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175 лет назад 2016
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«Магнитка» — «Барыс» — 4:0
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Справились без Мозякина. «Магнитка» без труда сломила «Барыс»

Магнитогорский «Металлург» не испытал проблем в стартовом матче серии с «Барысом». Василий Кошечкин отразил 30 бросков, отыграв на ноль.
9 марта 2017, четверг. 19:50. Хоккей
«Магнитка» – «Барыс»: возвращение Боченски – хлопоты для фаворита

8 марта в Западной конференции состоялись два ярких матча: с множеством спорных эпизодов, потасовок, а в Москве и с дракой. 9 марта сцена была отдана мастерам с Востока. «Магнитка», уверенной поступью идущая к финалу конференции, принимала «Барыс», который уже может занести сезон себе в актив.

«Барыс» — команда очень опытная. Там есть супертройка, которая забивает основное количество голов. Все ребята самоотверженно играют. Тренерский штаб достаточно опытный. Поэтому игры будут более напряжённые и более интересные для болельщиков. Мы не можем недооценивать эту команду. Готовимся. Дрожи в коленках нет никакой. Будем играть и радовать болельщиков», — уважительно высказался о сопернике вице-президент магнитогорцев Геннадий Величкин.

Не отчаиваются и в астанинской команде, обещая дать бой грозному сопернику.

«Учитывая, что на нас в сезоне мало кто ставил, а мы уже прошли в четвёрку Востока, может быть, это скажется, и нам будет полегче. А от «Магнитки» требуют «золота». В любом случае серия начинается с нуля. Считаю, что нам по силам её выиграть. Если будем играть на пределе, как мы играли первую и третью встречи с «Трактором», сможем зацепить соперника», — считает защитник «барсов» Александр Липин, один из лучших в КХЛ по блокированным броскам.

Старт полуфиналов Востока: «Авангард» и «Магнитка» начнут с побед
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
09 марта 2017, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
4 : 0 1:0, 0:0, 3:0
Барыс
Астана
1:0 – Осала (Сёмин) – 10:53 (5x4), 2:0 – Филиппи (Зарипов) – 43:43 (5x5), 3:0 – Коварж (Бирюков, Казионов) – 47:52 (5x5), 4:0 – Зарипов (Филиппи) – 59:40 (5x4)

Стартовая заявка «Магнитки» удивила отсутствием в ней капитана Сергея Мозякина. В клубе моментально успокоили общественность: ничего серьёзного с форвардом не случилось, он просто немного приболел. С капитанской нашивкой на свитере вышел Данис Зарипов, а в одной тройке с ним и Коваржем появился Филиппи.

Хозяева с ходу взяли инициативу в свои руки, а отличиться удалось в большинстве. Двухминутным штрафом Кучина воспользовался настырный Осала. Сёмин хлёстко бросил по воротам, Карлссон отразил шайбу перед собой, однако Оскар со второй попытки добил её в цель.

Гости, кстати, не отсиживались в обороне. По воротам Кошечкина за первые 20 минут было нанесено 12 бросков. Ровно столько же, сколько и в створ его шведского визави.

Не оказалось на льду лидера нападения астанинцев Брэндона Боченски, хотя перед стартом серии главный тренер Эдуард Занковец говорил, что американец готов сыграть во втором раунде. Видимо, Боченски не до конца набрал необходимые для столь ответственных матчей кондиции. Хотя вариант с его появлением во второй встрече вполне реален.

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Во второй двадцатиминутке получился не слишком зрелищный хоккей. Заброшенных шайб не было, хотя у «Металлург» имел два верных момента для того, чтобы увеличить преимущество. Великолепным пасом Сёмина на ход не воспользовался Косов, неплохо проявивший себя в серии с «Куньлунем». Ярослав не реализовал выход один на один. А ближе к сирене Платонов на скорости ушёл от уставших и не успевших смениться соперников, после чего в ближнем бою не переиграл Карлссона.

Уже после окончания времени периода едва не сцепились друг с другом Шиннимин и Тимкин. Канадец начал задирать Евгения, который вполне мог сорваться. Судьи решили дать обоим по две минуты, а Илья Воробьёв подозвал к себе одного из арбитров, чтобы задать вопрос. Хозяева перебросали соперника (15-10 в створ), но счёт на табло не изменился.

Долго так продолжаться не могло. Очередной выход на рандеву с голкипером реализовал Филиппи, прокинувший шайбу между щитков Карлссону. Та буквально заползла за ленточку. Вскоре отличился и Коварж. Ян выскочил со скамейки запасных и мощно бросил от синей линии, доведя счёт до 3:0. Гол стал пятым для чеха в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, а записанный в ассистенты Денис Казионов набрал 100-е очко в розыгрышах чемпионатов России.

В концовке Денис Казионов толкнул на борт Кирилла Панюкова, нанеся травму сопернику и получив 2+10. Упустил возможность отличиться Тривино, Кошечкин хотел отыграть на ноль. Жирную точку в матче поставили Филиппи и Зарипов. Первый отдал, а второй замкнул на дальней штанге.

Финальная сирена зафиксировала уверенную победу «Металлурга» — 4:0. Не особо напрягаясь, хоккеисты Ильи Воробьёва добились приемлемого для себя результата. Кошечкин, отразив 30 бросков, впервые в этом плей-офф не пропустил и был признан лучшим игроком матча.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Барыс ХК Металлург Мг Сергей Мозякин Кубок Гагарина
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