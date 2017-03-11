Что должны поменять «Авангард» и «Барыс»? Вторые матчи на Востоке

«Авангард» — «Ак Барс»

Для омичей нестрашно проиграть первый матч при родных трибунах, ведь куда важнее то, что они сумели наказать гостей за их инертность.

«Металлург» Мг — «Барыс»

Не покидало ощущение, что «Барыс» стал ещё одним «Куньлунем» для подопечных Воробьёва, ведь «Магнитка» забивала именно тогда, когда сами астанинцы более-менее выправляли ход матча.

Первый матч соперников, как и ожидалось, получился упорным. Пожалуй, обилия голов в этой серии нам ждать не стоит, и первая встреча это отлично показала.«Ак Барс» едва ли не лучше всех в лиге играет по счёту, а потому стремится забить первым. Так случилось и на этот раз, когда в середине второго периодавывел гостей вперёд. А дальше всё было уже по знакомой болельщикам «Ак Барса» схеме: клуб отдаёт лёд сопернику, садясь в глухую оборону и отвечая лишь редкими и неопасными вылазками в чужую зону. После заброшенной шайбы казанцы нанесли в створ ворот Фурха столько же бросков, сколько за один первый период. В серии против «Салавата» эта тактика работала, и пару раз подопечные Билялетдинова брали верх именно таким образом.Зато «Авангард» наказал! Для омичей нестрашно проиграть первый матч при родных трибунах, ведь куда важнее то, что они сумели наказать гостей за их инертность. Игрокипоказали, что если им отдавать инициативу, а вместе с ней и свободный лёд, то схема «Ак Барса» с полным откатом назад в третьих периодах не работает. Очевидно, что «ястребам» кровь из носу сегодня нужно забивать первыми и ставить казанцев в неудобное положение. Будет интересно посмотреть, что со своим преимуществом будет делать команда Канарейкина.Омичи максимально дисциплинированно сыграли в обороне, но удалившись лишь четыре раза получили незамедлительный ответ от большинства «Ак Барса», которое в этом плей-офф исправно несёт проблемы сопернику. «Авангард» понимает важность второго домашнего матча, ведь впереди ещё две игры в Казани, где хотя бы одна победа будет считаться сверхдостойным результатом. У Омска есть неплохие шансы сравнять счёт в серии, и команда Канарейкина постарается ими воспользоваться.: «Авангард» победит и сравняет счёт в серии.В отличие от прагматичного хоккея в Омске, зрители арены «Металлург» увидели матч в лучших традициях атакующего хоккея. 72 броска на двоих — впечатляющие цифры, и они прекрасно отражают суть игры. Большое счастье для «Магнитки», что она не пропустила первой или хотя бы при счёте 2:0. Причина этого довольно простая: удаления. «Барыс» за счёт своих скоростей и хорошего движения в чужой зоне заставлял хозяев фолить, что позволяло регулярно играть в большинстве. Казалось бы, такая роскошь со стороны «Магнитки» и стала камнем преткновения для гостей. «Барыс», так стабильно наказывавший за удаления «Трактор», в первом матч серии не был похож сам на себя.Зато отлично в этом компоненте сыграл сам «Металлург», забивший при реализации лишнего половину своих голов. Не покидало ощущение, что «Барыс» стал ещё одним «Куньлунем» для подопечных, ведь «Магнитка» забивала именно тогда, когда сами астанинцы более-менее выправляли ход матча. Почти каждый серьёзный навал или прессинг со стороны гостей заканчивался удалением или нелепой ошибкой, и вот сначала Осала без помех вторым броском с пятака открывает счёт, а затем уже ивываливается на рандеву с«Барыс», к сожалению, опустил руки после гола Коваржа, позволив под конец матча Данису Зарипову буквально заносить шайбу в ворота. «Магнитка», конечно, смотрится монолитно, и говорить о проходе игроков Занковца если и можно, то с большой долей скептицизма. Возможно, астанинцам получится осложнить жизнь фавориту дома, но в Магнитогорске сделать это будет почти невозможно.: «Магнитка» выиграет и уверенно поведёт в серии.