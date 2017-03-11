Тарасенко забил 30-й гол, а чех Ворачек смело поддержал русских

Тарасенко выбил голевую тридцатку
«Мы едем в Сент-Луис, где будет очень непростая битва. Надеюсь, что мы сохраним нашу энергию и сможем воспользоваться победами в двух предыдущих матчах. Особенно важно будет хорошее начало», — сказал главный тренер «Дакс» Рэнди Карлайл после победы над «Чикаго». «Утки», сражающиеся за второе место в Тихоокеанском дивизионе, впервые с середины января выиграли две встречи подряд, и визит к «блюзменам», которые также ведут жесточайшую борьбу за плей-офф, обещал быть мало приятным.
Начало, про которое Карлайл предупреждал своих подопечных, оказалось для калифорнийцев не самым удачным. Свой первый гол хоккеисты «Дакс» пропустили уже на 12-й секунде, когда ещё не все толком включились в игру, а главным героем эпизода стал Владимир Тарасенко. Хитрый дальний кистевой бросок россиянина оказался сюрпризом для голкипера «Дакс» Джона Гибсона, который не смог выручить свою команду. Для Тарасенко эта шайба 30-я в сезоне – такой снайперской отметки он достигает третий год подряд.
Несмотря на преимущество по броскам и практически полное отсутствие удалений, «музыканты» не смогли воспользоваться столь удачным началом и вскоре утратили инициативу. Ближе к перерыву «Анахайм» усилиями Раккеля и Вагнера вышел вперёд, после чего игра перешла в тягучее русло и завершилась волевой победой «Блюз», добытой за 19 секунд до конца основного времени.
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Малкин – гол, Макдэвид — гол
В матче между «Питтсбургом» и «Эдмонтоном» болельщики ожидали противостояния лидера общего бомбардирского зачёта Коннора Макдэвида и одного из его ближайших преследователей Евгения Малкина. Оба форварда смогли забить по голу, но в итоге успех сопутствовал команде россиянина, который в концовке первого периода отличился не в самой типичной для себя манере, затолкав шайбу с «ленточки».
Макдэвид ответил на это спасительным голом в третьем периоде, переведя встречу в овертайм, но в серии буллитов Кессел и Кросби реализовали свои попытки и принесли победу «Пингвинз».
Ягр всё ближе к Горди Хоу
45-летний нападающий «Флориды» Яромир Ягр забил свой 13-й гол в сезоне, но это не помогло «пантерам» обыграть в домашнем матче одного из лидеров Западной конференции «Миннесоту». Проигранный третий период стоил «кошкам» двух очков, а прославленный чех снова порадовал публику важными статистическими рубежами. Гол Ягра стал 265-м очком, набранным Яромиром после 40-летия, и от Горди Хоу, который лидирует по этому показателю, Ягр отстаёт лишь на два пункта.
Гол Панарина не спас «Чикаго»
Нападающий «Блэкхоукс» Артемий Панарин распечатал третий десяток своих голов в нынешнем сезоне, но его шайба, заброшенная в первом периоде матча с «Детройтом», не принесла «Чикаго» особых дивидендов. «Чёрных ястребов» подвело обилие удалений, и хотя хоккеисты «Ред Уингз» так и не смогли реализовать большинство, силы гостей были потрачены на оборону собственных ворот. В результате «красные крылья» прервали серию из четырёх поражений подряд, а «Чикаго» уступил второй раз кряду и не смог приблизиться к «Миннесоте».
Бобровский снова победил
29 сейвов голкипера «Коламбуса» Сергея Бобровского помогли «синим мундирам» одержать третью победу подряд, они обыграли в домашней встрече «Баффало». Этот выигрыш стал для «Блю Джекетс» 43-м в сезоне, что является повторением клубного рекорда «Коламбуса». Команда Бобровского способна оказать конкуренцию «Вашингтону» в борьбе за лидерство в Столичном дивизионе – Овечкин и компания впереди всего на три балла при равенстве сыгранных матчей.
У российского стража ворот «Коламбуса» завершилась сухая серия, которая длилась 182 минуты и 19 секунд – уже на третьей минуте встречи Бобровскому забил нападающий «клинков» Эван Родригес.
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Ворачек поддержал Овечкина
Тревожная неопределённость в переговорах об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх в Корее сподвигла одного из лидеров «Филадельфии» Якуба Ворачека на яркое высказывание, которое мгновенно разошлось по всей лиге. Чех обрушился с критикой на ведомство Гэри Беттмэна и встал на сторону Александра Овечкина, который ранее публично заявлял о намерении ехать на Олимпиаду при любом исходе переговоров.
«Это глупо и абсурдно. Олимпиада проходит раз в четыре года. Я читал слова Билла Дэйли о том, что мы не поедем туда. Никто не хочет, чтобы он ехал. А игроки хотят ехать. Почему он говорит, что не едет? Он же не член профсоюза игроков. Никому ты там не нужен. Они хотят видеть игроков. Если у тебя есть синяки и болячки, будет время их подлечить. Я гарантирую: игроки хотят на Олимпиаду. Я на вас посмотрю, как вы будете останавливать Овечкина, других русских игроков. Скажите-ка им, что им нельзя ехать», — сказал Ворачек.
Шансы у энхаэловцев поехать на Олимпиаду есть, но, судя по заявлениям вице-комиссара лиги Билла Дэйли, это будут Игры-2022 в Китае, который является более привлекательным рынком для североамериканского хоккейного бизнеса.