Ургант поддержал Овечкина, а Варламов передал привет России

Молодёжь гуляет
Молодые хоккеисты за океаном стараются держаться вместе. Ринат Валиев с Никитой Щербаком и Маркусом Айзеншмидом сходили в кино. Ринат остался в восторге от фильма. Ребята случайно не «На 50 оттенков темнее» смотрели?
Тёма и Тёма Анисимовы
Форвард «Чикаго» нечасто выставляет фотографии в «Инстаграм», но по случаю новой причёски сына Анисимов обновил свою страничку. «Тёма и Тёма, одна причёска на двоих», — написал хоккеист под фотографией.
Идеальная семья
Яна и Владимир Тарасенко не перестают радовать своих подписчиков милыми семейными фотографиями с детьми. Прекраснее могут быть только голы Владимира за «Сент-Луис»!
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Привет, Россия!
В январе Семён Варламов получил травму и выбыл до конца сезона. Однако российский голкипер дома не сидит. На днях «Колорадо» принимал «Сент-Луис», и Семён отправился на встречу с соотечественниками — Наилем Якуповым и Владимиром Тарасенко. «Мы вместе! Россия, привет!» — написал довольный Варламов.
Как Овечкин пиццу разносил
Ролик, где Александр Овечкин работает разносчиком пиццы, уже облетел весь мир. Все признают, что капитан «Вашингтона» отлично справился со своими обязанностями.
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Ургант поддержал Овечкина
Информация о новой профессии самого популярного российского хоккеиста дошла и до Ивана Урганта. Шоумен просто не мог пропустить эту новость и в эфире своей программы рассказал о бедственном положении россиян в Америке. «Спасибо за поддержку!» — написал Овечкин у себя в «инстаграме».
Хобби Карлссона
Многие хоккеисты обожают играть в гольф, Эрик Карлссон — не исключение. На днях защитник «Оттавы» отправился на лужайку играть с известным гольфистом Йеспером Парневиком.
Уникальный Мэттьюс
Остон Мэттьюс не перестаёт удивлять хоккейный мир. Нападающему «Торонто» всего 19 лет, а он уже входит в тройку лучших снайперов НХЛ. Работа, работа и ещё раз работа — вот девиз Мэттьюса. Удивительно, как американский вундеркинд ещё находит время на ужин с друзьями.
Перемены у Голдобина
В последний день переходов «Ванкувер» обменял Хансена в «Сан-Хосе» на Голдобина. И Николай не стал мешкать — забил гол в дебютном матче за «Кэнакс». Переход определённо пошёл на пользу 21-летнему россиянину.
Как надо готовиться к матчам
Нападающий «Сент-Луиса» Скотти Апшолл удивил всех акробатическим трюком. Вот так «блюзмены» и добиваются побед.