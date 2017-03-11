1000 игр Билялетдинова. От символа «Динамо» до легенды «Ак Барса»

Зинэтула Билялетдинов и Виктор Тихонов Фото: photo.khl.ru

Александр Якушев и Зинэтула Билялетдинов Фото: РИА Новости

Фото: dynamo.ru

Фото: photo.khl.ru

Зинэтула Билялетдинов Фото: photo.khl.ru

Фото: photo.khl.ru

Зинэтула Билялетдинов и Алексей Морозов Фото: photo.khl.ru

Зинэтула Билялетдинов, «Ак Барс» Фото: photo.khl.ru

Зинэтула Билялетдинов и Курбан Бердыев Фото: РИА Новости

Зинэтула Билялетдинов и сборная России — чемпионы мира Фото: РИА Новости

Вячеслав Быков и Зинэтула Билялетдинов Фото: РИА Новости

Зинэтула Билялетдинов Фото: Холмов Андрей, photo.khl.ru

Второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ с омским «Авангардом» станет 1000-м для наставника казанского «Ак Барса»в качестве главного тренера в отечественных чемпионатах.Больше 1000 матчей в отечественных чемпионатах также провели(1302),(1207),(1174) и(1058).Свою тренерскую карьеру Билялетдинов начал в 1988-м в качестве ассистента главного тренера московского «Динамо», с 1993-го по 1997-й он был в Северной Америке, Зинэтула Хайдярович работал ассистентом в «Виннипеге» и «Финиксе».Впервые Билялетдинов стал главным тренером в сезоне-1997/98, возглавив московское «Динамо». Через два года он привёл команду к золотым медалям чемпионата страны.Через сезон он принял решение поработать главным тренером в швейцарском «Лугано», а затем вернулся в московское «Динамо», которое возглавлял до конца сезона-2003/04.30 сентября 2004 года Билялетдинов стал главным тренером казанского «Ак Барса», с которым беспрерывно проработал семь сезонов.Вместе с казанцами Зинэтула Хайдярович выиграл чемпионат России в 2006 году, а затем взял два Кубка Гагарина в 2009 и 2010 годах.был капитаном того «Ак Барса», ставшего командой-династией.Защитник) вместе с Билялетдиновым выиграл чемпионат России с «Динамо», а потом с «Ак Барсом». «В 2000 году, когда «Динамо» стало чемпионом, из команды ушло 15 человек, в том числе и я. Но почему-то Билялетдинов больше всего на меня обиделся и написал, что я предатель. Но это не помешало нам потом в работе в «Ак Барсе», — сказал Прошкин.За успехи с «Ак Барсом» Билялетдинов получил звание почётного гражданина города Казань вместе с, который в это же время выигрывал чемпионаты России в футболе с «Рубином».В 2011 году Билялетдинов возглавил сборную России, с которой выиграл золото чемпионата мира в Стокгольме, а на домашней Олимпиаде в Сочи потерпел поражение в четвертьфинале.После Олимпиады специалист вернулся в Казань, где вновь начал работать на посту главного тренера казанского «Ак Барса». В первый же сезон казанцы дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили петербургскому СКА.Билялетдинов стал символом «Ак Барса», сейчас специалист ведёт команду к третьему Кубку Гагарина.