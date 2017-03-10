Кто лучший игрок в истории «Магнитки»? От Корешковых до Мозякина

→ Кто лучший игрок в истории «Ак Барса»? От Столбуна до Морозова
→ Кто лучший игрок в истории «Авангарда»? От Вьюхина до Ягра
→ Кто лучший игрок в истории «Торпедо»? От Коноваленко до Галузина
→ Кто лучший игрок в истории «Локомотива»? От Коваленко до Ткаченко
→ Кто лучший игрок в истории «Салавата»? От Антипова до Радулова
→ Кто лучший игрок в истории «Автомобилиста»? От Дацюка до Голышева
→ Кто лучший игрок в истории СКА? От Сушинского до Ковальчука
→ Кто лучший игрок в истории «Северстали»? От Шипачёва до Трубачёва
→ Кто лучший игрок в истории «Амура»? От Мурыгина до Петружалека
→ Кто лучший игрок в истории «Трактора»? От Белоусова до Кузнецова
→ Кто лучший игрок в истории «Динамо»? От Мальцева до Овечкина
→ Кто лучший игрок в истории «Витязя»? От Белова до Афиногенова
→ Кто лучший игрок в истории «Сибири»? От Вьюхина до Тарасенко
Хоккейный клуб в Магнитогорске был основан в 1955 году. В элите отечественного хоккея «Металлург» начал выступать уже в российскую эпоху. Под руководством Валерия Белоусова в сезоне-1998/99 команда впервые в своей истории выиграла чемпионат России. Этот успех они повторили через два года, а затем вновь взяли золото уже в 2007 году, с Фёдором Канарейкиным.
Следующие два чемпионских титула команда выиграла во времена КХЛ: в 2014 году «металлурги» взяли кубок Гагарина с Майком Кинэном, а через два года с Ильёй Воробьёвым. Предлагаем выбрать лучшего хоккеиста в истории клуба.