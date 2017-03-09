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Фото: Вадим Китаев, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

«Ак Барс» и «Авангард» сыграют семь матчей? Мнение экспертов

Гомоляко, Новиков и Кожевников – о шансах «Барыса» в серии с «Магниткой» и фаворите в паре «Авангард» — «Ак Барс».
9 марта 2017, четверг. 11:30. Хоккей
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В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» — известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко, заслуженный тренер России Юрий Новиков и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

— В паре «Авангард» — «Ак Барс» многие ставят на казанцев. Почему не верят в «Авангард», ведь команды прошли «регулярку» на одном уровне?

Гомоляко: Омичи могут пройти своих соперников за счёт организованной игры и в том случае, если вратарь будет хорошо играть. «Ак Барс» выиграет, но с минимальным преимуществом. Счёт в серии будет 4-3. Две равные команды, просто у казанцев более оборонительная тактика, а у «Авангарда» она другая, более наступающая.
Гомоляко: омичи могут пройти своего соперника за счёт организованной игры и в том случае, если вратарь будет хорошо играть.

Новиков: «Авангард» проводит один из своих лучших сезонов. Команда почувствовала вкус лидерства, и не надо забывать, что в начале сезона перед ней была поставлена задача сыграть в финале конференции. Но в то же время «Ак Барс» — более опытный боец. За ним стоят серьёзные руководители республики. Серия будет очень сложной, и «Авангард» может в ней победить за счёт полной самоотдачи и организации игры, хорошего выступления вратарей и, конечно, удачи. Здесь уже пойдёт стенка на стенку. Это топовые команды и не первый круг плей-офф.

Кожевников: Моё мнение – «Авангард» в этой серии будет фаворитом. Это сильные команды, нечего говорить, но омичи в этой серии будут иметь преимущество.

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— Поможет ли «Барысу» возвращение Боченски? Что должно произойти, чтобы астанинский клуб прошёл «Магнитку»?

Гомоляко: Чтобы «Барыс» прошёл «Металлург», мир должен перевернуться с ног на голову. Возвращение Боченски скажется положительно. Его тройка очень хорошо разыгрывает большинство. Но у него была травма, пока неизвестно, как он после неё восстановился.

Новиков: Думаю, что в пустыне должен песок замёрзнуть или снег выпасть, если «Барыс» выиграет. Я не вижу никаких шансов для них. Понятно, что они будут биться, но они не пройдут «Магнитку». Этого не может быть, потому что не может быть. Но интрига всегда будет. Я даже не могу сказать, что надо сделать, чтобы «Металлург» проиграл. «Барыс» угадал с иностранцами. Самое ценное в них, что они показывают комбинационную игру, что в них есть грань советского хоккея. Они определяют лицо команды. Конечно, она будет стараться с возвращением Боченски, но эти коллективы находятся в разных весовых категориях
Новиков: думаю, что в пустыне должен песок замёрзнуть или снег выпасть, если «Барыс» выиграет.

Кожевников: Полагаю, что «Металлург» сильнее «Барыса». Астанинцы будут стараться, но у «Магнитки» команда ровней и опытней. Из чемпионского состава они никого не потеряли, и играют они увереннее. А первое звено у них вовсе потрясающее, поэтому я считаю, что шансов у «Барыса» не будет. Боченски, конечно, может выстрелить, но я не думаю, что он сильно повлияет на игру команды. Его возвращение, конечно, окажет психологическое воздействие, но попасть под «Магнитку»… Если что-то экстренное в ней не случится, то она пройдёт дальше.

— В какой из серий мы, скорее всего, увидим семь матчей?

Гомоляко: Как я уже говорил, семь матчей будет в паре «Авангарда» и «Ак Барса». А вот в противостоянии «Магнитки» и «Барыса» семи игр не будет, его исход решится раньше.
Кожевников: «Металлург» сильнее «Барыса». Астанинцы будут стараться, но у «Магнитки» команда ровней и опытней.

Новиков: Думаю, что «Авангард» по полной зарубится с «Ак Барсом». А «Магнитка» может расслабиться и позволить выиграть один матч «Барысу», но не более того.

Кожевников: Я думаю, что эта вероятность выше в паре Казани и Омска. Но там семи матчей не будет. А в своей серии «Металлург» победит 4-1.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Авангард ХК Ак Барс ХК Барыс ХК Металлург Мг Александр Кожевников Сергей Гомоляко Юрий Новиков
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