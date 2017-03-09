«Это был чистый гол. Думал, не засчитают, мы в Питере играем…»

«Думаю, что забил чистый гол. Они же сдвигали ворота, не мы»

«Хотелось честной игры, она почти получилась»

«Судейство? Без комментариев»

«Это не я, а вся команда забивает в овертайме»

«Удаление Зуба? Спишем на неопытность»

«Ничего супернового «Динамо» не показало, у нас всё получится»

«По первым двум периодам казалось, что у «Динамо» не должно быть шансов»

Петербургский СКА на домашней арене потерпел поражение в овертайме первого матча серии плей-офф с московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:3. В команде хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться. У «Динамо» хет-трик сделал, третья шайба которого стала победной.По ходу встречи вызвали вопросы некоторые удаления в составе бело-голубых, а также назасчитанный гол «Динамо» в овертайме. Этот момент вызвал больше всего споров после игры.«Мой гол в овертайме? Ну что сейчас обсуждать, не засчитали и не засчитали. По нашим правилам, которые есть в лиге, я думаю, это чистый гол. Они же сдвигали ворота, не мы. Даже не обсуждается, мне кажется. Мне кажется, ворота были сдвинуты с другого края, не там, где был Цветков. Честно, я думал, что не засчитают. Мы в Питере играем, так что… Мы продолжаем играть в свою игру. Матч не закончен, гол отменили, мы играем дальше», — отметил защитник «Динамо»«Пошутили между собой, что раз в овертайме победили со счётом 4:2, давайте, у нас так будет и в серии. Мыпросто шутим, а вы сами додумывайте, о чём мы шутим. Удаления в третьем периоде – это на усмотрение судей. Мы выстояли, были сильнее. Да, пропустили ненужный гол в меньшинстве. Та передача тоже перекрывалась. У нас отличная команда – отличная оборона, отличное нападение. Будем работать дальше», — поделился своими эмоциями тренер «Динамо» по физической подготовке«Игра тяжёлая, напряжённая. Старались всё выполнять, проявили характер – вроде бы всё. Судейство без комментариев. Про судей вообще не разговариваем», — главный тренер «Динамо»был немногословен.«Не скажу, что я стал специалистом по голам в овертайме. Это не я, а вся команда забивает — и в овертайме, и в основное время. Всегда есть к чему стремиться. Что-то выполнили из того, что хотели, что-то нет.Моё удаление на Ковальчуке? По этому поводу ничего не буду отвечать. По судьям ничего не буду отвечать», — рассказал автор хет-трика«У нас не получилась игра. Наверное, долгий перерыв помешал. Ничего. У Патрика Херсли микротравма, поэтому не сыграл. Всё решил эпизод, когда удалился защитник Зуб. Наверное, волнение, спишем на неопытность», — подвёл итог матча главный тренер СКА«Большое разочарование так проиграть. Пойдём дальше. Ощущения отрицательные от поражения. Супернового ничего «Динамо» не показало, сыграли как сыграли. Физически в овертайме не подсели. Не знаю, почему сегодня так мало забили, соперники разные, не в каждой игре удаётся забивать по шесть шайб. Думаю, будем стараться и искать свою игру. У нас всё получится», — отметил защитник СКА«По первым двум периодам казалось, что у «Динамо» не должно быть шансов. Хотя они и выходили вперёд. По движению СКА был лучше. Но потом пружина стала распрямляться, в овертайме уже «Динамо» выглядело лучше — и это привело сначала к правильно незасчитанному голу, где ворота были сдвинуты, а потом и к их победному. В эпизоде с отменённым голом два факта: игрок в площади ворот и сдвинутые ворота. Маркетологи хотели бы семь матчей, а тренеры — четыре. Будет где-то посередине. Рано говорить, что «Динамо» разгадало тактику Знарка, после серии обсудим, кто кого разгадал, кто кого заколдовал», — сказал член совета директоров СКА