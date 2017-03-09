КХЛ наказала Рафикова, у Канарейкина вопросы по удару Яруллина

Защитник «Локомотива» Рафиков дисквалифицирован на один матч и оштрафован

«Ак Барс» не развеселил, но победил

Было видно, что «металлурги» играли с большим запасом прочности, особо не напрягались, приберегая силы на более ответственные встречи.

Мозякин приболел, но «Магнитке» это не помешало

«Так судить, как во вчерашней игре СКА — «Динамо», просто неприлично»

На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника ХК «Локомотив» Рушана Рафикова наказание по правилу 540 б (атака в голову или шею).

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением комиссии по экспертной оценке судейства рассмотрел эпизод первой игры ЦСКА – «Локомотив» (4:2).На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника ХК «Локомотив»наказание по правилу 540 б (атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п. 1.3.2. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.Казанцы повели в серии с «Авангардом», выиграв в стартовой встрече в овертайме. Омским зрителям и прилетевшим в Сибирь татарстанским любителям хоккея пришлось поскучать, так как игра, как в последнее время и бывает у Казани, острыми моментами не изобиловала. Основное время матча завершилось со счётом 1:1. На гол Свитова (уроженца Омска, между прочим) гости ответили шайбой Медведева в концовке третьего периода при игре шесть на пять. Евгений не упустил возможности напомнить Билялетдинову о себе. Овертайм долгим не получился: уже на второй его минуте ворота Фурха поразил Лукоянов, принесший казанцам победу. Не обошлось и без спорных решениях, о которых на пресс-конференции упомянул главный тренер «ястребов» Фёдор Канарейкин. «Равная игра, соперник забросил на одну шайбу больше. По второму периоду недоволен дисциплиной. Яруллин атаковал Зубова у борта, по этому эпизоду есть большие вопросы», — заявил наставник «Авангарда». Что ж, оставим этот эпизод на откуп судейскому департаменту лиги.В стартовой заявке первого матча серии «Магнитка» — «Барыс» не оказалось капитана уральцев, однако это не помешало команде Ильи Воробьёва добиться уверенной победы, а Василию Кошечкину отыграть на ноль, отразив 30 бросков. Было видно, что «металлурги» играли с большим запасом прочности, особо не напрягались, приберегая силы на более ответственные встречи. В итоге ворота Хенрика Карлссона по разу поразили Осала, Коварж, Зарипов, а также Филиппи. Именно он вышел в первой тройке нападения вместо Мозякина. У астанинцев старался Шиннимин, в концовке третьего периода немного не хватило до гола Тривино. Снова не сыграл, который никак не восстановится после травмы.Вице-президент московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпионподелился впечатлениями от первой встречи «Динамо» и питерского СКА, а также предположил ход событий в следующей встрече.«СКА будет играть так же, как и в первом матче, но результат может быть другим. Они всю игру делают ошибки, а тот, кто больше делает ошибок, тот и проигрывает.Хотел бы отметить во вчерашней игре вопрос судейства. Так игру вести и судить просто неприлично. Практически весь третий период «Динамо» играло в меньшинстве до забитой шайбы Дацюка, когда они сравняли счёт. Думаю, что, конечно, на ход событий повлияло судейство. Я не хочу сказать, что судьи работали в пользу СКА. Или они безграмотные судьи, или действительно то, что говорят, имеет место быть.Любая победа, какая бы она ни была и над каким бы соперником, создаёт почву для уверенности команды в следующей игре. Когда команда побеждает, то на следующую встречу она выходит более мобилизованной, более мощной. Думаю, что предстоящая игра будет ещё сильнее, потому что соперник почувствовал, что только того, что он показал в предыдущем матче, мало. Игра будет ещё более захватывающей.Единственный вопрос — это вопрос судейства, которое делало такие ошибки, которые не делают даже в начальных классах. Например, когда при вбрасывании удалили игрока «Динамо» за задержку времени. Это удаление из ряда вон выходящее.Об экономии сил со стороны москвичей не может быть и речи. Я считаю, что СКА – самая сильная команда из двух конференций: хороший подбор игроков, тренер сборной, поэтому на эту команду все настраиваются с полной отдачей сил, иначе удачи не видать.Некоторые считают, что предыдущее поражение разозлит СКА, кто-то говорит, что это может быть случайно. Моё мнение, что завтра «Динамо» будет играть ещё сильнее, потому что оно знает, что нельзя давать слабинку, ведь соперник очень сильный!Больше всего меня волнует вопрос судейства. Если оно будет на высоте, то игра будет изумительная!Микко Коскинен — опытный вратарь, тем более что он вратарь сборной Финляндии. Всё-таки Шестёркин молодой и может затушеваться в этой борьбе. Вообще, всё это решает тренерский штаб. На их месте я бы тоже поставил Коскинена», — сказал Давыдов.