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175 лет назад 2016
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Олег Знарок
Фото: ska.ru
Текст: Дарья Тубольцева

Внезапный ответ. Что не понравилось Знарку в словах Орешкина?

Знарок прокомментировал слова Орешкина, динамовцы сетовали на большое количество штрафа. Что говорили после второго матча серии.
11 марта 2017, суббота. 08:00. Хоккей
>>> Пережить 10 минут хауса и заряд Кутейкина. СКА выиграл у «Динамо»

СКА одержал победу во втором матче полуфинала Запада с московским «Динамо» и сравнял счёт в серии. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:1. В первом периоде «армейцы» дважды реализовали большинство — отличились Евгений Кетов и Вадим Шипачёв. Вторая двадцатиминутка получилась безрезультативной, а в концовке третьего периода Андрей Кутейкин броском от красной линии сократил отставание до минимума. Но добиться большего бело-голубые не смогли. Счёт всерии сравнялся — 1-1.

«Не так просто выиграть, когда у тебя 22 минуты штрафа»


«Не так просто выиграть игру, когда имеешь 22 минуты штрафа. Будем разбирать ошибки. Сегодня работали до конца. Старались, но не хватило. Плюс не реализовали большинство», — подвёл итого матча главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин.

«С победой! Готовимся к следующему матчу. Было в начале матча волнение, а так двигались неплохо. Собирались сегодня взять реванш, поэтому так сыграли вначале», — сказал в свою очередь главный тренер СКА Олег Знарок.

Но самый жаркий момент на пресс-конференции случился после вопроса о голе Андрея Кутейкина. У Сергея Орешкина неожиданно поинтересовались, почему у Кутейкина нет установки чаще бросать от красной линии.

— Странные вопросы задаёте, каждый выполняет свою работу. Вчера он забил от красной, сегодня от синей, а завтра от лицевой, — подметил тренер. Но точка была ещё не поставлена.

— Навряд ли, — внезапно добавил Знарок.

>>> Вся страна за «Динамо»? Почему из СКА будет плохой чемпион

Олег Валерьевич — опытный тренер, который прекрасно знает, когда и что можно говорить. Будь с другой стороны Петерис Скудра, Дмитрий Квартальнов или Андрей Разин, могло бы последовать громкое продолжение, но Орешкин только улыбнулся и предложил дождаться следующей игры.

«Неприятно, что пропустили гол от красной линии»


«Эмоции положительные, победили, идём дальше. Неприятный момент с пропущенной шайбой, нам забили с красной линии, но мы понимали, что нужно удержать счёт и выиграть. Сегодня играли обычно, не жёстко, хотя в плей-офф всё равно другая игра. Если есть возможность играть в пас, всегда стараемся это делать. Первый период получился агрессивным, потом и мы, и «Динамо» перестроились и больше играли по счёту», — поделился впечатлениями от игры форвард СКА Никита Гусев.

«СКА нервничал после поражения в первом матче»


«Конечно, сегодня поменяли кое-что в своей игре, где-то поправили. Но нужно играть ещё лучше, серия у нас тяжёлая. Что не получается в большинстве? Мы же два гола забили и победили.

Начало было за соперником, где-то мы нервничали из-за поражения в первом матче, хотели начать вторую игру по-другому. Но ничего, вратарь нас спас, использовали большинство. После поражения поговорили, все прекрасно понимают, что второй матч дома надо выигрывать. В Москве нам будет тяжело, но СКА знал, что серия с «Динамо» будет тяжёлой, отсюда такой счёт и такая игра. Думаю, соперник дома будет действовать так же и игра будет вязкой», — сказал нападающий СКА Сергей Широков.

«Игра была равной, но мы не смогли забить в первом периоде»


«Чувствую себя хорошо, близок к 100-процентной физической готовности. Мы очень хотели победить сегодня, игра была равной. Не думаю, что причина такого количества удалений в отсутствии дисциплины. В первом периоде у нас были моменты «3 в 1» и «4 в 2», но мы не смогли забить.

Не знаю, почему у нас столько удалений было, мне надо пересмотреть повторы. Гол Кутейкина? У него очень сильный бросок, которого вратарь не ожидает. Не думаю, что Коскинен хотел пропустить подобным образом», — подвёл итого встречи защитник «Динамо» Мэт Робинсон.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК СКА ХК ЦСКА Олег Знарок Сергей Орешкин Кубок Гагарина
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