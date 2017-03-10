Игроков СКА сватают в «Лас-Вегас», Вайсфельд ответил Захаркину

СКА сравнивает счёт в серии с «Динамо»

«Локомотив» выгрызает победу у ЦСКА

Скотт может сыграть в пятом матче серии

Шипачёва и Дадонова ждут в «Лас-Вегасе»?

«Никому ты, Дэйли, на Олимпиаде не нужен»

«Когда человек занимается не своим делом, возникают проблемы»

СКА не очень уверенно начал вторую встречу серии с московским «Динамо». Хозяева позволили гостям создать несколько опаснейших моментов в самом начале, но «армейцы» отбились, а затем создали комфортный задел в счёте. Первое удаление динамовцев в матче они реализовали за 29 секунд, а второе – за 27. Интригу матчу вернул, поразивший ворота Коскинена броском от красной линии за шесть с половиной минут до конца третьего периода. Но большего «Динамо» добиться не смогло, серия переезжает в Москву при счёте 1-1.«Локомотив» начал свой второй матч примерно, как СКА. Ярославцы больше оборонялись и первыми открыли счёт после ошибки защитника хозяева, срезавшего шайбу в свои ворота. «Железнодорожники» большую часть матча вели в счёте, а москвичи безуспешно пыталась их догнать. За минуту до конца основного времени игрысократил счёт до минимума – 3:4, но в оставшиеся секунды Мурыгин и Ко выстояли.Форвард московского ЦСКАв первом матче серии второго раунда с «Локомотивом» попал под мощный силовой приём. Хоккеист не смог самостоятельно покинуть лёд, «армейцы» внесли его в список травмированных до 15 марта.Контракты форвардов петербургского СКАистекают 30 апреля 2017 года, уже давно идут разговоры о том, что их хотят видеть в НХЛ. Обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман отметил, что в услугах этих игроков может быть заинтересован новичок лиги клуб «Лас-Вегас Голден Найтс». Член правления СКАотметил, что вопросы продления контрактов с хоккеистами будет решаться уже после плей-офф, где у петербургского клуба цель – завоевания кубка Гагарина.В полку игроков желающих любой ценой выступать на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане прибыло. За необходимость такой поездки резко высказался чешский форвард «Филадельфии». «Я читал слова Билла Дэйли о том, что мы не поедем туда. Никто не хочет, чтобы он ехал. А игроки хотят ехать. Почему он говорит, что не едет? Он же не член профсоюза игроков. Никому ты там не нужен. Они хотят видеть игроков. Я гарантирую, игроки хотят на Олимпиаду. Я на вас посмотрю, как вы будете останавливать Овечкина, других русских игроков. Скажите-ка им, что им нельзя ехать», — цитирует Ворачека CSN Philly.Генеральный менеджер «Салавата Юлаева»порассуждал на тему конфликта с бывшим главным тренером команды«У меня, конечно, очень много соображений на эту тему, но я бы отрезюмировал всю эту историю таким образом: каждый должен заниматься своим делом. А когда человек занимается не своим делом, то возникают такие проблемы, которые были у нас.Я очень сожалею, что так произошло. Откровенно говоря, у меня были совсем другие ожидания. Начнём с того, что все прекрасно знают: Захаркина в Уфу пригласил я. Причём мне это стоило очень больших усилий. Другой вопрос, что ожидания не оправдались.Сведберг? Мне очень понравилась фраза Захаркина, что Кореньков пришёл с «выкладками и таблицами». Какие выкладки, какие таблицы? Во-вторых, ко мне Кореньков не приходил. И в-третьих, всё было совсем по-другому. Игорь стоял в этом кабинете и объяснял мне, почему он хочет Сведберга. Почему? Я просто не хочу это озвучивать. Потому что это будет выглядеть как перепалка. Ответить Захаркину по этой истории со Сведбергом? Мне не хочется это обсуждать. Если я вам скажу, что буду следующим президентом США, то это будет из этой же сферы. Это просто неправда, и всё было не так. Я не хочу вступать в эту дискуссию. Вообще я думаю, что многие вещи, которые он говорит, по меньшей мере некорректны, – цитирует функционера «БИЗНЕС Online».