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Тарасенко забил 30-й гол, а чех Ворачек смело поддержал русских

Тарасенко в третий раз подряд добрался до отметки в 30 голов за сезон, Малкин и Макдэвид забили по шайбе, а Ворачек «наехал» на Дэйли.