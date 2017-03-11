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Хет-трик Зарипова, штраф Давыдову и неудача «Авангарда»

«Ак Барс» и «Металлург» повели — 2-0 в своих сериях, Билялетдинов провёл 1000-й матч, а «Динамо» оштрафовали на 300 000 за слова Давыдова.