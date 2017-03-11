Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Хоккей. Итоги дня. 11 марта 2017 года
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Илья Ермаков

Хет-трик Зарипова, штраф Давыдову и неудача «Авангарда»

«Ак Барс» и «Металлург» повели — 2-0 в своих сериях, Билялетдинов провёл 1000-й матч, а «Динамо» оштрафовали на 300 000 за слова Давыдова.
11 марта 2017, суббота. 22:00. Хоккей

«Авангард» поменял всё что мог но проиграл


Омичи не сумели совладать с «Ак Барсом» и во втором матче серии. Игра носила в чём-то знаковый характер для наставника казанцев: Зинэтула Билялетдинов проводил 1000-й матч в чемпионатах России в качестве главного тренера. «Авангард» играл более активно, но «Ак Барс» сыграл в отличной гостевой манере: строгая игра в обороне, при которой атаки омичей не достигали цели. Развязка случилась на 57-й минуте, когда Фёдор Малыхин вывел гостей вперёд. Казанцы не отдали победу и успели забить в пустые ворота — отличился Йордан.

→ 1000 игр Билялетдинова. От символа «Динамо» до легенды «Ак Барса»

«Шансов было много. Не забили ничего. Уже, по-моему, всё что могли поменяли. Мало бросаем, мало доставляем шайбу к воротам. Почему не тасовали звенья? Позавчера мы меняли сочетания. А сегодня… Игра шла, приближалась к окончанию. Что менять? Зачем? Не видел причины», — резюмировал после матча Фёдор Канарейкин.
Зинэтула Билялетдинов: Что касается моего 1000-го матча, то на такие вещи я смотрю спокойно. Это наша работа
«Что касается моего 1000-го матча, то на такие вещи я смотрю спокойно. Это наша работа», — сказал Билялетдинов о юбилее.

→ Уроки выдержки. «Ак Барс» дотерпел до второй победы в Омске

«Барыс» и «Магнитка» выдали триллер со счастливым для «Металлурга» концом


Если первый матч серии «Металлург» — «Барыс» прошёл практически «в одну калитку» (во всяком случае, команда Ильи Воробьёва уверенно контролировала ход матча и не оставила сомнений в своём
превосходстве), то вторая игра получилась невероятно напряжённой. На старте магнитогорцы имели преимущество, забили гол, однако в середине матча вёл уже «Барыс» — 3:2. Надо сказать, что в состав «Металлурга» вернулся Сергей Мозякин, который проводил 600-й матч в КХЛ – рекорд лиги.

«Барысу» не хватило не попавшего в заявку на матч Романа Савченко. Команда не смогла остановить нападение соперника и в третьем периоде дважды пропустила от Даниса Зарипова (на его счету три гола). Героическая концовка, когда Найджел Доус за две с половиной минуты до сирены перевёл игру в овертайм, не помогла астанинцам. Дополнительное время продлилось менее 10 минут, а развязка наступила благодаря голу Ярослава Косова. 2-0 перед двумя матчами в Астане – именно тот результат, который устраивает «Металлург».

«Динамо» оштрафовали на 300 000 за слова Давыдова


КХЛ оштрафовала московское «Динамо» на 300 тыс. рублей за высказывания вице-президента клуба, трёхкратного олимпийского чемпиона Виталия Давыдова.

После первого матча серии «Динамо» — СКА (3:2 ОТ), Давыдов дал негативную оценку арбитрам, судившим игру. «Единственный вопрос — это вопрос судейства, которое делало такие ошибки, которые не делают даже в начальных классах. Например, когда при вбрасывании удалили игрока «Динамо» за задержку времени. Это удаление из ряда вон выходящее», — сказал Давыдов.
Виталий Давыдов: Возьмите вторую игру — всё встало на место, видимо, подействовало кое на кого, у нас нет претензий по второму матчу
При этом легенда «Динамо» считает, что эти слова пошли на пользу во втором матче. «Возьмите вторую игру — всё встало на место, видимо, подействовало кое на кого, у нас нет претензий по второму матчу», — цитирует Давыдова ТАСС.

Болельщики ХК «Сочи» определили символическую пятёрку по итогам сезона


Болельщики хоккейного клуба «Сочи» определили пятёрку лучших игроков своей команды по итогам сезона. Черноморский клуб в этом году остался за рамками плей-офф.

Лучшим голкипером стал Константин Барулин. Вратарь провёл 53 встречи в регулярном чемпионате, среди которых 4 матча на ноль, процент отражённых бросков составил 92,5, коэффициент надёжности — 2,27.

Парой защитников стали Михаил Мамкин и Оскар Фантенберг. Россиянин принял участие во всех 60 играх сезона, в которых набрал 15 очков (3+12) при показателе полезности «+4». Швед сыграл 44 матча, записал в актив 23 балла (3+20) при показателе полезности «-3».

Тройку нападения составили Андре Петерссон, Игорь Левицкий и Илья Крикунов. Петерссон провёл 39 игр, набрал 29 очков (14+15). Левицкий выходил на лёд в 58 встречах, записал на свой счёт 15 баллов (7+8). Крикунов отыграл 54 матча, заработал 35 очков (12+23).

Лундквист пропустит до трёх недель из-за травмы


Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист пропустит 2-3 недели из-за травмы нижней части тела, информирует официальный «твиттер» клуба. В связи с этим из фарм-клуба вызван вратарь Магнус Хеллберг.

35-летний Лундквист в нынешнем сезоне принял участие в 51 игре, одержал 30 побед, пропуская в среднем 2,65 шайбы за игру и отражая 91,3% броска по своим воротам.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ХК Авангард ХК Ак Барс ХК Барыс ХК Металлург Мг Данис Зарипов Зинэтула Билялетдинов Сергей Мозякин Фёдор Канарейкин Обзор главных хоккейных событий дня
Новости. Хоккей
11 марта 2017, суббота
21:37 Липин: «Барыс» подумает, что делать с Данисом Зариповым
21:02 СДК КХЛ отменил наказание защитника «Локомотива» Любушкина во 2-й игре с ЦСКА
20:48 Результаты первых матчей серий плей-офф МХЛ на Западе
20:39 Наместников, Джонсон и Пакетт пропустят матч «Тампы» с «Флоридой» из-за травм
20:22 Тимкин: во втором матче «Барыс» изменился, стало тяжелее прорываться к воротам
20:03 Давыдов: мои слова подействовали, у «Динамо» нет претензий к судьям по 2-й игре
19:24 Занковец: «Барыс» играл хорошо, неприятно проигрывать, но это хоккей
19:18 Воробьёв: «Магнитка» не привыкла выигрывать «в одну калитку»
19:00 Ролик с тренировкой детской команды «Авто»-2008 собрал 17 млн просмотров
18:49 П. Буре: главной заслугой Беттмэна в НХЛ считаю рост заработка лиги, это важно
18:41 Хенрик Лундквист пропустит 2-3 недели из-за травмы нижней части тела
18:24 Соловьёв: зря говорят, что все команды Билялетдинова — оборонительного плана
18:02 «Магнитка» одолела «Барыс» в овертайме, Зарипов сделал хет-трик
17:50 «Калгари» вызвал из фарм-клуба защитника Андерссона
17:24 Бут: «Авангард» будет мыслить позитивно и постарается сравнять счёт в серии
17:20 Варнаков: были готовы к активности «Авангарда», с «Салаватом» было то же самое
17:11 Канарейкин: зачем «Авангарду» тасовать звенья и что-то менять — не вижу причин
17:09 Билялетдинов: на такие вещи, как 1000-й матч, смотрю спокойно, это наша работа
16:58 Юшкевич: спокойствие Билялетдинова – визуальное, в душе кипят эмоции
16:27 «Ак Барс» обыграл «Авангард» в Омске, Казань повела в серии со счётом 2-0
16:03 Морозов: Билялетдинов может и прикрикнуть, крепкое словцо употребить
15:37 Кейн: жаль, что «Чикаго» проиграл в своём последнем матче на «Джо Луис Арене»
15:36 Сергей Мозякин первым из игроков провёл 600 матчей в КХЛ
15:04 Прошкин: Билялетдинов не любит, когда в раздевалке раздаются смешки
14:43 Форвард Тянулин стал второй звездой матча OHL, вратарь Лазарев сыграл на ноль
14:41 Составы команд на матч «Металлург» Мг — «Барыс»: Мозякин вернулся в состав
14:24 Юрзинов-ст.: у Билялетдинова есть собственный стиль, основанный на знании защиты
13:54 Зинэтула Билялетдинов сегодня проведёт свой 1000-й матч в чемпионатах России
13:39 Горовиков: СКА не выглядит непобедимым, всё в руках «Динамо»
13:33 Кожевников: ЦСКА и с Радуловым ничего не выиграл, сейчас надежда на Ничушкина
13:26 Пережогин и Токранов не сыграют во втором матче серии «Авангард» — «Ак Барс»
13:17 Болельщики ХК «Сочи» определили символическую пятёрку по итогам сезона
12:51 Маклеллан: «Питтсбург» сегодня заставил игроков «Ойлерз» выложиться
12:35 «Динамо» оштрафовали на 300 тыс. рублей за слова трёхкратного ОЧ Давыдова
12:30 Бадюков: СКА нужно решать вратарский вопрос, «Динамо» играет в свой хоккей
12:21 Кречин: заявление Юрзинова об уходе стало неожиданностью, никто не был готов
12:00 Гуськов: у ЦСКА все игроки могут забить, но Ничушкин сильнее Да Косты и Плэтта
11:55 Даути: вратари «Лос-Анджелеса» великолепно играют в овертаймах
11:22 П. Буре: для игроков переезд в дедлайн — колоссальный стресс
10:53 Карлайл: проиграть за 20 секунд до конца — серьёзное разочарование
10:37 Будро: я хотел победы в матче с «Флоридой» так же, как игроки «Уайлд»
10:19 Игинла: сегодня ты носишь на груди одну эмблему, а через 24 часа в другом клубе
09:53 Источник: ЦСКА интересуется шведским форвардом Антоном Родиным
09:41 Флёри, Э. Стаал и Татар — лучшие игроки дня в НХЛ
09:11 Бывший мэр Глендейла: «Проблемы «Аризоны» связаны с руководством, а не с городом
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какую серию 2-го раунда плей-офф вы считаете наиболее интересной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+