Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
СКА — «Динамо» Москва — 2:1
Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

Игроков СКА сватают в «Лас-Вегас», Вайсфельд ответил Захаркину

СКА и «Локомотив» сравнивают счёт в сериях, а Вайсфельд ответил на высказывания Захаркина– в итогах дня.
10 марта 2017, пятница. 23:45. Хоккей

СКА сравнивает счёт в серии с «Динамо»


>>> Пережить 10 минут хаоса и заряд Кутейкина. СКА обыграл «Динамо»

СКА не очень уверенно начал вторую встречу серии с московским «Динамо». Хозяева позволили гостям создать несколько опаснейших моментов в самом начале, но «армейцы» отбились, а затем создали комфортный задел в счёте. Первое удаление динамовцев в матче они реализовали за 29 секунд, а второе – за 27. Интригу матчу вернул Андрей Кутейкин, поразивший ворота Коскинена броском от красной линии за шесть с половиной минут до конца третьего периода. Но большего «Динамо» добиться не смогло, серия переезжает в Москву при счёте 1-1.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
10 марта 2017, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2 : 1 2:0, 0:0, 0:1
Динамо М
Москва
1:0 – Кетов (Коскиранта, Белов) – 12:55 (5x4), 2:0 – Шипачёв (Гусев) – 18:30 (5x4), 2:1 – Кутейкин – 53:21 (5x5)

«Локомотив» выгрызает победу у ЦСКА


>>> «Локомотив» снова в гонке! Денисов забил в свои, и ЦСКА уступил

«Локомотив» начал свой второй матч примерно, как СКА. Ярославцы больше оборонялись и первыми открыли счёт после ошибки защитника хозяева Дениса Денисова, срезавшего шайбу в свои ворота. «Железнодорожники» большую часть матча вели в счёте, а москвичи безуспешно пыталась их догнать. За минуту до конца основного времени игры Валерий Ничушкин сократил счёт до минимума – 3:4, но в оставшиеся секунды Мурыгин и Ко выстояли.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
10 марта 2017, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 4 1:1, 0:1, 2:2
Локомотив
Ярославль
0:1 – Апальков – 16:58 (5x5), 1:1 – Попов (Ничушкин) – 19:29 (5x5), 1:2 – Аверин (Локтионов) – 22:12 (5x5), 1:3 – Контиола (Козун, Накладал) – 43:51 (5x4), 2:3 – Плэтт (Панин, Кугрышев) – 45:17 (5x5), 2:4 – Локтионов (Аверин) – 53:28 (5x5), 3:4 – Ничушкин (Киселевич, Да Коста) – 58:59 (6x5)

Скотт может сыграть в пятом матче серии


Форвард московского ЦСКА Грег Скотт в первом матче серии второго раунда с «Локомотивом» попал под мощный силовой приём Рушана Рафикова. Хоккеист не смог самостоятельно покинуть лёд, «армейцы» внесли его в список травмированных до 15 марта.

Шипачёва и Дадонова ждут в «Лас-Вегасе»?


Контракты форвардов петербургского СКА Вадима Шипачёва и Евгений Дадонова истекают 30 апреля 2017 года, уже давно идут разговоры о том, что их хотят видеть в НХЛ. Обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман отметил, что в услугах этих игроков может быть заинтересован новичок лиги клуб «Лас-Вегас Голден Найтс». Член правления СКА Александр Медведев отметил, что вопросы продления контрактов с хоккеистами будет решаться уже после плей-офф, где у петербургского клуба цель – завоевания кубка Гагарина.

«Никому ты, Дэйли, на Олимпиаде не нужен»


В полку игроков желающих любой ценой выступать на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане прибыло. За необходимость такой поездки резко высказался чешский форвард «Филадельфии» Якуб Ворачек. «Я читал слова Билла Дэйли о том, что мы не поедем туда. Никто не хочет, чтобы он ехал. А игроки хотят ехать. Почему он говорит, что не едет? Он же не член профсоюза игроков. Никому ты там не нужен. Они хотят видеть игроков. Я гарантирую, игроки хотят на Олимпиаду. Я на вас посмотрю, как вы будете останавливать Овечкина, других русских игроков. Скажите-ка им, что им нельзя ехать», — цитирует Ворачека CSN Philly.

«Когда человек занимается не своим делом, возникают проблемы»


Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд порассуждал на тему конфликта с бывшим главным тренером команды Игорем Захаркиным.

«У меня, конечно, очень много соображений на эту тему, но я бы отрезюмировал всю эту историю таким образом: каждый должен заниматься своим делом. А когда человек занимается не своим делом, то возникают такие проблемы, которые были у нас.

Я очень сожалею, что так произошло. Откровенно говоря, у меня были совсем другие ожидания. Начнём с того, что все прекрасно знают: Захаркина в Уфу пригласил я. Причём мне это стоило очень больших усилий. Другой вопрос, что ожидания не оправдались.

Сведберг? Мне очень понравилась фраза Захаркина, что Кореньков пришёл с «выкладками и таблицами». Какие выкладки, какие таблицы? Во-вторых, ко мне Кореньков не приходил. И в-третьих, всё было совсем по-другому. Игорь стоял в этом кабинете и объяснял мне, почему он хочет Сведберга. Почему? Я просто не хочу это озвучивать. Потому что это будет выглядеть как перепалка. Ответить Захаркину по этой истории со Сведбергом? Мне не хочется это обсуждать. Если я вам скажу, что буду следующим президентом США, то это будет из этой же сферы. Это просто неправда, и всё было не так. Я не хочу вступать в эту дискуссию. Вообще я думаю, что многие вещи, которые он говорит, по меньшей мере некорректны, – цитирует функционера «БИЗНЕС Online».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ХК Динамо Москва ХК Локомотив ХК СКА ХК ЦСКА Вадим Шипачёв Евгений Дадонов Якуб Ворачек Обзор главных хоккейных событий дня
Новости. Хоккей
10 марта 2017, пятница
23:48 Кросби: Макдэвид в хоккее не просто так, ему удаётся отличный сезон
23:30 Третьяк: ЧМ надо выигрывать, я бы взял игроков НХЛ, даже если те не поедут на ОИ
23:23 Робинсон: в первом периоде у «Динамо» были моменты «3 в 1», но не забили
23:06 Плэтт: игра в большинстве – главное оружие «Локомотива»
23:04 Ничушкин: ЦСКА не реализовал свои моменты в большинстве, потому и проиграл
23:02 Третьяк на матче, вера болельщиков в ЦСКА и другие фото с матча ЦСКА – «Локо»
23:02 Контиола: нет причин говорить о судействе в серии ЦСКА – «Локомотив»
22:59 Апальков: фарт был на стороне «Локомотива» во втором матче серии с ЦСКА
22:59 Зубарев: Коскинена нельзя винить в пропущенной шайбе от красной линии
22:57 Пашнин: «Локомотив» смог победить за счёт командной игры, самоотдачи
22:53 Гусев: неприятно, что пропустили от «Динамо» от красной линии
22:51 Кудашов: ЦСКА нас поджал, но мы выстояли и забили в большинстве
22:47 Квартальнов: раз у Сорокина ушёл фарт, то его надо заработать
22:47 Знарок: СКА подумает о замене Коскинена
22:44 Орешкин: не просто выиграть матч, когда у «Динамо» 22 минуты штрафа
22:37 Широков: СКА нервничал после поражения в первом матче, в Москве будет тяжело
22:17 «Локомотив» сравнял счёт в серии с ЦСКА, выиграв второй матч противостояния
22:08 СКА одержал победу во втором матче с московским «Динамо» и сравнял счёт в серии
22:01 СКА – «Динамо»: Кутейкин забросил свой второй гол в плей-офф от красной линии
21:45 Защитник «Виннипега» Энстрём выбыл на неопределённый срок из-за сотрясения
21:21 Шульц: в «Питтсбурге» ко мне вернулась уверенность
21:01 Будро: интересно посмотреть, как «Миннесота» преодолеет свой первый спад
20:47 СКА забил 2000-й гол в КХЛ, Шипачёв установил клубный рекорд по очкам за сезон
20:32 ЦСКА поместил форварда Грега Скотта в список травмированных до 15 марта
20:24 ЦСКА — «Локомотив»: защитник хозяев Денисов забил гол в свои ворота
19:52 «Даллас» продлил контракт с форвардом Маккензи и подписал вратаря Боу
19:35 «Питтсбург» вызвал из АХЛ нападающего Сундквиста
19:13 Тальбо: с таким лидером, как Макдэвид, «Ойлерз» должны далеко пройти в плей-офф
18:41 СКА и «Динамо» назвали составы на 2-й матч второго раунда плей-офф в Петербурге
18:40 Стали известны составы ЦСКА и «Локомотива» на 2-й матч второго раунда плей-офф
18:23 Болельщик «Питтсбурга» поделился лишним билетом на матч с бездомным
17:58 Ворачек: я посмотрю, как вы остановите Овечкина, который собрался на Олимпиаду
17:33 В Подмосковье стартовал любительский турнир «Кубок юго-востока»
17:17 Маршан: я просто пользуюсь мастерством своих партнёров по «Бостону»
16:57 Форвард «Детройта» Шихэн побил рекорд по количеству бросков за сезон без гола
16:52 12 марта завершится чемпионат Женской хоккейной лиги сезона-2016/17
16:30 К. Сафронов: Дадонов и Шипачёв могут пригодиться «Лас-Вегасу», как и Гусев
16:29 Олд: я не играл в воротах в хёрлинге
16:03 Карлайл: «Дакс» смотрелись хуже, чем нечто, размазанное по тарелке
15:54 О четвертьфиналах Кубка Гагарина в новом выпуске «Аргументов недели»
15:49 Кенневилль: у «Чикаго» не шёл бросок
15:43 А. Медведев: СКА заинтересован в Ковальчуке, Дадонове и Шипачёве
15:30 ДеБур: cпецбригады выиграли для нас матч с «Сан-Хосе»
15:14 Тротц: давненько не проигрывали два матча подряд, и это немного странно
14:46 Детский тренер Капризова: Кирилл проигрывать не любил, терпеть не мог
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какую серию 2-го раунда плей-офф вы считаете наиболее интересной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+