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175 лет назад 2016
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Владимир Тарасенко, «Сент-Луис Блюз»
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Тарасенко забил 30-й гол, а чех Ворачек смело поддержал русских

Тарасенко в третий раз подряд добрался до отметки в 30 голов за сезон, Малкин и Макдэвид забили по шайбе, а Ворачек «наехал» на Дэйли.
11 марта 2017, суббота. 10:00. Хоккей
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Тарасенко выбил голевую тридцатку

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2017, суббота. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
4 : 3 1:2, 1:0, 2:1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Тарасенко (Шварц, Боумистер) – 00:12 (5x5), 1:1 – Ракелль (Гецлаф, Ватанен) – 11:59 (5x5), 1:2 – Вагнер (Болл, Фаулер) – 18:12 (5x5), 2:2 – Ривз (Шварц, Штястны) – 24:17 (5x5), 3:2 – Штястны (Тарасенко, Пьетранджело) – 40:25 (5x5), 3:3 – Сильверберг (Ракелль, Биекса) – 49:24 (5x4), 4:3 – Эдмундсон (Бортуццо, Аллен) – 59:41 (5x5)

«Мы едем в Сент-Луис, где будет очень непростая битва. Надеюсь, что мы сохраним нашу энергию и сможем воспользоваться победами в двух предыдущих матчах. Особенно важно будет хорошее начало», — сказал главный тренер «Дакс» Рэнди Карлайл после победы над «Чикаго».
«Утки», сражающиеся за второе место в Тихоокеанском дивизионе, впервые с середины января выиграли две встречи подряд, и визит к «блюзменам», которые также ведут жесточайшую борьбу за плей-офф, обещал быть мало приятным.

Начало, про которое Карлайл предупреждал своих подопечных, оказалось для калифорнийцев не самым удачным. Свой первый гол хоккеисты «Дакс» пропустили уже на 12-й секунде, когда ещё не все толком включились в игру, а главным героем эпизода стал Владимир Тарасенко. Хитрый дальний кистевой бросок россиянина оказался сюрпризом для голкипера «Дакс» Джона Гибсона, который не смог выручить свою команду. Для Тарасенко эта шайба 30-я в сезоне – такой снайперской отметки он достигает третий год подряд.


Несмотря на преимущество по броскам и практически полное отсутствие удалений, «музыканты» не смогли воспользоваться столь удачным началом и вскоре утратили инициативу. Ближе к перерыву «Анахайм» усилиями Раккеля и Вагнера вышел вперёд, после чего игра перешла в тягучее русло и завершилась волевой победой «Блюз», добытой за 19 секунд до конца основного времени.


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Малкин – гол, Макдэвид — гол

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2017, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2 : 3 0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Бонино (Уилсон, Шульц) – 05:42 (5x5), 0:2 – Малкин – 17:25 (5x5), 1:2 – Деарне (Кассиан, Ларссон) – 24:55 (5x5), 2:2 – Макдэвид (Лучич, Драйзайтль) – 52:45 (5x5), 2:3 – Кессел – 65:00 ( ПБ)

В матче между «Питтсбургом» и «Эдмонтоном» болельщики ожидали противостояния лидера общего бомбардирского зачёта Коннора Макдэвида и одного из его ближайших преследователей Евгения Малкина. Оба форварда смогли забить по голу, но в итоге успех сопутствовал команде россиянина, который в концовке первого периода отличился не в самой типичной для себя манере, затолкав шайбу с «ленточки».


Макдэвид ответил на это спасительным голом в третьем периоде, переведя встречу в овертайм, но в серии буллитов Кессел и Кросби реализовали свои попытки и принесли победу «Пингвинз».

Ягр всё ближе к Горди Хоу

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2017, суббота. 03:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
4 : 7 2:1, 1:2, 1:4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 – Цукер (Бродин, Гранлунд) – 07:50 (5x5), 1:1 – Маршессо (Яндл, Барков) – 14:22 (5x4), 2:1 – Писик (Трочек, Севьюр) – 18:11 (5x5), 2:2 – Стаал (Нидеррайтер) – 28:07 (5x5), 2:3 – Поминвилль (Ганзал, Паризе) – 30:08 (5x5), 3:3 – Ягр (Трочек, Юбердо) – 31:09 (5x5), 4:3 – Барков (Писик) – 42:57 (5x5), 4:4 – Стаал (Сканделла, Койл) – 45:24 (5x5), 4:5 – Паризе (Бродин, Спаржон) – 54:53 (5x5), 4:6 – Гранлунд (Цукер, Дамба) – 58:50 (en), 4:7 – Койл (Стаал) – 59:57 (en)

45-летний нападающий «Флориды» Яромир Ягр забил свой 13-й гол в сезоне, но это не помогло «пантерам» обыграть в домашнем матче одного из лидеров Западной конференции «Миннесоту». Проигранный третий период стоил «кошкам» двух очков, а прославленный чех снова порадовал публику важными статистическими рубежами. Гол Ягра стал 265-м очком, набранным Яромиром после 40-летия, и от Горди Хоу, который лидирует по этому показателю, Ягр отстаёт лишь на два пункта.

Гол Панарина не спас «Чикаго»

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2017, суббота. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
4 : 2 2:1, 1:1, 1:0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Панарин (Кейн, Анисимов) – 04:23 (5x5), 1:1 – Уэлле (Нюквист, Ларкин) – 16:25 (5x5), 2:1 – Атанасью (Дженсен, Татар) – 19:52 (5x5), 3:1 – Татар (Зеттерберг, Нюквист) – 35:17 (5x5), 3:2 – ван Римсдайк (Мариан Госса) – 39:15 (5x5), 4:2 – Татар (Зеттерберг, Нюквист) – 55:31 (5x5)

Нападающий «Блэкхоукс» Артемий Панарин распечатал третий десяток своих голов в нынешнем сезоне, но его шайба, заброшенная в первом периоде матча с «Детройтом», не принесла «Чикаго» особых дивидендов. «Чёрных ястребов» подвело обилие удалений, и хотя хоккеисты «Ред Уингз» так и не смогли реализовать большинство, силы гостей были потрачены на оборону собственных ворот. В результате «красные крылья» прервали серию из четырёх поражений подряд, а «Чикаго» уступил второй раз кряду и не смог приблизиться к «Миннесоте».

Бобровский снова победил

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2017, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
4 : 3 2:1, 1:1, 1:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – Родригес (Делорье) – 02:50 (5x5), 1:1 – Савар (Дубински) – 06:09 (5x5), 2:1 – Фолиньо (Веннберг, Веренски) – 17:05 (5x4), 2:2 – Горджес (Мулсон, Райнхарт) – 24:56 (5x5), 3:2 – Ганье (Джонс, Джонсон) – 38:28 (5x4), 3:3 – Ристолайнен (Маккейб, Фолиньо) – 45:57 (5x5), 4:3 – Дженнер (Аткинсон) – 54:53 (5x5)

29 сейвов голкипера «Коламбуса» Сергея Бобровского помогли «синим мундирам» одержать третью победу подряд, они обыграли в домашней встрече «Баффало». Этот выигрыш стал для «Блю Джекетс» 43-м в сезоне, что является повторением клубного рекорда «Коламбуса». Команда Бобровского способна оказать конкуренцию «Вашингтону» в борьбе за лидерство в Столичном дивизионе – Овечкин и компания впереди всего на три балла при равенстве сыгранных матчей.


У российского стража ворот «Коламбуса» завершилась сухая серия, которая длилась 182 минуты и 19 секунд – уже на третьей минуте встречи Бобровскому забил нападающий «клинков» Эван Родригес.

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Ворачек поддержал Овечкина


Тревожная неопределённость в переговорах об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх в Корее сподвигла одного из лидеров «Филадельфии» Якуба Ворачека на яркое высказывание, которое мгновенно разошлось по всей лиге. Чех обрушился с критикой на ведомство Гэри Беттмэна и встал на сторону Александра Овечкина, который ранее публично заявлял о намерении ехать на Олимпиаду при любом исходе переговоров.

«Это глупо и абсурдно. Олимпиада проходит раз в четыре года. Я читал слова Билла Дэйли о том, что мы не поедем туда. Никто не хочет, чтобы он ехал. А игроки хотят ехать. Почему он говорит, что не едет? Он же не член профсоюза игроков. Никому ты там не нужен. Они хотят видеть игроков. Если у тебя есть синяки и болячки, будет время их подлечить. Я гарантирую: игроки хотят на Олимпиаду. Я на вас посмотрю, как вы будете останавливать Овечкина, других русских игроков. Скажите-ка им, что им нельзя ехать», — сказал Ворачек.

Шансы у энхаэловцев поехать на Олимпиаду есть, но, судя по заявлениям вице-комиссара лиги Билла Дэйли, это будут Игры-2022 в Китае, который является более привлекательным рынком для североамериканского хоккейного бизнеса.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Коламбус Блю Джекетс Питтсбург Пингвинз Сент-Луис Блюз Эдмонтон Ойлерз Владимир Тарасенко Евгений Малкин Коннор Макдэвид Сергей Бобровский Яромир Ягр
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