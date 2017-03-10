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175 лет назад 2016
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СКА – «Динамо» — 2:1
Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Пережить 10 минут хаоса и заряд Кутейкина. СКА обыграл «Динамо»

СКА провалил первую половину первого периода, пропустил от Кутейкина, но обыграл «Динамо», реализовав первые два удаления москвичей.
10 марта 2017, пятница. 22:30. Хоккей

«Динамо» дождалось Робинсона


Буквально любая победа может навести тренеру на глаза. Успех способен отодвинуть всё в сторону, выдвинув на первый план сомнительное правило «победный состав не меняют». А уж победе над СКА в Санкт-Петербурге и вовсе по силам вскружить голову, заставив верить в свою непогрешимость. Сергей Орешкин не повёлся на этот мираж и сделал сразу два изменения по сравнению с первым матчем. Главный тренер «Динамо» убрал Лукаша Кашпара и поставил на его место Семёна Кокуёва, но главное, он нашёл место поправившемуся после травмы Мэту Робинсону. Канадского защитника ждали к первой игре серии, но полностью готовым к классической бойне со СКА он оказался только сейчас. Робинсон, не игравший с конца января, обосновался во второй паре рядом с Андреем Кутейкиным. Парадокс, но Олег Знарок, чья команда проиграла два дня назад, сделал меньше изменений, чем его более успешный оппонент. Рулевой «армейцев» убрал из состава Максима Чудинова, который спас СКА от гола в овертайме, заменив его Романом Рукавишниковым. Неужели Знарка всё устраивает, или же, по его мнению, запасные настолько уступают тому костяку, что начал серию с «Динамо»?

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КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
10 марта 2017, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2 : 1 2:0, 0:0, 0:1
Динамо М
Москва
1:0 – Кетов (Коскиранта, Белов) – 12:55 (5x4), 2:0 – Шипачёв (Гусев) – 18:30 (5x4), 2:1 – Кутейкин – 53:21 (5x5)

10 минут хаоса: что творилось со СКА на старте?


Зная СКА, поражение в первом матче должно было стать для «армейцев» не чем-то деморализующим, а напротив — своевременной пощёчиной. Как ещё можно прийти в себя, осознав, что подольский курорт остался в прошлом? Никакие Робинсоны и Кокуёвы не помогли бы «Динамо», выйди подопечные Знарка на матч максимально заряженными. Вместо этого Ледовый увидел сборище игроков, будто не понимающих, где они очутились. То, что хоккеисты СКА за первые восемь минут нанесли всего один бросок по воротам Александра Ерёменко, — это лишь полбеды. Поражало даже не то, что команда с такой атакой с трудом входила в зону, а безалаберная игра петербуржцев в обороне. То защитник СКА настолько неряшливо выбросит шайбу из зоны, что Денис Кокарев тут же окажется на убойной позиции, то вся пятёрка, начиная с именинника Сергея Широкова, обеспечит выход 3 в 1 на ворота Микко Коскинена. Однако ни Кокарев, ни Миронов с Карповым, ни другие динамовцы своими моментами не воспользовались. Санкт-Петербург давно не видел столь беспомощной игры своей команды на родном льду. Это были 10 минут хаоса и тотального помутнения, которые только чудом не отразились на табло.

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«Динамо» наказывали за каждое удаление. Судьи ни при чём?


Когда в первом матче серии СКА сравнял счёт с четвёртого подряд удаления, это вызвало немало вопросов. Да что там вопросов, волну возмущений! Чуть ли не каждое удаление москвичей в третьем периоде можно было поставить под сомнение. А вот то, что творилось во второй половине первого периода второго матча никак нельзя отнести к просчётам судейской пары Гофман – Белов. В том, что на перерыв москвичи ушли не с комфортным преимуществом в счёте, а с удручающими «-2», они должны винить себя и только себя. Удаления опытнейших Терещенко и Хиетанена впору называть необязательными, а то и вовсе глупыми. Не использовав собственные моменты, подопечные Орешкина выдали в руки питерским «армейцам» все карты. Стоит ли говорить, что только покажи спецбригадам СКА палец – они откусят руку по локоть? Разные пятёрки справлялись по-своему: Кетов потрудился на пятаке, а Гусев с Шипачёвым разорвали динамовцев перепасовкой, но главное, что шайба неизменно оказывалась в воротах. Сами допуская помарки, петербуржцы оказались безжалостны по отношению к чужим ошибкам.

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Орешкин не смог наладит дисциплину


Команды ушли на перерыв, а вернувшись, глобально ничего изменить не смогли. «Динамо» всё так же удалялось, как по поводу, так и без него. Цветков, Вишневский, снова Хиетанен…Шесть минут во втором периоде москвичи провели беспросветно обороняясь. СКА, даже ведя в счёте, почти в два раза перебросали «Динамо», и показательно, что бело-голубые не совершили за 20 минут ни одного блока! И это речь идёт о команде, которая может зацепиться за серию только за счёт самоотверженности и работы. Возможностей для того, чтобы самим что-либо соорудить у ворот Коскинена у гостей попросту не было. История продолжилась и в заключительной двадцатиминутке. Порой бело-голубые фолили от безысходности, порой от переизбытка эмоций, но к финальной сирене они накопили столько штрафных минут, с которыми СКА не обыгрывают. И счастье для «Динамо», что питерские «армейцы» утратили тот инстинкт убийцы, что был им присущ в первом периоде. Похоже, что даже не реализация большинства, а само наличие шансов у СКА для игры в неравных составах, станет ключом к этой серии.

Красная линия – точка Кутейкина, но не панацея для «Динамо»


Когда поражение «Динамо» казалось делом закономерным и решённым, шайбу в центре площадки подобрал Андрей Кутейкин. За шесть с небольшим минут до финальной сирены защитник москвичей решил войти в зону своим излюбленным приёмом – броском по воротам. Защитник, уже забивавший в этом плей-офф от красной линии, повторил свой трюк! Непонятно как, но шайба, пущенная Кутинатором с из центрального круга, изменила по пути траекторию полёта и проскочила за спину Коскинену. Магия, не иначе. Вот только помощников Кутейкина, который вслед за Михаилом Бирюковым оставил в дураках финского гиганта, в составе москвичей не нашлось. Динамовцы хоть временно и встрепенулись, но всерьёз на второй гол не наиграли. В Москву команды переезжают с ничейным счётом.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Динамо Москва ХК СКА Андрей Кутейкин Кубок Гагарина
Новости. Хоккей
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