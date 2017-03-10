Великолепный Зыков, герой Кучеров и хет-трик из травм для «Тампы»

Дубль Кучерова и победа «Тампы» дорогой ценой

Триумфальный дебют Зыкова

«Торонто» хочет в плей-офф

Трямкин победил свинку, но не «Айлендерс»

Овечкин: 8 матчей без голов

Домашний матч с лидером Запада «Миннесотой» принёс болельщикам «молний» двоякие чувства. С одной стороны, южане провели очень неплохую встречу, проявив характер и бойцовские качества,не дав сильному сопернику шансов на успех – с самого начала игры «Тампа» вела в счёте и лидерства не отдала. Отрицательными последствиями стали травмы сразу трёх центрфорвардов –, которые, возможно, выбыли на продолжительный срок.Встреча началась для «Лайтнинг» достаточно удачно: на седьмой минуте первого периода у гостей на скамейку штрафников отправился лидер обороны, ипотребовалось лишь 7 секунд, чтобы реализовать большинство. Хитрый кистевой бросок россиянина из правого круга вбрасывания стал нерешаемой задачей для голкипера, который в этой встрече проиграл дуэльСпустя четыре минуты великан «молний»удвоил преимущество хозяев, уверенно завершив трёхходовку с участием Друена и новичка, после перерыва чешский оборонейсделал счёт 3:0 в пользу «молний», а в концовке матча Кучеров поразил пустые ворота, забив свой девятый гол в десяти последних играх. Никита второй раз в карьере добрался до отметки в 30 шайб за сезон, а первой звездой матча у «Тампы» был признан голкипер Андрей Василевский, совершивший 32 «спасения».Увы, эта важная победа не принесла особой радости команде, и виной тому стали травмы трёх ведущих хоккеистов «Тампы», все трое из которых, по странному стечению обстоятельств, играют на позиции центрального нападающего. Первым «вынесли» Наместникова, который подвернул колено в борьбе с форвардом «Уайлд». Игрок «Миннесоты» не проявил особой грубости, но борьба с ним закончилась для россиянина крайне неудачно: сначала Паризе лишил Наместникова равновесия, пытаясь дотянуться до шайбы, а затем в столкновении у борта Влад подвернул колено. Уйти со льда Наместников смог лишь при помощи партнёров, которые довезли его до скамейки запасных, а после матча Владислав с видимым трудом прогуливался по подтрибунному помещению. «Видел Наместникова. Он хромал, но был без костылей», — написал в своём твиттере обозреватель Tampa Bay Times Джо Смит.Спустя пять минут «Тампа» потеряла Тайлера Джонсона, которому коленом в колено въехал Нино Нидеррайтер, а в третьем периоде швейцарец «вынес» и Седрика Пакетта, просто упав на него в борьбе на чужом пятачке. «Если в субботу хоть один из трёх сможет сыграть, это будет чудо. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы играли так, чтобы одержать победу и смогли её добиться», — сказал после матча Купер, у которого не было подробных данных о тяжести травм своих игроков. «Это настоящее безумие, но нужно двигаться дальше. Надо отдать должное Василевскому, он удержал наши бастионы», — добавил защитник Антон Строльман. Следующий матч «Тампа» проведёт в субботу – в гости к «молниям» приедут соседи из «Флориды Пантерз».Одним забивным россиянином в НХЛ стало больше: в домашнем матче с «Рейнджерс» успешно дебютировал в лиге 21-летний форвард «Каролины». Накануне петербуржец был вызван в основную команду, и дебют за «ураганов» вышел очень эффектным. В середине первого периода Зыков удачно поборолся на чужом пятачке и добил шайбу в сетку после отскока от голкипера. «Не самый красивый гол, но шайба оказалась в воротах. Это единственное, что имеет значение», — сказал Зыков. «Он из тех парней, кто может и должен делать подобные вещи. Зыков – большой, физически крепкий, он в состоянии бороться перед чужими воротами и осложнять жизнь голкиперам», — добавил вратарь «Каролины»Впрочем, главным героем у «Харрикейнз» стал не Зыков, а другой новобранец, который забил два гола в большинстве в третьем периоде и принёс своей команде победу. «У нас очень неплохая команда подбирается, а сегодня мы нашли способ добиться победы. Ахо играет на элитном уровне, у него потрясающее мышление. Что касается Зыкова, то он должен играть на пятачке. Он достаточно умён, чтобы знать это. Уверен, что он сегодня нервничал, но для первого матча сыграл очень неплохо», — прокомментировал главный тренер «Каролины»«Кленовые листья» одержали важнейшую победу над «Филадельфией», заметно приблизив себя в заветной цели – попаданию в кубковую восьмёрку. После череды из пяти проигрышей «Торонто» смог собрать силы в кулак и выиграть второй матч подряд, причём успех в матче с «Флайерз» позволил команде Майка Бэбкока не только положить в копилку два очка, но и притормозить одного из главных конкурентов. Самым эффектным голом «Мэйпл Лифс» стала шайба, который комплексно «обслужил» соперника, самостоятельно сделав перехват в чужой зоне и нанеся хлёсткий кистевой бросок.«Его участие в матче было под вопросом, Бозак пропустил утреннюю разминку. Мы не знали до последней секунды, сыграет он или нет, но он смог перебороть ситуацию. Это было непросто, я впечатлён Тайлером. Он проделал отличную работу», — сказал Бэбкок после матча. Стоит добавить, что тренер в третьем периоде «посадил» российского защитника Алексея Марченко, который в заключительной двадцатиминутке провёл только 2 сменыЗащитник «Ванкувера»вышел на лёд после шестиматчевого отсутствия: россиянин был помещён в карантин из-за симптомов свинки. Перед домашней встречей с «островитянами» Трямкин получил от докторов разрешение сыграть, но его присутствие не помогло «Кэнакс», который с превеликим трудом набрал одно очко за овертайм. На последней минуте основного времени новичок хозяевсумел сравнять счёт, но в дополнительной пятиминутке ветеранвсё же склонил чашу весов в пользу «Айлендерс». Трямкин, получивший 13 минут игрового времени, отметился двумя силовыми приёмами и двумя блокированными бросками при показателе полезности «-1».Выездной матч с «акулами» не стал удачным ни для «Вашингтона» в целом, ни персонально для капитана «столичных». Российский снайпер в восьмой раз подряд ушёл со льда без заброшенной шайбы, отметившись двумя бросками в створ и показателем полезности «-1». Главными героями у калифорнийцев стали, сравнявший счёт в середине первого периода, и защитник Брент Бёрнс, который сделал три результативные передачи. Это позволилосравняться си разделить тесное второе место в споре лучших бомбардиров сезона.