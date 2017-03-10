Ключевой матч для «Динамо»? Почему бело-голубым нужно повести 2-0

ЦСКА — «Локомотив»

СКА — «Динамо» (Москва)

Как и ожидалось, первый матч между этими командами получился захватывающим и богатым на столкновения. В одном из них защитник ярославцевнанёс травму форварду «армейцев»В игре он наказан не был, что привело в недоумение главного тренера москвичей. «Со Скоттом всё очень серьёзно, я думаю, что мы его потеряли. Это был чистый удар в голову! Борется один в один игрок. Второй игрок подъезжает и бьёт. Пропускается чистый удар. Мне очень интересно. Просто парадокс!», — заявил специалист на послематчевой пресс-конференции.После этого главный менеджер ЦСКА по селекцииотметил, что клуб имеет все основания для разговора с главным арбитром КХЛ. В результате Рафиков был дисквалифицирован на один матч и подвергнут денежному штрафу. Лишняя головная боль дляи его тренерского штаба на предмет того, как заменить этого рослого и крепкого защитника.Что касается самой игры, то, как уже говорилось, она была силовой и жёсткой. Впрочем, это плей-офф, поэтому вторая встреча почти наверняка будет такой же. «Локомотиву» опять придётся сдерживать давление хозяев и пытаться найти бреши в их слаженно действующей обороне. В первой игре это удалось сделать дважды, причём обе шайбы были на счету первого, легионерского, звена ярославцев. Так что для победы ему однозначно нужна будет подмога от других пятёрок. ЦСКА же сыграет без Скотта, зато в состав команды, по словам Квартальнова, вернётся, приболевший перед первой игрой.: ЦСКА выиграет и создаст себе комфортное преимущество перед поездкой в Ярославль.Ещё более жаркой и богатой на эпизоды, вызвавшие споры, выдалась первая встреча в серии между СКА и «Динамо». Травм, как в московском матче, соперники друг другу не нанесли, но после игры обе стороны много говорили о моментах, которые, по их мнению, были трактованы неверно. Так, например, главный тренер питерцев Олег Знарок сказал, что исход игры предопределило удаление защитника. Претензий со стороны динамовцев было больше. Они указывали на эпизод с незасчитанной шайбой в ворота Коскинена в овертайме, а также на четыре удаления подряд в начале третьего периода.Говоря о прошлом матче, нельзя не отметить хет-трик. Интересно будет посмотреть, удостоится ли динамовский форвард во второй игре персональной опеки. В стартовом матче также бросалась в глаза некая примитивность в действиях «армейцев», которые, за исключением четырёх подряд отрезков в большинстве, особо не усердствовали в атаке. Но, как известно, раненый зверь опасен вдвойне, так что наверняка во второй встрече подопечные Знарка прибавят в активности. Но и «Динамо» вряд ли дрогнет. Командапрекрасно понимает, что нельзя дать почувствовать уверенность столь мастеровитому сопернику, как и то, что два домашних поражениях могут надломить питерцев. Так что динамовцы сделают всё, чтобы вернуться в Москву с комфортным преимуществом в серии.: СКА в упорной борьбе сравняет счёт в серии.