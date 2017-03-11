Внезапный ответ. Что не понравилось Знарку в словах Орешкина?

«Не так просто выиграть, когда у тебя 22 минуты штрафа»

«Неприятно, что пропустили гол от красной линии»

«СКА нервничал после поражения в первом матче»

«Игра была равной, но мы не смогли забить в первом периоде»

СКА одержал победу во втором матче полуфинала Запада с московским «Динамо» и сравнял счёт в серии. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:1. В первом периоде «армейцы» дважды реализовали большинство — отличились. Вторая двадцатиминутка получилась безрезультативной, а в концовке третьего периодаброском от красной линии сократил отставание до минимума. Но добиться большего бело-голубые не смогли. Счёт всерии сравнялся — 1-1.«Не так просто выиграть игру, когда имеешь 22 минуты штрафа. Будем разбирать ошибки. Сегодня работали до конца. Старались, но не хватило. Плюс не реализовали большинство», — подвёл итого матча главный тренер «Динамо»«С победой! Готовимся к следующему матчу. Было в начале матча волнение, а так двигались неплохо. Собирались сегодня взять реванш, поэтому так сыграли вначале», — сказал в свою очередь главный тренер СКАНо самый жаркий момент на пресс-конференции случился после вопроса о голе. Унеожиданно поинтересовались, почему у Кутейкина нет установки чаще бросать от красной линии.— Странные вопросы задаёте, каждый выполняет свою работу. Вчера он забил от красной, сегодня от синей, а завтра от лицевой, — подметил тренер. Но точка была ещё не поставлена.— Навряд ли, — внезапно добавил Знарок.Олег Валерьевич — опытный тренер, который прекрасно знает, когда и что можно говорить. Будь с другой стороныили, могло бы последовать громкое продолжение, но Орешкин только улыбнулся и предложил дождаться следующей игры.«Эмоции положительные, победили, идём дальше. Неприятный момент с пропущенной шайбой, нам забили с красной линии, но мы понимали, что нужно удержать счёт и выиграть. Сегодня играли обычно, не жёстко, хотя в плей-офф всё равно другая игра. Если есть возможность играть в пас, всегда стараемся это делать. Первый период получился агрессивным, потом и мы, и «Динамо» перестроились и больше играли по счёту», — поделился впечатлениями от игры форвард СКА«Конечно, сегодня поменяли кое-что в своей игре, где-то поправили. Но нужно играть ещё лучше, серия у нас тяжёлая. Что не получается в большинстве? Мы же два гола забили и победили.Начало было за соперником, где-то мы нервничали из-за поражения в первом матче, хотели начать вторую игру по-другому. Но ничего, вратарь нас спас, использовали большинство. После поражения поговорили, все прекрасно понимают, что второй матч дома надо выигрывать. В Москве нам будет тяжело, но СКА знал, что серия с «Динамо» будет тяжёлой, отсюда такой счёт и такая игра. Думаю, соперник дома будет действовать так же и игра будет вязкой», — сказал нападающий СКА«Чувствую себя хорошо, близок к 100-процентной физической готовности. Мы очень хотели победить сегодня, игра была равной. Не думаю, что причина такого количества удалений в отсутствии дисциплины. В первом периоде у нас были моменты «3 в 1» и «4 в 2», но мы не смогли забить.Не знаю, почему у нас столько удалений было, мне надо пересмотреть повторы. Гол Кутейкина? У него очень сильный бросок, которого вратарь не ожидает. Не думаю, что Коскинен хотел пропустить подобным образом», — подвёл итого встречи защитник «Динамо»