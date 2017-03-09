Когда Омск не рад Свитову. «Ак Барс» перетерпел «Авангард»

За «Авангард» пришло поболеть…московское «Динамо»

Канарейкина и Билялетдинова всё устраивает?

Стартовый штурм «Авангарду» не помог

Захарчук уничтожал только взглядом

Свитов продолжил дело Ткачёва и Казакова

Медведев передал привет Билялетдинову, но этого было мало

Найти на трибунах московских арен или питерского Ледового селебрити не проблема. Зачастую на хоккей заглядывают звёзды из смежных видов спорта, вродеили. В Омске с этим сложнее. Да, здесь живёт и тренируется (в том числе с) боец, но на нём перечень громких имён заканчивается. По сути, нет и спортивных команд, с которыми хоккеисты могли бы дружить семьями. Волейбольная «Омичка» обанкротилась и оставила «Авангард» единственной командой города, играющей в элите. Впрочем, иногда на хоккей заглядываю приезжие команды. Так, на матч с «Ак Барсом» поболеть за «Авангард» в полном составе явилось…московское «Динамо». Вспоминая финал 2012 года и учитывая отношения между омским и столичным клубами, это кажется абсурдным. Но речь, разумеется, идёт не о хоккейном «Динамо», которое накануне обыграло СКА, а о женском баскетбольном, дублирующий состав которого играл в эти дни с омским «Нефтяником». Перед тем, как отправиться в Екатеринбург, девушки решили поддержать подопечных«Авангард» и «Ак Барс» благополучно преодолели первый раунд и, похоже, их наставников по итогам выигранных серий всё устраивает. По крайней мере, такой вывод можно сделать из составов на первый очный матч.выпустил точно такой же набор игроков, что в Казани обыгрывал «Салават Юлаев». По-прежнему в запасе сидят. Вместо ротации главный тренер «барсов» выбирает стабильность. Не ищет от добра добра и его коллега., похоже, определился с набором защитников, отложив в сторону эксперимент с введение в состав. Ну а за перерыв между сериями окончательно выздоровели, поочерёдно пропускавшие игры с «Адмиралом». По сути, омичи презентовали тот же состав, что и на первую игру плей-офф, только форвард первого звена Пережогин стал выходить в четвёртой тройке, а его место занял. Чтобы в серии с родной командой на лёд вышел казанец, должно случиться что-то экстраординарное вроде травмы отдельного форварда или общекомандного провала.Первый период команды закончили с нулями на табло, но это не значит, что на льду «Арены Омск» не было опасных моментов. Если кто и может занести себе в актив стартовый отрезок, так это хозяева. Хоккеисты «Авангарда» начали матч активнее казанцев, чем удивили тех, кто наблюдал за ходом серии с «Адмиралом». В первом раунде омичи долго раскачивались, позволяя сопернику поднять голову. «Ак Барсу» же пришлось прочувствовать на себе, что такое омский штурм. Резвое начало привело к удалениюуже на первой минуте. «Ястребы» своё большинство не реализовали, но заставили гостей понервничать. И уже в равных составах подопечные Канарейкина продолжали нагнетать остроту у ворот. Бросалось в глаза, что омичи готовы накрывать «Ак Барс» в его зоне и ловить казанцев на их же ошибках. Благо обрезы Захарчука и Ко не были чем-то из ряда вон выходящим.Если кого и стоило игрокам «Авангарда» опасаться в составе «Ак Барса», так это. Сумеют ли омичи выдержать силовое давление от самого жёсткого защитника этого розыгрыша Кубка Гагарина, было одной из главных интриг серии. И первое падение в непосредственной близости от человека, сломавшего, произошло уже на первых минутах. Упал и ударился о борт, пострадав от…взгляда Захарчука. Степану достаточно было проехать рядом, чтобы лучший бомбардир «Авангарда» в «регулярке» потерял равновесие. А вот играть в тело 7-й номер казанцев не спешил. Один-единственный силовой приём за весь матч – ничтожно мало для главного устрашителя в составе «Ак Барса». Да и вся казанская команда играла скорее терпеливо, нежели жёстко.После бодрого старта в исполнении хозяев игра перетекла в то русло, какое и ожидали от тренерской дуэли Канарейкин – Билялетдинов. Оба тренера отличаются скорее осторожностью, чем авантюризмом, и креатив своим подопечным выдают строго дозировано. Вплоть до экватора матча зрители лицезрели выдержанный, пусть и по-кубковому напряжённый хоккей. В таких случаях принято говорить, что игра шла до гола.Перелом внесло удаление, который и в серии с «Адмиралом» не отличался дисциплинированностью. Нарушив правила на, который из кожи вон лез, чтобы забить свой первый гол в плей-офф за последние три года, он оставил «ястребов» вчетвером. И тут омской публике о себе напомнил. Воспитанник «Авангарда», о чьём возможном возвращении в родной клуб говорят не первый год, в своём излюбленном стиле сыграл на пятаке, добив шайбу после броска. Свитов стал уже третьим омичом в этом плей-офф после «моряков», кому удалось поразить ворота «Авангарда». А вот для того, чтобы встретиться с другим легендарным экс-«ястребом» подопечнымпридётся доходить до финала Кубка Гагарина. Иной возможности пересечься сне представиться.Казалось, что у «Авангарда» нет ни единого шанса нанести симметричный ответ Свитову. Среди девяти бросков, нанесённых по воротам Гарипова в третьем периоде, сложно вспомнить действительно опасные. «Ак Барс» играл тактически грамотно, методично поддушивая «ястребов». В общем, типичная игра Билялетдинова, в которой он даст фору любому тренеру в лиге. Предпосылок к тому, чтобы Омск во второй раз в этом плей-офф увидел овертайм, не было вплоть до последней минуты основного времени. Но стоило Канарейкину взять тайм-аут, как шайба нашла дорогу в ворота казанцев! Сибиряков выручили два челябинца. Форвард сделал скидку на синюю линию, а капитан «Авангарда» и бывший защитник «Ак Барса» перевёл игру в овертайм. Медведев, два года назад сбежавший от Билялетдинова, передал привет наставнику «барсов». Евгений весь матч терроризировал оборону казанцев, таская шайбу активнее иных нападающих, и всецело заслужил этот гол. Вот только овертайм, выстраданный «ястребами», продлился совсем недолго. 107 секунд хватило, чтобы разрешить спор Свитова и Медведева. У Лукоянова не было ни дополнительной мотивации, ни какого-то особого настроя на этот матч, но именно с его броском не справился Фурх.