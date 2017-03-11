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175 лет назад 2016
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Тренировка детей по хоккею «Авто»-2008. Упражнения, видео
Фото: instagram.com/alex_antropov
Текст: Дарья Тубольцева

Видео на 17 млн. просмотров. Тренер «Авто» удивил даже Америку

О ребятах 2008 года рождения из команды «Авто» говорят по всему миру. Похоже, в Екатеринбурге растёт целая команда новых Дацюков.
11 марта 2017, суббота. 19:00. Хоккей
Александр Антропов начинал карьеру хоккеиста в челябинском «Тракторе», затем вернулся в родной Екатеринбург. В 2009 году он дебютировал в МХЛ, через два года сыграл первые игры за «Автомобилист» в КХЛ, в этом же сезоне Александр получил травму, перенёс две операции и досрочно завершил карьеру игрока.

Ничего нового, многие хоккеисты по разным причинам не закрепились на профессиональном уровне. Удивительно другое. Кто-то после разбившейся мечты стать классным хоккеистом теряет себя, не знает, чем заниматься дальше. Антропов стал детским тренером, его команда «Авто»-2008 обыгрывает ребят, которые старше их на один-два года, а своих сверстников громит с неприличным счётом, как это было на турнире в Павловском Посаде среди команд 2008 года рождения (разница забитых и пропущенных шайб 112-7).Александр записывает тренировки и игры своих команд на видео, а на днях ролик с занятия его ребят облетел весь мир и собрал 17 млн. просмотров в «Фейсбуке». Мы решили узнать у Александра Антропова, как ему удаётся построить самую самобытную детскую команду по хоккею из России.

«После завершения карьеры полгода вообще не хотел иметь дело с хоккеем»


— За последние дни почувствовали себя самым популярным хоккейным человеком в Екатеринбурге?
— На самом деле нет. Это в России только сейчас ролики стали популярными, а я снимаю уже давно. В Канаде и США в «Инстаграме» уже давно смотрят. У меня уже порядка ста таких роликов. На «Фейсбуке» это не первое видео, которое набрало больше миллиона просмотров.

— В вашей «инстаграме» видела фотографию с Вячеславом Войновым. Давно дружите?
— Мы же одногодки, оба воспитанники «Трактора». Общаемся с самого детства, Слава — мой хороший друг. Когда СКА приезжал на матч с «Автомобилистом», мы, конечно же, встретились. Мы в принципе часто видимся. Наша команда «Трактор» 1990 года рождения до сих пор собирается каждое лето уже десять лет подряд. Кто в разных клубах играют, кто закончил в 15 лет карьеру, все встречаемся. У нас дружная команда была.— Вы сразу по окончании карьеры решили пойти в тренеры?
— Когда сам играл в хоккей, думал о том, как бы мог объяснить то или иное упражнение сам. Всегда было интересно обучать кого-то другого. Но тренировать начал не сразу. После завершения карьеры полгода вообще не хотел иметь дело с хоккеем. Думал, что никогда в жизни не буду общаться с хоккеистами. Очень тяжело воспринял уход из спорта. Потом понял, что надо что-то делать и пошёл тренировать.

— С какого момента вы тренируете ребят из «Авто» 2008 года рождения?
— Тренируем их уже три года, взял примерно через год после того, как сам закончил карьеру.

— Каких успехов добилась команда за это время?
— Многих на самом деле, но это только начальный этап. У них вся карьера впереди. За последние два года не проиграли ни одного матча своим ровесникам. Сейчас мы играем в основном с соперниками, которые на год старше нас. Ровесникам забиваем от пяти до тридцати шайб. Со старшими провели около 20 встреч и проиграли всего три.

— На некоторых турнирах у вашей команды невероятная разница забитых и пропущенных шайб. Это соперники такие слабые, или вы сильные?
— Мне кажется, всё потому что мы очень много сил вкладываем в своих детей. Добросовестно с ними работаем. Видимо, делаем всё правильно, раз такие результаты.

— Играли ли вы с ЦСКА, «Динамо» — считающимися лучшими хоккейными школами в Москве?
— Да, с ними играли. Но негласно считалось, что СКА — лучшая хоккейная команда России по 2008 году рождения. Мы в основном играли на Урале, там всех обыграли. Мне в интернете много писали, что это у себя в регионе мы сильные, а в Москве нам покажут, кто тут главный. Мы съездили на турнир в Павловский Посад и обыграли СКА и «Витязь» — сильнейшие команды на Западе в этом возрасте. За семь матчей мы забили 112 шайб, а пропустили всего семь. Конкретно у СКА-Стрельна мы выиграли со счётом 11:2.

«Владения клюшкой у ребят сейчас на уровне профессиональных игроков»


— Как строите тренировочный процесс? Что важно дать детям в этом возрасте?
— В зале мы занимаемся ежедневно. В основном делаем упор на развитие координации, ловкости, гибкости и техники владения клюшкой. Этим мы занимаемся ежедневно в течение трёх лет. Владения клюшкой у ребят сейчас на уровне профессиональных игроков. Когда я играл в хоккей, мы такого не умели. За счёт того, что умеем правильно донести до детей информацию, они нас понимают и добиваются успехов. В этом возрасте важно уделять внимание катанию, в этом и весь секрет. Всё обучение на раннем этапе (в 5-7 лет) у нас строилось через игру. Если ребёнок не хочет перепрыгивать препятствие ради Кубка Стэнли, то он обязательно перепрыгнет, если он человек- паук, преследующий бандитов. Сейчас, конечно, же у нас работа строится не так. Мы научили ребят разделять хоккей и детское баловство. Делу время, потехе час, хотя и на тренировках у нас часто бывает весело.  

— У вас много видео с различными тренировками на льду и на земле. Упражнения придумываете сами?
— Упражнения, которые я выкладываю в сеть, в основном, на катание или исполнение буллитов. Комбинационные упражнения смотрятся не так эффектно. В целом, идея выкладывать в сеть спонтанно возникла. На камеру занятия мы всегда снимали, чтобы потом с детьми разбирать. Как-то решили выложить эффектные прыжки, броски. За три года у нас не было ни одного одинакового упражнения. Придумываем всё сами. Работаю я вместе с Сергеем Немолодышевым (выступал за «Автомобилист» в 2009-13 годах — примеч. «Чемпионата»). Он просто в социальных сетях не сидит, поэтому выкладываю всё только я. Работаем мы вдвоём. Наша школа «Автомобилист» не относится ни к одной детско-спортивной школе города. Правда в этом году мы будем сливаться с другой школой.

«Я не за какие деньги не уйду в другой клуб, пока не выпущу своих пацанов»


— Вы упомянули об интересе к вашим роликам в Америке. Зовут к себе тренировать?
— Обычно спрашивают, как попасть на кэмпы в Россию. Мы ещё свои лагеря ведь ведём. А так приглашают к себе. Комментариев много оставляют, в основном положительные отзывы, но и без негатива не обходиться. Завистники же есть. Известность за границей пришла благодаря Павлу Барберу, достаточно известному хоккейному блогеру из Канады. Мы с ним общаемся на протяжении последних двух лет. Он считается специалистом по владению клюшкой. Павел заметил, что наши дети очень выделяются в этом компоненте, так и начали переписываться.

— Есть желания съездить в Америку и обменяться тренерским опытом?
— Желание, конечно, есть, а вот возможности пока нет.

— В каждом видео у вас виден творческий подход к делу. Хотите чтобы и ваши подопечные выросли в техничных и неординарных игроков, как к примеру Павел Дацюк, а не просто «бей-беги»?
— Если брать сейчас НХЛ, то там игрок, в первую очередь, должен быть эффективным. А таким он может быть только при условии, если технически оснащён. Сейчас мы закладываем фундамент техники, учим игровому мышлению. Наши ребята играют в комбинационный хоккей, мы не бегаем по льду, а играем в пас, в отличие от ровесников. Если всё получится, то они могут вырастить в хороших хоккеистов.— Если бы у вас была возможность, чтобы изменили в детском хоккее в России?
— Я бы порекомендовал просто любить своих детей. По сути, секрет успеха именно в этом. Тренеру должно быть не всё равно на свою работу. Если ты каждый день встаёшь с желанием побыстрее увидеть своих ребят, то тогда и будет результат. А остальному можно научиться и научить другого. А если работать, как на заводе, час отработал и ушёл, то ничего не получится. Мы со своими детьми проводим 24 часа в сутки — не только хоккеем занимаемся, а гуляем по паркам и так далее. Процесс выстроен немного иначе, нежели у других. Ребята называют нас по имени без отчества. Мы много времени проводим вместе.

С раннего возраста мы им привили профессиональное отношение к хоккею, они понимают, для чего они делают то или иное задание. Мы никогда не наказываем ребят физическими упражнениями, так как наказывали нас. Например, плохо сыграл — беги кросс или отжимайся. У нас всё иначе. В быту мы общаемся на равных, они нам время от времени звонят, что то рассказывают, делятся своими секретами. Мы тренируемся вместе с ними, растём и развиваемся, чтобы постоянно быть для них авторитетами не только по разговорам и возрасту. Также все вместе справляем праздники, дети приглашают нас на дни рождения. Мы для них, как вторые родители. Но тренер оказывает чуть больше влияния, потому что любой ребёнок с мамой и папой любит поспорить, а вот тренера слушается сразу.

— Сейчас уже нет сожаления, что так рано закончили собственную карьеру?
— Конечно, хотелось бы ещё играть, но с другой стороны ловлю себя на мысли, что, может быть, не зря всё так вышло. Я получаю огромное удовольствие от работы с детьми. Всё случилось так, как должно было быть.

— Что должны произойти, чтобы вы перешли на работу в другой клуб? Может уже поступали предложения от топ-клубов КХЛ?
— Предложения были, но не из КХЛ. Я не за какие деньги не уйду, пока не выпущу своих пацанов. Также считает и Сергей Немолодышев. В детской школе ребята занимаются до 17 лет, потом переходят в МХЛ. Наша задача — сделать так, чтобы как можно больше ребят доросли до самого высокого уровня.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Автомобилист Детский хоккей
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