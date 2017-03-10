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175 лет назад 2016
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ЦСКА — «Локомотив» — 3:4
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

«Локомотив» снова в гонке! Денисов забил в свои, и ЦСКА уступил

«Локомотив» добился важнейшей победы над ЦСКА в Москве, сравняв счёт в серии – 1-1. Теперь команды переезжают в Ярославль.
10 марта 2017, пятница. 22:40. Хоккей
Красковский побил Муршака, но не ЦСКА. «Армейцы» повели в серии

Первый матч отчётного противостояния показал и доказал, что вся серия получится яркой и боевой. ЦСКА продолжил играть в свой хоккей – мощный, с постоянным прессингом по всей площадке.
«Локомотив» старался отвечать силовой борьбой, а порой и серьёзной жёсткостью. Так, защитник ярославцев Рушан Рафиков силовым приёмом у борта «вырубил» форварда красно-синих Грега Скотта, который поднялся со льда только при помощи врачей. В СДК КХЛ Рафикову выписали одноматчевую дисквалификацию и подвергли денежному штрафу.

«Со Скоттом всё очень серьёзно, я думаю, что мы его потеряли. Это был чистый удар в голову! Борется один в один игрок. Второй игрок подъезжает и бьёт. Пропускается чистый удар. Мне очень интересно. Просто парадокс!», — выпалил разъярённый Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции.

Не обошлось и без драки. Павел Красковский так сильно поколотил Яна Муршака, что словенец не смог выйти на третий период, а в нападении москвичей вынужденно играл защитник Игорь Ожиганов. «Красковский – крепкий парень. Надо было драться — он дрался», — дипломатично заявил Алексей Кудашов. Ярославец оказался намного выше оппонента, да и дрался, в отличие от Муршака, в шлеме.

Квартальнов недоволен ударом Рафикова, Знарок — удалением Зуба
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
10 марта 2017, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 4 1:1, 0:1, 2:2
Локомотив
Ярославль
0:1 – Апальков – 16:58 (5x5), 1:1 – Попов (Ничушкин) – 19:29 (5x5), 1:2 – Аверин (Локтионов) – 22:12 (5x5), 1:3 – Контиола (Козун, Накладал) – 43:51 (5x4), 2:3 – Плэтт (Панин, Кугрышев) – 45:17 (5x5), 2:4 – Локтионов (Аверин) – 53:28 (5x5), 3:4 – Ничушкин (Киселевич, Да Коста) – 58:59 (6x5)

В итоге обоих в заявке не оказалось, а вместо них сыграли Артём Ворошило и Валерий Ничушкин. Защитника Александра Кутузова заменил другой игрок обороны Григорий Панин. В составе «Локомотива» место дисквалифицированного Рушана Рафикова занял Денис Осипов, на позицию форварда Дениса Мосалёва вышел Артём Ильенко, а Никиту Черепанова поменяли на Эмиля Галимова.

Место в воротах ЦСКА занял Илья Сорокин, а у «Локомотива» снова вышел Алексей Мурыгин. Здесь без изменений.

Обе заброшенные в первом периоде шайбы пришлись на концовку. Сперва Апальков с разворота прострелил на чужой пятак с нулевого угла, а шайба от конька Денисова угодила в «домик» Сорокину. Показалось, что Денис ещё и клюшкой её добавил. Отметим, что у ЦСКА уже случался автогол в матчах с «Локомотивом» в нынешнем сезоне. В Ярославле в свои ворота забивал Михаил Науменков.


Хозяева сравняли счёт ещё до сирены. Москвичи выиграли вбрасывание в чужой зоне. С броском Ожиганова голкипер справился, но шайбу из зоны ярославцы не вывели, позволив Ничушкину шикарно пройти половину обороны и в последний момент сделать аккуратную передачу на идущего параллельно Александра Попова, чей бросок в упор оказался точным. На перерыв команды отправились при счёте 1:1 на табло.


Во второй двадцатиминутке «армейцы» перебросали соперника (17-11 в створ), имели супермомент для гола, однако пробить Мурыгина так и не сумели. Зато получили шайбу в собственные ворота. Выигранное вбрасывание в чужой зоне снова сказалось. Шайба досталась Аверину, а Егор в свою очередь невероятно точно и хлёстко бросил в дальний нижний угол, воспользовавшись трафиком на пятаке. Сорокину оставалось лишь развести руками.

Незадолго до сирены Панин и Ильенко получили по две минуты за грубость, но без таких небольших происшествий в сериях высокого накала не обойтись. Интересен и судейский вопрос. «Локомотив» за пять периодов серии всего один раз играл в большинстве, а ЦСКА – целых семь. Так что в этом плане обсуждать стоит не только серию между СКА и «Динамо», где к арбитрам возникает слишком уж много вопросов.


В третьем периоде Контиола реализовал численное большинство, воспользовавшись удалением Жаркова. Но ЦСКА не собирался отступать – почти сразу же Плэтт восстановил отставание команды Квартальнова в одну шайбу, попав под перекладину из круга вбрасывания. Страсти накалялись, Любушкин схлопотал 2+10 за атаку в голову, а Кронвалль и Жарков получили малые штрафы за грубость.



Но всё-таки «железнодорожниками» добились успеха. Аверин сумел вовремя выкатить шайбу из-под огромного числа игроков на пятаке и сделал передачу Локтионову, который моментально бросил в открытый угол. Защитники, сидевшие на пятой точке, оказались бессильны. Как и голкипер.


За минуту с небольшим Ничушкин при игре шесть на пять снова сократил отставание до минимума, однако более счёт не менялся. 4:3 – «Локомотив» выиграл второй матч серии, в которой теперь ничья – 1-1.

Команды перебираются в Ярославль.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Локомотив ХК ЦСКА Кубок Гагарина
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