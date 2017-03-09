Без 50 голов и 7-го «Ришара»? Почему Овечкин стал меньше забивать

«Овечкин всегда играл отрезками, сериями. Меня не удивят его 10 голов в пяти следующих матчах», — сказал главный тренер «Кэпиталз» Барри Тротц, но в этих словах слишком явно просматривается намерение подбодрить своего капитана. Александр лишь на два гола опережает второго снайпера «Вашингтона» Ти Джея Оши, и, пожалуй, впервые в своей карьере Овечкин так задолго до конца чемпионата выбыл из борьбы за «Морис Ришар Трофи». Попробуем разобраться, почему это произошло.
>>> Хет-трики Овечкина в НХЛ! Знаете ли вы лучшие игры россиянина?
Причина первая – слабая игра «Вашингтона» в большинстве
Голы Овечкина в большинстве с вершины левого круга вбрасывания давно стали энхаэловской классикой – об этом знают все. Но в нынешнем сезоне «столичные» не столь удачно реализуют численный перевес, как раньше, и это не могло не сказаться на эффективности бросков Овечкина. Сильнее всего корреляция удачной игры при игры в большинстве на скорострельности капитана «столичных» видна в сезоне двухлетней давности, когда «Вашингтон» стал лидером лиги по игре в большинстве – эффективность составила 25,3%.
И хотя по общему количеству шайб в большинстве «Вашингтон» тогда уступил «Детройту», но эта цифра всё равно была внушительной, а доля Александра в этом успехе составила почти половину: Овечкин настрелял в численном преимуществе 25 голов из общекомандных 60. Неудивительно, что ту «регулярку» восьмой номер «Кэпиталз» закончил с показателем в 53 шайбы и завоевал очередного «Ришара».
>>> Овечкин без пиццы. «Вашингтон» не продлил рекорд
Год назад количество реализованного Овечкиным большинства снизилось до 19 голов («Вашингтон» — 5-е место в лиге, 21%), а в текущем чемпионате эффективность «столичных» при игре в численном преимущество – лишь седьмая в НХЛ. Соотношение голов Овечкина в большинстве с общим количеством заброшенных им шайб остаётся прежним (12 против 27), но общий спад «Кэпиталз» в деле реализации перевеса даёт о себе знать. Красноречиво говорит о себе цифра «абсурдной статистики»: начиная с 2010 года Овечкин сделал 747 бросков в большинстве, а обладатель второго места – лишь 473.
Одновременно с этим зависимость Александра от игры в большинстве породила ещё одну причину его снайперского спада.
Причина вторая – Овечкин перестал быть эффективен в равных составах
Снова обратимся к цифрам. Последний раз капитан «столичных» забивал не в большинстве 15 матчей назад, да и то это был гол в формате «шесть на пять» на последних секундах встречи с «Айлендерс», когда «Вашингтон» снял вратаря и пытался уйти от поражения. Любопытно, что столь продолжительные серии без голов при равных силах на льду у Овечкина уже бывали: в 2014-м он 16 встреч кряду не мог поразить ворота соперников в формате «пять на пять», а в свой первый год в НХЛ продолжительность подобного отрезка составила 13 матчей.
«В начале этой 15-матчевой серии у него не было достаточного количества моментов. Хоккейные боги заставляют его чуть больше платить за получение этих голевых шансов, но он будет продолжать забивать, тут нет сомнений. Нужно продолжать ожесточённо работать», — сказал Барри Тротц. После победы над «Рейнджерс» со счётом 4:1 в конце февраля наставник «Кэпиталз» встретил Овечкина в коридоре со словами: «Хорошо, что ты вернулся», — хотя Александр тогда не забил, отметившись четырьмя бросками и шестью силовыми приёмами.
Весьма занимательна статистика и по броскам – показателю, по которому Овечкин опережал всегда и всех. До нынешнего чемпионата форвард мог похвастать серией из 315 матчей подряд, в которых он наносил хотя бы один бросок в створ, но в нынешнем сезоне Александр выдал сразу три безбросковых матча, причём все случились в феврале. В текущем сезоне капитан «Вашингтона» идёт лишь на четвёртом месте в НХЛ по количеству выстрелов, уступая Бержерону, Сегину и бородачу Бёрнсу.
Причина третья – уменьшение игрового времени
Про уменьшение игрового времени для Овечкина в нынешнем сезоне было сказано уже немало. Наставник «Вашингтона» Барри Тротц, с самого начала чемпионата взявший курс на периодическое включение «режима экономии» для Александра, до сих пор не отказался от своей затеи. Из 17 последних матчей лишь в четырёх игровое время капитана превысило 20 минут, и лишь один раз – 21 минуту. В середине февраля у Овечкина была пара матчей, в которых он получил от наставника лишь скромнейшие 13 и 14 минут игрового времени.
Цель Тротца проста – сохранить своей Великой Восьмёрке силы на плей-офф, который в нынешнем году будет проходить для «Вашингтона» под лозунгом «сейчас или никогда». Сам Овечкин, несмотря на явное желание играть больше, реагирует на подобное «придерживание» удивительно спокойно и никаких публичных конфликтов с тренером не устраивает.
Причина четвёртая – возраст
Александр играет в Национальной хоккейной лиге уже 12-й сезон. За это время им была преодолена высочайшая отметка в 1000 очков, и на горизонте замаячила другая гигантская цифра в 1000 матчей в регулярных чемпионатах. В будущем сентябре Овечкину исполнится 32 года, а это уже тот рубеж, когда у многих хоккеистов начинается неизбежный спад в карьере. Без сомнения, капитан «Вашингтона» ещё полон сил и желания забивать, но у большинства хоккейных звёзд лучшие сезоны в карьере – это сезоны до 32 лет: четыре лучших чемпионата Уэйна Гретцки пришлись на отрезок с 20 до 25 лет, Лемье установил личный рекорд результативности в 22 года, Айзерман и Ягр – в 23.
Постепенно накапливаются мелкие травмы, чуть хуже становится реакция и длительней восстановление. Утверждать, что 31-летний Овечкин – слишком возрастной игрок для того, чтобы выиграть снайперский спор, было бы очевидной глупостью, но нет сомнений в том, что забивать с годами становится всё сложнее.
Причина пятая – желание и мотивация
Возможно, это самое простое и самое верное объяснение нынешнего спада снайперской активности у российского форварда «Вашингтона». «Морис Ришар Трофи» он выигрывал 6 раз и пятикратно перешагивал рубеж в 50 голов за сезон. Различных индивидуальных наград и личного признания в карьере Овечкина было предостаточно, но главный приз – кубок Стэнли – Александру пока так и не покорился. Понятно, что как профессиональный спортсмен он хочет продолжать забивать как можно больше, но основной целью Великой восьмёрки является именно победа в плей-офф, в жертву которой можно принести собственную статистику.