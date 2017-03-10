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175 лет назад 2016
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Никита Кучеров
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Великолепный Зыков, герой Кучеров и хет-трик из травм для «Тампы»

Два гола Никиты Кучерова помогли «Тампе» выиграть у «Миннесоты», но победа далась «молниям» ценой потери трёх ведущих нападающих.
10 марта 2017, пятница. 09:31. Хоккей

Дубль Кучерова и победа «Тампы» дорогой ценой

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2017, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
4 : 1 2:0, 1:0, 1:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Кучеров (Хедман, Палат) – 06:53 (5x4), 2:0 – Хедман (Друен, Дотчин) – 11:01 (5x5), 3:0 – Шустр (Кучеров, Джонсон) – 24:37 (5x5), 3:1 – Сканделла (Бродин, Койву) – 56:02 (5x5), 4:1 – Кучеров (Гурд) – 58:51 (en)

Домашний матч с лидером Запада «Миннесотой» принёс болельщикам «молний» двоякие чувства. С одной стороны, южане провели очень неплохую встречу, проявив характер и бойцовские качества,
не дав сильному сопернику шансов на успех – с самого начала игры «Тампа» вела в счёте и лидерства не отдала. Отрицательными последствиями стали травмы сразу трёх центрфорвардов – Тайлера Джонсона, Владислава Наместникова и Седрика Пакетта, которые, возможно, выбыли на продолжительный срок.

Встреча началась для «Лайтнинг» достаточно удачно: на седьмой минуте первого периода у гостей на скамейку штрафников отправился лидер обороны Райан Сутер, и Никите Кучерову потребовалось лишь 7 секунд, чтобы реализовать большинство. Хитрый кистевой бросок россиянина из правого круга вбрасывания стал нерешаемой задачей для голкипера Девана Дубника, который в этой встрече проиграл дуэль Андрею Василевскому.


Спустя четыре минуты великан «молний» Виктор Хедман удвоил преимущество хозяев, уверенно завершив трёхходовку с участием Друена и новичка Джейка Дотчина, после перерыва чешский обороней Андрей Шустр сделал счёт 3:0 в пользу «молний», а в концовке матча Кучеров поразил пустые ворота, забив свой девятый гол в десяти последних играх. Никита второй раз в карьере добрался до отметки в 30 шайб за сезон, а первой звездой матча у «Тампы» был признан голкипер Андрей Василевский, совершивший 32 «спасения».


Увы, эта важная победа не принесла особой радости команде Джона Купера, и виной тому стали травмы трёх ведущих хоккеистов «Тампы», все трое из которых, по странному стечению обстоятельств, играют на позиции центрального нападающего. Первым «вынесли» Наместникова, который подвернул колено в борьбе с форвардом «Уайлд» Заком Паризе. Игрок «Миннесоты» не проявил особой грубости, но борьба с ним закончилась для россиянина крайне неудачно: сначала Паризе лишил Наместникова равновесия, пытаясь дотянуться до шайбы, а затем в столкновении у борта Влад подвернул колено. Уйти со льда Наместников смог лишь при помощи партнёров, которые довезли его до скамейки запасных, а после матча Владислав с видимым трудом прогуливался по подтрибунному помещению. «Видел Наместникова. Он хромал, но был без костылей», — написал в своём твиттере обозреватель Tampa Bay Times Джо Смит.

Видео эпизода с травмой Наместникова.

Спустя пять минут «Тампа» потеряла Тайлера Джонсона, которому коленом в колено въехал Нино Нидеррайтер, а в третьем периоде швейцарец «вынес» и Седрика Пакетта, просто упав на него в борьбе на чужом пятачке. «Если в субботу хоть один из трёх сможет сыграть, это будет чудо. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы играли так, чтобы одержать победу и смогли её добиться», — сказал после матча Купер, у которого не было подробных данных о тяжести травм своих игроков. «Это настоящее безумие, но нужно двигаться дальше. Надо отдать должное Василевскому, он удержал наши бастионы», — добавил защитник Антон Строльман. Следующий матч «Тампа» проведёт в субботу – в гости к «молниям» приедут соседи из «Флориды Пантерз».

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Триумфальный дебют Зыкова

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2017, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
4 : 3 2:1, 0:2, 2:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Крайдер (Степан, Макдона) – 07:24 (5x3), 1:1 – Скиннер (Раск) – 13:15 (5x5), 2:1 – Зыков (Ахо, Стаал) – 13:44 (5x5), 2:2 – Зибанеджад (Крайдер, Степан) – 27:16 (5x4), 2:3 – Зибанеджад – 36:42 (5x4), 3:3 – Ахо (Терявяйнен, Фолк) – 49:04 (5x4), 4:3 – Ахо (Стаал, Линдхольм) – 52:28 (5x4)

Одним забивным россиянином в НХЛ стало больше: в домашнем матче с «Рейнджерс» успешно дебютировал в лиге 21-летний форвард «Каролины» Валентин Зыков. Накануне петербуржец был вызван в основную команду, и дебют за «ураганов» вышел очень эффектным. В середине первого периода Зыков удачно поборолся на чужом пятачке и добил шайбу в сетку после отскока от голкипера Антти Раанты. «Не самый красивый гол, но шайба оказалась в воротах. Это единственное, что имеет значение», — сказал Зыков. «Он из тех парней, кто может и должен делать подобные вещи. Зыков – большой, физически крепкий, он в состоянии бороться перед чужими воротами и осложнять жизнь голкиперам», — добавил вратарь «Каролины» Кэм Уорд.


Впрочем, главным героем у «Харрикейнз» стал не Зыков, а другой новобранец Себастьян Ахо, который забил два гола в большинстве в третьем периоде и принёс своей команде победу. «У нас очень неплохая команда подбирается, а сегодня мы нашли способ добиться победы. Ахо играет на элитном уровне, у него потрясающее мышление. Что касается Зыкова, то он должен играть на пятачке. Он достаточно умён, чтобы знать это. Уверен, что он сегодня нервничал, но для первого матча сыграл очень неплохо», — прокомментировал главный тренер «Каролины» Билл Питерс.

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«Торонто» хочет в плей-офф

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2017, пятница. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
4 : 2 1:1, 1:0, 2:1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Симмондс (Гостисбер, Жиру) – 06:09 (5x4), 1:1 – Нюландер (Гардинер, Браун) – 13:57 (5x4), 2:1 – Бозак – 29:28 (5x5), 3:1 – Марнер (Райлли, Бозак) – 53:44 (5x4), 3:2 – Гостисбер (Фильппула, Ворачек) – 57:32 (5x5), 4:2 – Кадри – 59:00 (en)

«Кленовые листья» одержали важнейшую победу над «Филадельфией», заметно приблизив себя в заветной цели – попаданию в кубковую восьмёрку. После череды из пяти проигрышей «Торонто» смог собрать силы в кулак и выиграть второй матч подряд, причём успех в матче с «Флайерз» позволил команде Майка Бэбкока не только положить в копилку два очка, но и притормозить одного из главных конкурентов. Самым эффектным голом «Мэйпл Лифс» стала шайба Тайлера Бозака, который комплексно «обслужил» соперника, самостоятельно сделав перехват в чужой зоне и нанеся хлёсткий кистевой бросок.


«Его участие в матче было под вопросом, Бозак пропустил утреннюю разминку. Мы не знали до последней секунды, сыграет он или нет, но он смог перебороть ситуацию. Это было непросто, я впечатлён Тайлером. Он проделал отличную работу», — сказал Бэбкок после матча. Стоит добавить, что тренер в третьем периоде «посадил» российского защитника Алексея Марченко, который в заключительной двадцатиминутке провёл только 2 смены

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Трямкин победил свинку, но не «Айлендерс»

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2017, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3 : 4 0:1, 2:2, 1:0, 0:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Таварес (Бейли, Ли) – 15:01 (5x5), 1:1 – Буше (Хорват, Стечер) – 21:35 (5x5), 2:1 – Берчи – 23:31 (5x5), 2:2 – Бовилье (Бейли) – 29:44 (5x5), 2:3 – Нельсон (Ледди, Бейли) – 39:36 (5x5), 3:3 – Стечер (Седин, Гранлунд) – 59:40 (6x5), 3:4 – Лэдд (де Хаан, Строум) – 61:33 (3x3)

Защитник «Ванкувера» Никита Трямкин вышел на лёд после шестиматчевого отсутствия: россиянин был помещён в карантин из-за симптомов свинки. Перед домашней встречей с «островитянами» Трямкин получил от докторов разрешение сыграть, но его присутствие не помогло «Кэнакс», который с превеликим трудом набрал одно очко за овертайм. На последней минуте основного времени новичок хозяев Трой Стечер сумел сравнять счёт, но в дополнительной пятиминутке ветеран Эндрю Лэдд всё же склонил чашу весов в пользу «Айлендерс». Трямкин, получивший 13 минут игрового времени, отметился двумя силовыми приёмами и двумя блокированными бросками при показателе полезности «-1».

Овечкин: 8 матчей без голов

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2017, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
4 : 2 1:1, 2:1, 1:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Винник (Бигл, Уилсон) – 05:26 (5x5), 1:1 – Торнтон (Хансен, Мартин) – 08:43 (5x5), 2:1 – Павелски (Бёрнс, Торнтон) – 22:32 (5x5), 2:2 – Коннолли (Шаттенкирк) – 34:40 (5x5), 3:2 – Кутюр (Бёрнс, Марло) – 38:04 (5x4), 4:2 – Кутюр (Бёрнс, Павелски) – 48:05 (5x4)

Выездной матч с «акулами» не стал удачным ни для «Вашингтона» в целом, ни персонально для капитана «столичных» Александра Овечкина. Российский снайпер в восьмой раз подряд ушёл со льда без заброшенной шайбы, отметившись двумя бросками в створ и показателем полезности «-1». Главными героями у калифорнийцев стали Джо Торнтон, сравнявший счёт в середине первого периода, и защитник Брент Бёрнс, который сделал три результативные передачи. Это позволило Бёрнсу сравняться с Малкиным, Кросби, Маршаном и Кейном и разделить тесное второе место в споре лучших бомбардиров сезона.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Ванкувер Кэнакс Вашингтон Кэпиталз Каролина Харрикейнз Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Александр Овечкин Алексей Марченко Владислав Наместников Никита Кучеров Никита Трямкин
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06:45 «Торонто» оказался сильнее «Филадельфии»
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05:49 «Каролина» победила «Рейнджерс», Зыков отличился в дебютном матче в НХЛ
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