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175 лет назад 2016
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Сергей Мозякин и Евгений Малкин, ХК «Металлург» Мг
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Роман Соловьёв

Кто лучший игрок в истории «Магнитки»? От Корешковых до Мозякина

Продолжаем серию материалов, в которых болельщики определяют лучших игроков своих клубов. На очереди – магнитогорский «Металлург».
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Хоккейный клуб в Магнитогорске был основан в 1955 году. В элите отечественного хоккея «Металлург» начал выступать уже в российскую эпоху. Под руководством Валерия Белоусова в сезоне-1998/99 команда впервые в своей истории выиграла чемпионат России. Этот успех они повторили через два года, а затем вновь взяли золото уже в 2007 году, с Фёдором Канарейкиным.

Следующие два чемпионских титула команда выиграла во времена КХЛ: в 2014 году «металлурги» взяли кубок Гагарина с Майком Кинэном, а через два года с Ильёй Воробьёвым. Предлагаем выбрать лучшего хоккеиста в истории клуба.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Металлург Мг Алексей Кайгородов Василий Кошечкин Евгений Малкин Ян Коварж Ян Марек
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