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КХЛ. Превью игрового дня. 9 марта 2017 года
Фото: Вадим Китаев, photo.khl.ru
Текст: Лев Лукин

Старт полуфиналов Востока: «Авангард» и «Магнитка» начнут с побед

Возвращение Боченски не поможет «Барысу», «Авангард» удивит «Ак Барс» — в превью первых матчей полуфиналов Восточной конференции.
9 марта 2017, четверг. 10:00. Хоккей
→ Предсказамус настрадал. Прогнозы на второй раунд Кубка Гагарина

«Металлург» Мг – «Барыс»


В Магнитогорске действующий обладатель кубка Гагарина начнёт тестирование астанинского «Барыса» — единственной команды, которая прошла первый раунд, начав его в гостях. Перед началом этой серии шансы астанинцев кажутся призрачными: «Барыс» ещё никогда не проходил в плей-офф два раунда, и в то, что он
сделает это в противостоянии с «Магниткой», верится с трудом. За команду Эдуарда Занковца говорит только то, что «Барыс» будет, пожалуй, самой раскованной командой на этой стадии плей-офф. На команде из Казахстана практически поставили крест ещё в начале сезона, но белорусский специалист не только смог навести порядок в клубе после Андрея Назарова, но и подвести подопечных к плей-офф в прекрасном состоянии. И вот «Барыс» уже в восьмёрке лучших команд лиги, и ему совершенно нечего терять.

«Металлург» в последнее время приучил к тому, что разгоняется по ходу плей-офф, не показывая в первом раунде и половины своих возможностей. Оба успешных похода за кубком Гагарина начинались для «Магнитки» нелёгким первым раундом, зато уже в полуфинале конференции уральцы испытывали гораздо меньше проблем. Сейчас «Куньлунь» также доставил «Металлургу» определённые неудобства, но в последней игре серии на беду китайской команды «проснулась» первая тройка «Магнитки», уничтожившая дебютанта КХЛ. В той игре Мозякин и Ко показали, что и для них плей-офф уже начался, и следующему сопернику стоит опасаться.
Впрочем, у «Барыса» есть своя тройка лидеров нападения, даже превосходящая магнитогорскую по времени игры вместе. Аккурат перед вторым раундом из лазарета астанинцев возвращается Брэндон Боченски, а значит, Найджел Доус и Дастин Бойд вновь воссоединятся со своим привычным партнёром. Именно в первой игре серии, когда результат ещё не так сильно давит на команды, а боязнь сделать ошибку не сковывает игроков, можно будет во всей красе увидеть комбинационную, эстетически выверенную игру двух ярких звеньев современного хоккея.

→ «Магнитка» – «Барыс»: возвращение Боченски – хлопоты для фаворита

Вообще, есть ощущение, что в дебютном матче серии мы увидим торжество атакующего хоккея. «Магнитка» при своих трибунах начнёт активнее, и голы наверняка не заставят себя долго ждать. Но «Барыс» прекрасно умеет играть на контратаках, и вряд ли хозяева льда смогут уберечься от них. Оборона и голкиперы команд в этом плей-офф не производят впечатления непробиваемых, а потому зрителям в Магнитогорске скучать не придётся.

Наш прогноз: «Металлург» победит в результативном матче и поведёт в серии.

«Авангард» — «Ак Барс»


В Омске стартует одна из самых непредсказуемых пар нынешнего плей-офф. Многие эксперты и журналисты отдают предпочтения казанскому клубу, и для этого есть все основания. «Ак Барс» — одна из самых стабильных команд КХЛ, у казанцев есть чёткая система игры, и под неё подобраны мастеровитые исполнители. Важнейшие игровые компоненты доведены Зинэтулой Билялетдиновым до автоматизма: игра в неравных составах, переход из обороны в атаку, умение доиграть до конца, как отдельный игровой эпизод, так и матч в целом. На этом и прогорел в первом раунде «Салават Юлаев», уступивший «Ак Барсу» в мелочах.

→ «Авангард» — «Ак Барс»: снимут ли омичи казанское проклятие?

«Авангард» — команда более творческая, а оттого – менее управляемая. «Ястребы» зависимы от своего лучшего игрока – Владимира Соботки, и казанцы, прекрасно понимая это, постараются осложнить жизнь лидеру омичей любыми способами. Кроме того, «Авангард» весь сезон мучается с игрой в большинстве, что выглядит особенной проблемой в серии против «Ак Барса». В матчах с «Адмиралом» иногда «пожарила» оборона «ястребов», и если дальневосточники порой прощали «Авангарду» ошибки, то казанцы будут наказывать за них моментально.

Впрочем, Фёдор Канарейкин заявил, что «Ак Барс» уже разобран тренерским штабом по косточкам, и «Авангард» готов к сражению, а вообще, главный тренер омичей не ждёт от серии каких-либо сюрпризов. Но Фёдор Леонидович наверняка лукавит: своего коллегу Андриевского в первом раунде он удивлял тем, что оставлял в запасе Пережогина, выпуская на его место Пестушко, а в четвёртую линию нападения ставил практически не игравшего за «Авангард» в сезоне Файзуллина. Почему бы Канарейкину не поразить чем-нибудь и Билялетдинова, тем более что эксперименты тренера омичей пока весьма удачны?
Что нас ждёт в первом матче серии? «Авангард» наверняка будет активнее казанцев, ведь омичи уже обжигались в первом раунде, отдавая инициативу сопернику. «Ак Барс» будет выжидать своего шанса, который может появиться в резкой контратаке или при игре в большинстве. Скорее всего, в этом матче будет важен первый гол. Если его забросят казанцы, то игра станет крайне закрытой, а вот успех «ястребов» заставит «Ак Барс» атаковать, и тогда матч может получиться достаточно весёлым.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Авангард ХК Ак Барс ХК Барыс ХК Металлург Мг
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