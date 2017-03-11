Хет-трик Зарипова, штраф Давыдову и неудача «Авангарда»

«Авангард» поменял всё что мог но проиграл
Омичи не сумели совладать с «Ак Барсом» и во втором матче серии. Игра носила в чём-то знаковый характер для наставника казанцев: Зинэтула Билялетдинов проводил 1000-й матч в чемпионатах России в качестве главного тренера. «Авангард» играл более активно, но «Ак Барс» сыграл в отличной гостевой манере: строгая игра в обороне, при которой атаки омичей не достигали цели. Развязка случилась на 57-й минуте, когда Фёдор Малыхин вывел гостей вперёд. Казанцы не отдали победу и успели забить в пустые ворота — отличился Йордан.
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«Шансов было много. Не забили ничего. Уже, по-моему, всё что могли поменяли. Мало бросаем, мало доставляем шайбу к воротам. Почему не тасовали звенья? Позавчера мы меняли сочетания. А сегодня… Игра шла, приближалась к окончанию. Что менять? Зачем? Не видел причины», — резюмировал после матча Фёдор Канарейкин.
Зинэтула Билялетдинов: Что касается моего 1000-го матча, то на такие вещи я смотрю спокойно. Это наша работа«Что касается моего 1000-го матча, то на такие вещи я смотрю спокойно. Это наша работа», — сказал Билялетдинов о юбилее.
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«Барыс» и «Магнитка» выдали триллер со счастливым для «Металлурга» концом
Если первый матч серии «Металлург» — «Барыс» прошёл практически «в одну калитку» (во всяком случае, команда Ильи Воробьёва уверенно контролировала ход матча и не оставила сомнений в своём превосходстве), то вторая игра получилась невероятно напряжённой. На старте магнитогорцы имели преимущество, забили гол, однако в середине матча вёл уже «Барыс» — 3:2. Надо сказать, что в состав «Металлурга» вернулся Сергей Мозякин, который проводил 600-й матч в КХЛ – рекорд лиги.
«Барысу» не хватило не попавшего в заявку на матч Романа Савченко. Команда не смогла остановить нападение соперника и в третьем периоде дважды пропустила от Даниса Зарипова (на его счету три гола). Героическая концовка, когда Найджел Доус за две с половиной минуты до сирены перевёл игру в овертайм, не помогла астанинцам. Дополнительное время продлилось менее 10 минут, а развязка наступила благодаря голу Ярослава Косова. 2-0 перед двумя матчами в Астане – именно тот результат, который устраивает «Металлург».
«Динамо» оштрафовали на 300 000 за слова Давыдова
КХЛ оштрафовала московское «Динамо» на 300 тыс. рублей за высказывания вице-президента клуба, трёхкратного олимпийского чемпиона Виталия Давыдова.
После первого матча серии «Динамо» — СКА (3:2 ОТ), Давыдов дал негативную оценку арбитрам, судившим игру. «Единственный вопрос — это вопрос судейства, которое делало такие ошибки, которые не делают даже в начальных классах. Например, когда при вбрасывании удалили игрока «Динамо» за задержку времени. Это удаление из ряда вон выходящее», — сказал Давыдов.
Виталий Давыдов: Возьмите вторую игру — всё встало на место, видимо, подействовало кое на кого, у нас нет претензий по второму матчуПри этом легенда «Динамо» считает, что эти слова пошли на пользу во втором матче. «Возьмите вторую игру — всё встало на место, видимо, подействовало кое на кого, у нас нет претензий по второму матчу», — цитирует Давыдова ТАСС.
Болельщики ХК «Сочи» определили символическую пятёрку по итогам сезона
Болельщики хоккейного клуба «Сочи» определили пятёрку лучших игроков своей команды по итогам сезона. Черноморский клуб в этом году остался за рамками плей-офф.
Лучшим голкипером стал Константин Барулин. Вратарь провёл 53 встречи в регулярном чемпионате, среди которых 4 матча на ноль, процент отражённых бросков составил 92,5, коэффициент надёжности — 2,27.
Парой защитников стали Михаил Мамкин и Оскар Фантенберг. Россиянин принял участие во всех 60 играх сезона, в которых набрал 15 очков (3+12) при показателе полезности «+4». Швед сыграл 44 матча, записал в актив 23 балла (3+20) при показателе полезности «-3».
Тройку нападения составили Андре Петерссон, Игорь Левицкий и Илья Крикунов. Петерссон провёл 39 игр, набрал 29 очков (14+15). Левицкий выходил на лёд в 58 встречах, записал на свой счёт 15 баллов (7+8). Крикунов отыграл 54 матча, заработал 35 очков (12+23).
Лундквист пропустит до трёх недель из-за травмы
Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист пропустит 2-3 недели из-за травмы нижней части тела, информирует официальный «твиттер» клуба. В связи с этим из фарм-клуба вызван вратарь Магнус Хеллберг.
35-летний Лундквист в нынешнем сезоне принял участие в 51 игре, одержал 30 побед, пропуская в среднем 2,65 шайбы за игру и отражая 91,3% броска по своим воротам.