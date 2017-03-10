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175 лет назад 2016
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ХК «Динамо» Москва
Фото: Федосеев Сергей, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

Ключевой матч для «Динамо»? Почему бело-голубым нужно повести 2-0

ЦСКА попробует увеличить отрыв от «Локомотива», а СКА не дать «Динамо» повести 2-0 – в превью игрового дня КХЛ.
10 марта 2017, пятница. 11:15. Хоккей

ЦСКА — «Локомотив»


Как и ожидалось, первый матч между этими командами получился захватывающим и богатым на столкновения. В одном из них защитник ярославцев Рушан Рафиков нанёс травму форварду «армейцев» Грегу Скотту.
В игре он наказан не был, что привело в недоумение главного тренера москвичей Дмитрия Квартальнова. «Со Скоттом всё очень серьёзно, я думаю, что мы его потеряли. Это был чистый удар в голову! Борется один в один игрок. Второй игрок подъезжает и бьёт. Пропускается чистый удар. Мне очень интересно. Просто парадокс!», — заявил специалист на послематчевой пресс-конференции.

После этого главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Фёдоров отметил, что клуб имеет все основания для разговора с главным арбитром КХЛ. В результате Рафиков был дисквалифицирован на один матч и подвергнут денежному штрафу. Лишняя головная боль для Кудашова и его тренерского штаба на предмет того, как заменить этого рослого и крепкого защитника.

>>> КХЛ наказала Рафикова

Что касается самой игры, то, как уже говорилось, она была силовой и жёсткой. Впрочем, это плей-офф, поэтому вторая встреча почти наверняка будет такой же. «Локомотиву» опять придётся сдерживать давление хозяев и пытаться найти бреши в их слаженно действующей обороне. В первой игре это удалось сделать дважды, причём обе шайбы были на счету первого, легионерского, звена ярославцев. Так что для победы ему однозначно нужна будет подмога от других пятёрок. ЦСКА же сыграет без Скотта, зато в состав команды, по словам Квартальнова, вернётся Валерий Ничушкин, приболевший перед первой игрой.

Наш прогноз: ЦСКА выиграет и создаст себе комфортное преимущество перед поездкой в Ярославль.

СКА — «Динамо» (Москва)


Ещё более жаркой и богатой на эпизоды, вызвавшие споры, выдалась первая встреча в серии между СКА и «Динамо». Травм, как в московском матче, соперники друг другу не нанесли, но после игры обе стороны много говорили о моментах, которые, по их мнению, были трактованы неверно. Так, например, главный тренер питерцев Олег Знарок сказал, что исход игры предопределило удаление защитника Артёма Зуба. Претензий со стороны динамовцев было больше. Они указывали на эпизод с незасчитанной шайбой в ворота Коскинена в овертайме, а также на четыре удаления подряд в начале третьего периода.


>>> «Это был чистый гол! Думал, не засчитают, мы в Питере играем...»

Говоря о прошлом матче, нельзя не отметить хет-трик Максима Карпова. Интересно будет посмотреть, удостоится ли динамовский форвард во второй игре персональной опеки. В стартовом матче также бросалась в глаза некая примитивность в действиях «армейцев», которые, за исключением четырёх подряд отрезков в большинстве, особо не усердствовали в атаке. Но, как известно, раненый зверь опасен вдвойне, так что наверняка во второй встрече подопечные Знарка прибавят в активности. Но и «Динамо» вряд ли дрогнет. Команда Сергея Орешкина прекрасно понимает, что нельзя дать почувствовать уверенность столь мастеровитому сопернику, как и то, что два домашних поражениях могут надломить питерцев. Так что динамовцы сделают всё, чтобы вернуться в Москву с комфортным преимуществом в серии.

Наш прогноз: СКА в упорной борьбе сравняет счёт в серии.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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