сергеев) – 02:43 (5x5), 2:0 – Светлаков (Попов, Петров) – 11:57 (5x4), 2:1 – Накладал (Кронвалль) – 14:44 (5x4), 2:2 – Накладал (Козун) – 26:40 (5x5), 3:2 – Светлаков (Киселевич, Петров) – 28:31 (5x4), 4:2 – Андронов (Телегин) – 47:19 (4x4)

В начале второго периода всё тот же Накладал сравнял счёт, и исход встречи стал ещё более неясным. Впрочем, вторая треть определённо стала удачной для тех, кто уже забивал в первой. Светлаков оформил дубль и вывел свою команду вперёд. Причём в том эпизоде Андрей вовсе не собирался бросать — он отдавал поперечную передачу, но шайба попала в стелившегося под неё ярославца и заскочила в ворота. А Сергей Андронов в середине третьего периода здорово сыграл на добивании и принёс своей команде победу в первом матче серии.
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«Динамо» выстояло и победило, на счету Карпова хет-трик


А вот питерские одноклубники почина своих столичных коллег поддержать не смогли. Команда Знарка долго пыталась додавить «Динамо», но в конечном итоге проиграла в овертайме. В первом периоде преимущество почти по всем показателям было на стороне хозяев льда. По всем, кроме главного — счёта на табло. В этом компоненте лидировали динамовцы. Максим Карпов отлично сыграл на добивании и вывел свою команду вперёд. Подопечные Знарка продолжали наращивать преимущество, и в конечном итоге своего добились: на 23-й минуте Никита Гусев, оставленный один на дальней штанге, воспользовался передачами своих партнёров по звену Шипачёва и Дадонова, и поразил ворота Ерёменко. Но бело-голубые до конца периода снова смогли выйти вперёд. Максим Карпов открылся в правом круге вбрасывания, получил шайбу, продвинулся к воротам, и с острого угла пробил Коскинена, угодив в дальнюю девятку его владений.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
08 марта 2017, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2 : 3 0:1, 1:1, 1:0, 0:1
Динамо М
Москва
0:1 – Карпов (Терещенко, Миронов) – 05:27 (5x5), 1:1 – Гусев (Дадонов, Шипачёв) – 23:22 (5x5), 1:2 – Карпов (Никулин, Терещенко) – 34:39 (5x5), 2:2 – Дацюк (Чудинов, Широков) – 53:33 (5x4), 2:3 – Карпов (Никулин, Хиетанен) – 77:49 (5x4)

Такое развитие событий явно не входило в планы красно-синих, и в начале третьего периода они четыре раза подряд получили возможность отработать большинстве. И последняя из этих попыток привела к желаемому для них результату: Чудинов отдал поперечный пас на Дацюка, и тот счёт сравнял. Игра перетекла в овертайм. Ближе к концу первого дополнительного отрезка «Динамо» получило численное преимущество – «армейцы» допустили ошибку при смене, и их наказали за нарушение численного состава. И вновь Карпов был блестящ на пятаке: он открылся под воротами, принял коньком пас Хиетанена, и с неудобной руки втащил снаряд в цель. 3:2 – «Динамо» одержало тяжёлую победу, и интрига в серии начала закручиваться.

«Всё решил эпизод, когда удалился защитник Зуб. Наверное, волнение, спишем на неопытность», — сказал Знарок.
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Бен Максвелл начнёт следующий сезон в «Спартаке»


Как стало известно «Чемпионату», нападающий хоккейного клуба «Сочи» Бен Максвелл перейдёт в московский «Спартак». Контракт 28-летнего центрфорварда с черноморским клубом заканчивается 30 апреля 2017 года. Таким образом, после его окончания он станет свободным агентом. В составе красно-белыхон заменит 34-летнего американца Тима Стэплтона.

В сезоне-2016/17 Максвелл набрал за «Сочи» 15 (8+7) очков в 48 играх. Кроме того, канадец выступал в КХЛ за ханты-мансийскую «Югру». Стэплтон в прошедшем сезоне провёл 22 игры за «Спартак», в которых он забросил одну шайбу и сделал шесть результативных передач.

Рыспаев заявил о возможности своего отъезда в Северную Америку


Тафгай «Барыса» Дамир Рыспаев порассуждал о том, как ему выйти из ситуацией со своей дисквалификацией за массовую драку в предсезонном матче с «Куньлунем», а также не исключил возможности своего отъезда за океан.

«18 августа на меня была наложена бессрочная дисквалификация за инцидент в предсезонном матче с «Куньлунем». И только через полгода на рассмотрение. С тех пор никаких официальных заявлений не было, то есть окончательного вердикта пока нет. Дисквалификацию наложила и Международная федерация хоккея. Получается, меня дисквалифицировали на всём полушарии. Уехать в Северную Америку? Если честно, думал об этом. В клубе сказали, что ситуация должна устаканиться и разрешиться. Посмотрим, как будут развиваться события к следующему сезону. Если станет ясно, что дисквалификацию не снимут, то я уеду. «Нефтехимик»? Такой вариант, наверное, возможен. Но для меня «Барыс» всегда стоит на первом месте, и лишь потом идут остальные клубы. С Андреем Викторовичем мы иногда общаемся по «скайпу», но такого предложения нет. Пока всё упирается в мою дисквалификацию. Очень надеюсь, что её когда-нибудь снимут», — цитирует игрока портал «Шайба.kz».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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