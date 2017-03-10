«Локомотив» снова в гонке! Денисов забил в свои, и ЦСКА уступил

Первый матч отчётного противостояния показал и доказал, что вся серия получится яркой и боевой. ЦСКА продолжил играть в свой хоккей – мощный, с постоянным прессингом по всей площадке.«Локомотив» старался отвечать силовой борьбой, а порой и серьёзной жёсткостью. Так, защитник ярославцевсиловым приёмом у борта «вырубил» форварда красно-синих, который поднялся со льда только при помощи врачей. В СДК КХЛ Рафикову выписали одноматчевую дисквалификацию и подвергли денежному штрафу.«Со Скоттом всё очень серьёзно, я думаю, что мы его потеряли. Это был чистый удар в голову! Борется один в один игрок. Второй игрок подъезжает и бьёт. Пропускается чистый удар. Мне очень интересно. Просто парадокс!», — выпалил разъярённыйна пресс-конференции.Не обошлось и без драки.так сильно поколотил, что словенец не смог выйти на третий период, а в нападении москвичей вынужденно играл защитник. «Красковский – крепкий парень. Надо было драться — он дрался», — дипломатично заявил. Ярославец оказался намного выше оппонента, да и дрался, в отличие от Муршака, в шлеме.В итоге обоих в заявке не оказалось, а вместо них сыграли. Защитниказаменил другой игрок обороны. В составе «Локомотива» место дисквалифицированногозанял, на позицию форвардавышел, апоменяли наМесто в воротах ЦСКА занял, а у «Локомотива» снова вышел. Здесь без изменений.Обе заброшенные в первом периоде шайбы пришлись на концовку. Сперва Апальков с разворота прострелил на чужой пятак с нулевого угла, а шайба от конька Денисова угодила в «домик» Сорокину. Показалось, что Денис ещё и клюшкой её добавил. Отметим, что у ЦСКА уже случался автогол в матчах с «Локомотивом» в нынешнем сезоне. В Ярославле в свои ворота забивалХозяева сравняли счёт ещё до сирены. Москвичи выиграли вбрасывание в чужой зоне. С броском Ожиганова голкипер справился, но шайбу из зоны ярославцы не вывели, позволив Ничушкину шикарно пройти половину обороны и в последний момент сделать аккуратную передачу на идущего параллельно, чей бросок в упор оказался точным. На перерыв команды отправились при счёте 1:1 на табло.Во второй двадцатиминутке «армейцы» перебросали соперника (17-11 в створ), имели супермомент для гола, однако пробить Мурыгина так и не сумели. Зато получили шайбу в собственные ворота. Выигранное вбрасывание в чужой зоне снова сказалось. Шайба досталась Аверину, а Егор в свою очередь невероятно точно и хлёстко бросил в дальний нижний угол, воспользовавшись трафиком на пятаке. Сорокину оставалось лишь развести руками.Незадолго до сирены Панин и Ильенко получили по две минуты за грубость, но без таких небольших происшествий в сериях высокого накала не обойтись. Интересен и судейский вопрос. «Локомотив» за пять периодов серии всего один раз играл в большинстве, а ЦСКА – целых семь. Так что в этом плане обсуждать стоит не только серию между СКА и «Динамо», где к арбитрам возникает слишком уж много вопросов.В третьем периоде Контиола реализовал численное большинство, воспользовавшись удалением Жаркова. Но ЦСКА не собирался отступать – почти сразу же Плэтт восстановил отставание команды Квартальнова в одну шайбу, попав под перекладину из круга вбрасывания. Страсти накалялись, Любушкин схлопотал 2+10 за атаку в голову, а Кронвалль и Жарков получили малые штрафы за грубость.Но всё-таки «железнодорожниками» добились успеха. Аверин сумел вовремя выкатить шайбу из-под огромного числа игроков на пятаке и сделал передачу Локтионову, который моментально бросил в открытый угол. Защитники, сидевшие на пятой точке, оказались бессильны. Как и голкипер.За минуту с небольшим Ничушкин при игре шесть на пять снова сократил отставание до минимума, однако более счёт не менялся. 4:3 – «Локомотив» выиграл второй матч серии, в которой теперь ничья – 1-1.Команды перебираются в Ярославль.