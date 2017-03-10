Позолоти ручку! Радулов, Зайцев и другие «искатели» контрактов

н. Александр Радулов («Монреаль»)
46 (15+31) очков в 63 матчах. Текущий контракт — $ 5,75 млн.
Радулов – один из козырей, которых хитрый генменеджер «Канадиенс» Марк Бержевен смог забрать в свою колоду перед стартом нынешнего сезона. Опытный российский форвард быстро стал в «Монреале» своим, о прежних приключениях было навсегда забыто, а репутация Александра среди болельщиков без особого труда изменилась с отрицательных значений до полного уважения и большой симпатии.
Александр стал одним из лучших бомбардиров команды, а его страсть к игре и желание биться не оставили равнодушным ни руководство, ни партнёров. Само собой, разговоры о новом контракте не заставили себя ждать, и, согласно неофициальной информации, первая встреча на эту тему игрока и клуба произошла ещё в декабре. Некоторое время назад портал Sportsnet опубликовал любопытную заметку о том, что россиянин хочет получить от «Монреаля» контракт максимальной продолжительности – на шесть или семь сезонов.
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Вероятно, Бержевен вряд ли согласится на столь длительный договор с нападающим, которому в июле исполнится 31 год, и соглашение будет менее продолжительным и чуть более солидным по уровню оклада. Босс «канадцев» вполне может предложить Радулову контракт на 3-4 сезона с зарплатой в $ 6,5-7 млн, что сделает нападающего вторым по дороговизне хоккеистом команды после Ши Уэбера. Излишней щедрости от Бержевена ждать не стоит, так как через год завершается контракт у супервратаря Кэри Прайса, которому также наверняка придётся «отстёгивать» более $ 7 млн в год. «Какие-то разговоры о новом контракте идут, но пока я не могу сказать ничего конкретного», — отмечал российский форвард в начале февраля в интервью официальному сайту лиги. Козырем Радулова в переговорах может стать тот факт, что он единственный из приведённой здесь пятёрки российских хоккеистов будет иметь статус неограниченно свободного агента и сможет снова сам выбирать, в какой команде из какой лиги ему хочется играть.
з. Никита Зайцев («Торонто»)
29 (3+26) очков в 66 матчах. Текущий контракт — $ 925 тыс.
Нынешний договор Зайцева ближе к концу сезона стал выглядеть просто смешно – настолько ничтожным кажется базовый оклад Никиты по сравнению с тем статусом, который он обрёл в «Торонто». Защитник на удивление быстро и успешно адаптировался к североамериканскому хоккею, не испытал никаких трудностей в привыкании к заокеанскому образу жизни и почти сразу же стал лидером обороны прославленного клуба. Зайцев стабильно выходит в первой паре обороны, проводит на льду больше 22 минут игрового времени и имеет самые хвалебные отзывы от тренерского штаба Майка Бэбкока.
Излишней щедрости от Бержевена ждать не стоит, так как через год завершается контракт у вратаря Кэри Прайса, которому наверняка придётся «отстёгивать» более $ 7 млн в год.
После окончания текущего сезона он станет ограниченно свободным агентом, и возможности для заключения нового договора у Зайцева есть самые разные. Вариант номер один – это достаточно короткий по продолжительности новый контракт на два сезона с окладом около $ 3,5 млн. Такие договоры носят промежуточный характер и называются «мостиками», так как после окончания соглашения хоккеист, находящийся на пике своей карьеры, имеет возможность получить статус неограниченно свободного агента, а затем потребовать максимальную сумму и самому выбрать понравившееся предложение.
Вариант номер два – новый долгосрочный контракт с «Торонто» на срок около пяти-шести лет. Он будет означать, что 25-летний Зайцев проведёт в канадской команде пиковые годы своей карьеры, и, согласно предварительным прогнозам, «кэпхит» от контракта Никиты может составить около $ 4,5 млн за сезон. Это сделает Зайцева вторым защитником в клубе по уровню оклада после Моргана Райлли ($ 5 млн на 6 лет), а заодно оставит возможность для дальнейших манипуляций с платёжной ведомостью. «Сейчас Никита уже полностью освоился, ему комфортно играть, но он продолжает прогрессировать. Зайцев – по-настоящему крутой парень, который действует с полной отдачей и не боится силовой борьбы», — оценил россиянина Морган Райлли.
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н. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)
51 (15+36) очко в 66 матчах. Текущий контракт — $ 3 млн.
«Думаю, что Кузнецову поднимут контракт минимум вдвое, несмотря на то что нынешний сезон складывается для него непросто», — сказал в середине февраля в интервью «Чемпионату» обозреватель телекомпании ESPN Крейг Кастенс. По уровню результативности челябинец действительно уступает себе прошлогоднему, когда с результатом в 77 очков он стал лучшим бомбардиром «Вашингтона», обойдя даже Александра Овечкина. Но после Нового года игра Кузнецова заиграла прежними яркими красками, и, учитывая ещё месяц «регулярной» дистанции, итоговое отставание от прошлогодней статистики не должно быть критичным.
Соглашение на сумму около $ 2 млн и сроком на два-три года даст Трямкину возможность для дальнейшего прогресса и не слишком утяжелит платёжную ведомость.
Без сомнения, Евгений заслуживает упомянутой двукратной прибавки, но одновременно с Кузнецовым генеральному менеджеру «столичных» Брайану Маклеллану надо подписывать также Ти Джея Оши, Дмитрия Орлова, Карла Алзнера, Кевина Шаттенкирка и принимать решение по ветерану Джастину Уильямсу. При этом переговоры с Кузнецовым могут содержать в себе один любопытный нюанс: сам форвард в середине сентября признался, что не смог бы столь долго ждать подписания нового контракта, как это пришлось делать Никите Кучерову из «Тампы».
«На месте Кучерова я бы уже давно подписал контракт с клубом КХЛ. Подписал бы контракт и сказал «до свидания». Это моё мнение. Я бы купил себе домик на побережье и пару «роллс-ройсов», — сказал Кузнецов, когда Кучеров был без договора. Не исключено, что для снижения нагрузки на платёжку Маклеллан предложит Евгению длительный контракт с пиковыми зарплатами около $ 7,5 млн в год и усреднённым окладом в пределах $ 5,5 млн.
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з. Дмитрий Орлов («Вашингтон»)
29 (5+24) очков в 66 матчах. Текущий контракт — $ 2,57 млн.
«Орлов – это русский Никлас Лидстрём! У него великолепный бросок. Мы всё время говорим ему, чтобы он стрелял почаще», — восхитился игрой Орлова Александр Овечкин после разгрома «Каролины» (6:1), случившегося в конце января. Многим тогда это эмоциональное сравнение от капитана «столичных» показалось излишне эмоциональным, но нынешний сезон наверняка станет для Орлова самым результативным в карьере. На данный момент он идёт вровень со своей прошлогодней статистикой и за оставшийся месяц наверняка наберёт некоторое количество баллов, которые де-юре дадут ему основание требовать прибавки к жалованью.
Впрочем, прибавка эта вряд ли будет слишком большой, так как перед дедлайном «Кэпиталз» приобрёл Кевина Шаттенкирка, которому также нужно будет подписывать новый договор. А если «Вашингтон» удачно выступит в плей-офф, уровень контрактных сумм может ещё существенно измениться в сторону увеличения.
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з. Никита Трямкин («Ванкувер»)
7 (1+6) очков в 51 матче. Текущий контракт — $ 925 тыс.
«На месте Кучерова я бы уже давно подписал контракт с клубом КХЛ. Подписал бы контракт и сказал «до свидания».
«Кто удивил меня больше остальных? Никита Трямкин. Питание, физическая форма – он полностью изменился, хотя я никак не ожидал столь быстрых изменений. Надо отдать должное нашим тренерам по физической подготовке, они проделали с ним потрясающую работу», — сказал недавно президент «Ванкувера» Тревор Линден, оценивая прогресс молодых хоккеистов в системе «Кэнакс». Про странную эпопею в начале сезона, когда Трямкин воспользовался пунктом в контракте и отказался ехать в фарм-клуб, но не попадал в основу, уже никто не вспоминает – сейчас Никита безоговорочный лидер команды по силовой игре (117 «хитов»).
Уралец зарекомендовал себя как весьма полезный командный боец, и новый договор от Линдена он наверняка получит. Вряд ли он будет чересчур щедрым, поскольку игроки такого амплуа, как правило, не получают больших денег, а помимо Трямкина в конце сезона завершатся контракты ещё у 11 хоккеистов «Ванкувера». Соглашение на сумму около $ 2 млн и сроком на два-три года даст Трямкину возможность для дальнейшего прогресса и не слишком утяжелит платёжную ведомость.