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175 лет назад 2016
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Кубок Гагарина. «Авангард» «Ак Барс» — 0:2
Фото: Максим Широков, photo.khl.ru
Текст: Лев Лукин

Уроки выдержки. «Ак Барс» дотерпел до второй победы в Омске

В юбилейном матче Зинэтулы Билялетдинова казанский «Ак Барс» сыграл в любимой манере своего тренера и добыл вторую победу в Омске.
11 марта 2017, суббота. 17:00. Хоккей

Пережогин доигрался, а Файзуллин вышел против родной команды


Первая игра серии между «Авангардом» и «Ак Барсом» прошла под диктовку казанцев, и Фёдору Канарейкину необходимо было предпринимать меры перед вторым матчем. Но возможностей для ротации у «Авангарда» не
так много, а потому тренер омичей ограничился тем, что выпустил на лёд воспитанника казанского хоккея Файзуллина. Даниил заменил Александра Пережогина, который выпадает из игры «Авангарда», не поддерживая необходимый темп. Файзуллин же неплохо выглядел в пятой встрече серии с «Адмиралом» и удостоился тогда похвалы от своего партнёра по звену Бута. Зинэтула Билялетдинов решил точечно изменить победный состав, и вместо Токранова, игравшего первый матч в нападении, выпустил Дениса Голубева.

Отчётный матч стал 1000-м для наставника «Ак Барса» в отечественных чемпионатах. Интересно, что Билялетдинов — ровесник Канарейкина, но, в отличие от наставника омичей, обладает несоизмеримо большим опытом.

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«Авангард» снова пошёл вперёд, Казань терпела


Начало встречи, как и позавчера, осталось за «Авангардом». «Ястребы» полетели вперёд, но до поры до времени реальных моментов для взятия ворот у них не было. Казанцы отвечали на атакующие порывы омичей тем, что пытались вывести их из себя. И если Эрик Густафссон не повёлся на провокации Дениса Голубева, то Николай Лемтюгов легко завёлся после стычки с Джастином Азеведу. Это обоюдное удаление ещё больше подхлестнуло «Авангард». Илья Михеев в своём стиле обыграл защитника у борта и вылез на ударную позицию. Гола не случилось, но настырный форвард омичей заработал удаление.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
11 марта 2017, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омская область
0 : 2 0:0, 0:0, 0:2
Ак Барс
Казань
0:1 – Малыхин (Азеведу, Ткачёв) – 56:39 (5x4), 0:2 – Йордан – 59:20 (en)
«Ястребы» кружили в зоне Гарипова, гол, казалось, назревал, но «Ак Барс» в очередной раз смог перетерпеть. Самый опасный момент возник у «Авангарда» уже в равных составах: Илья Зубов накрутил оппонента и выдал передачу на пятачок Пьянову, но Валентин в ближнем бою не сумел переиграть Гарипова. Ставка Фёдора Канарейкина на первый период вновь не сыграла.

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«Авангарду» не хватало креатива и большинства


Во втором периоде «ястребы» не собирались сбавлять обороты, но с каждой минутой от атак «Авангарда» всё больше веяло безысходностью. Омичи по-прежнему проводили много времени в зоне Гарипова но, казалось, просто не знали, как ему забить. Игрокам «Авангарда» не хватало нестандартных ходов, креативных действий, которые бы поставили «Ак Барс» в тупик. Казанцев же такая игра полностью устраивала, они спокойно играли по заданию, уповая на контратаки. И два раза форварды «Ак Барса» в одиночестве убегали к воротам Доминика Фурха, но чешский голкипер «ястребов» не дал себя переиграть.

Подопечные Билялетдинова продолжали играть на грани фола, а если они её переступали, то это не создавало никаких проблем для «Ак Барса». Из-за безобразной игры «Авангарда» в большинстве, которая преследует омичей весь сезон, а сейчас, кажется, достигла апогея. За второй период, практически половину которого «Авангард» провёл в численном преимуществе, омичи так и не создали хотя бы одного голевого момента, до Гарипова практически не долетали броски, а большую часть времени «Авангард» пытался элементарно встать в зоне.

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Омское отчаяние и хладнокровный «Ак Барс»


В третьем отрезке «Авангард» попытался вновь взорвать игру: Лемтюгов и Зубов вышли к воротам, Николай хотел вывести Илью на пустую рамку, но лишь усложнил ситуацию. «Ястребы» продолжали биться о стену казанской защиты, но силы заканчивались, а отчаяние усиливалось. Примерно за семь минут до конца основного времени «Ак Барс» тоже включился в атакующие действия, итогом чего стало удаление Михаила Юнькова. Первое же большинство в матче казанцы хладнокровно реализовали усилиями Малыхина. После такой беззубой игры «Авангарда» в атаке не верилось, что омичи смогут спасти матч. Фурх покинул свой пост, но вместо навала на ворота Гарипова омичи пропустили сами.

«Ак Барс» снова выиграл в Омске, серия переезжает в Казань.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 3
Теги
ХК Авангард ХК Ак Барс Зинэтула Билялетдинов
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