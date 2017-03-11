ЦСКА не хватает Радулова и что менять «Динамо»? Мнение экспертов

Гуськов: Понятно, что такого лидера, как Радулов, не хватает. Но ЦСКА действует за счёт командных действий.

Кожевников: Динамовцы заработали все технические удаления, это всё из-за огромного желания.

Бадюков: У московских «армейцев» очень выделялся Ничушкин. Плэтт всегда заметен, а вот Валерий вчера особенно красиво играл.

В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» – заслуженный мастер спорта, трёхкратный чемпион Россиии двукратный олимпийский чемпион: В серии ЦСКА — «Локомотив» будет много матчей, я говорил об этом и до начала серии. Команды показывают хороший хоккей, в предыдущих двух играх всё решили нюансы. Поэтому борьба только начинается. И той, и другой команде будет очень сложно пройти дальше.Что касается серии СКА — «Динамо», то мы видели две разные игры, во втором матче петербуржцы предстали совершенно другой командой. «Армейцы» были намного мобильнее, нацелены на результат. Команда рвала и метала, поняв после первой встречи, что так с динамовцами играть нельзя.: На Западе разворачивается очень упорная борьба. Главный вопрос: хватит ли «Динамо» сил и дальше действовать так же чётко и создавать моменты. СКА надо решать вратарский вопрос. Бело-голубые играют в свой хоккей и каких-то нареканий к ним быть не может. Единственное — реализация большинства.ЦСКА и «Локомотив» — равные команды. Можно вспоминать, что по воротам Мурыгина нанесли полсотни бросков, но ярославцы просто играли по счёту. У московских «армейцев» очень выделялся Ничушкин. Плэтт всегда заметен, а вот Валерий вчера особенно красиво играл. Также стоит отметить двух вратарей. На мой взгляд, это сильнейшие голкиперы, оставшиеся в плей-офф.: Изначально было ясно, что борьба будет упорной в этих сериях. Никто просто так победу не отдаст. «Динамо» и «Локомотив» будут играть, насколько им хватит силёнок. Считаю, что всё равно у СКА и ЦСКА больше шансов на победу. У «армейцев» длиннее «скамейка». Если серии затянутся, то ротация нужна будет.: Понятно, что такого лидера, как Радулов, не хватает. Но ЦСКА действует за счёт командных действий, у московских «армейцев» все игроки могут сделать результат, под это заточена тактика Квартальнова. На пятаке, откуда забивается большинство голов ЦСКА, может оказаться каждый. Самое главное, что все игроки знают, что делать.Конечно, хочется, чтобы в твоей команде был игрок, который за счёт индивидуальных действий может решить исход встречи, но такого хоккеиста сложно найти. Во второй игре с «Локомотивом» Ничушкин, несмотря на пропуск первого матча, выглядел очень убедительно и выделялся. На мой взгляд, Ничушкин сильнее Да Косты и Плэтта. Валерий ещё покажет себя в этой серии.: В прошлом сезоне Радулов не так уж и много на себя брал в плане забрасывания шайб. Александр в большинстве был чаще на розыгрыше. Они с Плэттом делали какие-то комбинации, но в основном на завершающей стадии был канадец. А защитники как бросали раньше, так и сейчас бросают. Система игры у ЦСКА совершенно не поменялась.: ЦСКА и с Радуловым ничего не выиграл. Да, сейчас в команде нет такого яркого лидера в нападении, но сегодня многие защитники больше игроков атаки забивают, у них больше возможностей. У Киселевича хватает мастерства, плюс бросок хороший. А так многим клубам не хватает явных лидеров.Да Коста, Ничушкин, Попов, Плэтт должны играть сильнее. На Ничушкина и была надежда. Все эти игроки могут и нестандартно сыграть, и протаранить соперника.: Сказать, что не уступают, неправильно. Поскольку как раз в игре в равных составах «Динамо» удаляется, значит, СКА заставляет фолить соперника и, соответственно, «армейцы» превосходят бело-голубых в игре. Где-то питерцы выигрывают в скорости, где-то — в тактических действиях. Именно поэтому команда удаляется. А дальше бригада большинства СКА делает своё дело.: Думаю, что не уступают. В овертайме бело-голубые превосходили подопечных Знарка. У «Динамо» очень опасные контратаки, просто нужно реализовывать свои моменты, чтобы в дальнейшем играть по счёту. Динамовцы очень жёстко пытаются сыграть против лидеров СКА, особенно против тройки Дадонов — Шипачёв — Гусев, отсюда и такое количество штрафных минут.: Сейчас главное в игре — это действия вратаря и большинство. А в равных составах все научились играть жёстко и отрабатывать назад. Забивать надо в неравных составах. Динамовцы заработали все технические удаления, это всё из-за огромного желания. Игроки СКА вынуждают бело-голубых фолить, прежде всего за счёт скорости.