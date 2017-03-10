Вся страна за «Динамо»? Почему из СКА будет плохой чемпион

«Динамо» — новая народная команда
Вопреки тому что красно-белые болельщики считают народной командой «Спартак», в хоккее этот статус носит переходящий характер. Вся страна каждую весну начинает неистово переживать за тот скромный коллектив, что осмеливается дать бой СКА. Людям нравится история Робин Гуда – разбойника, который грабит богачей и раздаёт добычу беднякам. Таким был «Атлант» времён Милоша Ржиги, который не только выбивал суперклуб из Санкт-Петербурга, но и в финале сражался с не менее обеспеченным «Салаватом Юлаевым». За скромную команду из Мытищ тогда без преувеличения болела вся страна. Теперь эту роль на себя примеряет московское «Динамо». Казалось бы, ещё не так давно москвичи методично выбивали питерских «армейцев» в финалах конференций, но тогда дистанция между командами была минимальна. Москвичи обладали серьёзным админресурсом и более увесистым бюджетом, чем сейчас, а СКА ещё не стал базовым клубом сборной. Зато теперь бело-голубые вполне отвечают привычке простого человека переживать за гордых и голодных. Первую победу москвичей в серии праздновали, кажется, во всех уголках страны. Впрочем, обольщаться хоккеистам «Динамо» не стоит. Закончится серия со СКА, и они снова станут нужны только своим болельщикам.
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КХЛ нужны сенсации
Первый раунд розыгрыша Кубка Гагарина прошёл без единого седьмого матча. В следующий этап прошла всего одна команда, изначально посеянная ниже. Да и то «Барыс» в противостоянии с «Трактором» не считался записным аутсайдером. В регулярном чемпионате примерно та же картина: несмотря на запредельную интригу в борьбе за место в восьмёрке, команд-сенсаций сезон-2016/17 так и не подарил. На эту роль могло замахнуться «Торпедо» Петериса Скудры, но где-то в начале февраля из команды, которая может дать бой двум «армейским» клубам, нижегородцы превратились в обычного середняка.
Настоящих Золушек на данной стадии розыгрыша Кубка Гагарина почти не осталось, но даже сам по себе вылет СКА станет чем-то особенным.
Представить, что до финала доберётся команда вроде ХК МВД или всё того же «Атланта», нынче ой как непросто. Несколько лет кряду спокойствие нарушала «Сибирь», но срок годности новосибирских сенсаций истёк. КХЛ, для того чтобы избежать застоя и сохранить веру хоккейных болельщиков в чудо, нужны неожиданности. Настоящих Золушек на этой стадии розыгрыша Кубка Гагарина почти не осталось, но даже сам по себе вылет СКА станет чем-то особенным. Нет ничего скучнее для стороннего зрителя, чем победа команды, во всём превосходящей массовку. Людям нужны страсти, драма, слёзы и прочие искренние эмоции, а не сухое выполнение плана.
Санкт-Петербург уже видел Кубок Гагарина
До того как в 2015 году Вячеслав Быков с Игорем Захаркиным впервые выиграли для Санкт-Петербурга Кубок Гагарина, можно было любить СКА или ненавидеть, обвинять их в нечестной игре или скупке всего, что блестит, но сложно было отрицать: Северная столица заслужила этот кубок. Заслужила хотя бы всеми унизительными фиаско и работой над собственными ошибками. В конце концов, питерское руководство образумилось и вместо сомнительных иностранных специалистов пригласило лучший отечественный тренерский тандем. И даже самые оголтелые противники СКА признавали: то чемпионство можно было вручить петербуржцам хотя бы за лучшую в России ТВ-картинку, крутой магазин атрибутики и стабильно полные трибуны Ледового.
Но что даст чемпионство СКА теперь, когда это не долгожданный первенец, а второй, тщательно запланированный ребёнок? Очевидно, что куда большую пользу лиге принесёт появление нового чемпиона. Команды, которая ещё никогда не выигрывала Кубок Гагарина. Красивой историей стал бы триумф ярославского «Локомотива», который наверняка посвятил бы эту победу погибшей команде. Такой же выстраданной, как когда-то в случае со СКА, стала бы победа московских «армейцев». Можно относиться к ЦСКА как к точно таким же грабителям провинциальных клубов и кривиться при виде роботоподобного хоккея Дмитрия Квартальнова, но для столичной команды это будет заслуженный годами успех. А вот любое доминирование, будь то серийные победы СКА или «Магнитки», на пользу развитию лиги точно не идёт.
Ни затягивания поясов отдельно взятым клубом, ни прекращения гонки вооружений во всей лиге в случае выигрыша «армейцами» Кубка Гагарина не предвидится.
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От идеи базового клуба сборной не откажутся
О чём прежде всего свидетельствует любая победа? О правильности выбранного пути. Если мы выполнили задачу – значит всё делали правильно. Без всяческих оговорок. Извлекать выводы, копаться в себе, перестраиваться – это удел проигравших, желающих через год вернуться за трофеем. Если СКА выиграет Кубок Гагарина, то почти наверняка не откажется от идеи базового клуба сборной. На данный момент предполагается, что в следующий сезон, являющийся олимпийским, петербуржцы вступят без единого легионера. А это значит, что на место Коскинену и Коскиранте, Мозесу и Херсли придут россияне из клубов поскромнее.
Тем самым в КХЛ ещё больше обнищает конкуренция, а разрыв между клубами достигнет галактических масштабов. Если что и остановит СКА от ещё большего потрошения клубов, так это неудача в походе за Кубок Гагарина. В таком случае «армейцы», конечно, пожелают усилить состав, но вряд ли решатся полностью отказаться от иностранцев. Кроме того, гипотетическое чемпионство СКА станет печатью одобрения на совместительстве Олега Знарка в клубе и национальной команде. Идёт ли оно на пользу – вопрос по-прежнему дискуссионный.
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Длинный сезон СКА пойдёт во вред сборной
Сама по себе идея базового клуба сборной спорная, с какой стороны ни посмотри. Лига вместо звёзд, тонким слоем размазанных по всем 29 командам, получает один суперклуб со всеми вытекающими недостатками. Сами игроки, соглашаясь на переход в базовый клуб сборной, нередко теряют место в спецбригаде большинства, вынужденно делятся игровым временем и в конце концов теряют былые навыки. Для сборной России такая схема, на первый взгляд, беспроигрышна. Чем, скажите, плоха возможность наигрывать сочетания на протяжении всего сезона под пристальным взглядом главного тренера национальной команды? Однако в случае если базовый клуб не только готовит кадры для страны, но и успешен во внутреннем чемпионате, неизбежно возникает конфликт интересов.
Любое доминирование, будь то серийные победы СКА или «Магнитки», на пользу развитию лиги точно не идёт.
В этом году седьмой матч финала Кубка Гагарина намечен на 20 апреля. Чемпионат мира, в свою очередь, стартует 5 мая. На первый взгляд, стандартные две недели на подготовку. Но все предыдущие годы Олег Знарок, будучи освобождённым тренером, начинал готовить команду с марта. Теперь же, в случае участия СКА в финале, он пропустит игры Еврочелленджа и подключится на финальном этапе подготовки. Не будем забывать, что в Санкт-Петербурге работает не только Знарок, но и другие тренеры национальной команды. Там же выступает примерно полтора десятка кандидатов в сборную. Все они после столь тяжёлого сезона будут физически измождены, а возможно даже травмированы.
СКА не успокоится – это миф
Все аргументы за то, что СКА ни в коем случае не должен стать чемпионом в этом году, упираются в убеждение, что петербуржцы добьются своего и успокоятся. Мол, достигнув цели, они прекратят безумные траты, а Илья Ковальчук, прихватив с собой Вадима Шипачёва и Евгения Дадонова, вернётся в НХЛ. Всё это, конечно же, миф. Даже если после этого сезона за океан рванёт кто-то из тех, у кого заканчивается контракт с клубом из Санкт-Петербурга, на их место придут новые герои, пробивающие потолок зарплат. То, что никакого трансферного штиля на берегах Невы не предвидится, наглядно показала победа двухлетней давности. Уже после того триумфа в СКА приехали Павел Дацюк и Вячеслав Войнов, чей совокупный доход примерно равен платёжной ведомости всего новокузнецкого «Металлурга». Так что ни затягивания поясов отдельно взятым клубом, ни прекращения гонки вооружений во всей лиге в случае выигрыша «армейцами» Кубка Гагарина не предвидится.