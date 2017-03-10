Кто лучший игрок в истории «Магнитки»? От Корешковых до Мозякина

Хоккейный клуб в Магнитогорске был основан в 1955 году. В элите отечественного хоккея «Металлург» начал выступать уже в российскую эпоху. Под руководством Валерия Белоусова в сезоне-1998/99 команда впервые в своей истории выиграла чемпионат России. Этот успех они повторили через два года, а затем вновь взяли золото уже в 2007 году, с Фёдором Канарейкиным.Следующие два чемпионских титула команда выиграла во времена КХЛ: в 2014 году «металлурги» взяли кубок Гагарина с Майком Кинэном, а через два года с Ильёй Воробьёвым. Предлагаем выбрать лучшего хоккеиста в истории клуба.