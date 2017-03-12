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175 лет назад 2016
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КХЛ штрафовала «Динамо» за слова Виталия Давыдова про судейство
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

300 тысяч за правду? Почему штраф легенде «Динамо» — это перебор

Правильно ли поступила КХЛ, оштрафовав «Динамо» за критику судей со стороны легенды клуба Виталия Давыдова?
12 марта 2017, воскресенье. 08:00. Хоккей
300 тыс. рублей в масштабе хоккейного клуба – не то чтобы мелочь, но сумма не существенная. Не больше чем месячная зарплата молодого игрока. Даже если за сезон и набегает четыре-пять подобных штрафов, это не особо бьёт по бюджету клуба. Порой на такую сумму штрафуют и за вполне миролюбивые технические сбои. Например, не успели выключить музыку после вбрасывания – вынь да положь кругленькую сумму. В общем, новость о том, что КХЛ оштрафовала «Динамо» на обозначенную сумму, не должна была вызвать особого
резонанса. Если бы не несколько «но»: личность, за высказывания которого динамовцев подвергли санкциям, и, собственно, сам повод.

К тому, что тренеры в пылу эмоций могут сболтнуть что-то лишнее, мы привыкли. Привыкли и сами тренеры, зачастую отказываясь что-то либо говорить про судейство, лишь бы не нарваться на финансовые лишения. Когда есть вполне понятные правила игры, тренеры готовы по ним играть. Другое дело, что иногда лига штрафует специалистов даже за те слова, которые были сказаны ими за пределами залов для пресс-конференций. Уже бывший главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка после проигранного матча в Подольске бросил в адрес президента «Витязя» Михаила Головкова: «Судьям хорошо заряжаете! Молодцы!» — за что впоследствии пострадал на всё те же пресловутые 300 тысяч. У стен есть уши, у холмов есть глаза.

→ «Динамо» оштрафовали на 300 тыс. рублей за слова трёхкратного ОЧ Давыдова

Тренеры тренерами, а вот штрафы, выписанные трёхкратным олимпийским чемпионам, – что-то новенькое. КХЛ наказала «Динамо» за слова Виталия Давыдова, который подверг критике судейство в первом матче серии со СКА. Сам случай, когда ветерана и настоящую легенду «Динамо» подвергают таким санкциям, выглядит некрасиво. Иначе, кроме как затыканием ртов, в хоккейном обществе это не воспринимается. Кому, как не таким заслуженным людям, чьё слово имеет вес, высказываться по столь резонансным темам? Даже с учётом того что Давыдов – динамовец, а значит персона заинтересованная, с его мнением нельзя не считаться. Это не тот случай, когда ветеран оголтело и по любому поводу высказывается в пользу своей команды. Давыдов появляется в прессе редко и по действительно важным темам.
Даже с учётом того что Давыдов – динамовец, а значит персона заинтересованная, с его мнением нельзя не считаться.
Повод, по которому резко высказался Давыдов, отнюдь не рядовой. Судейство в серии СКА – «Динамо» вышло на первый план, затмив даже противостояние Олега Знарка со своей бывшей командой. По сути, спорные решения, которые принимала пара арбитров Белов — Наумов, аукнулись Гофману, который судил второй матч и, несмотря на соотношение штрафа 22-12, отработал качественно. Сам по себе перевес в штрафных минутах – не показатель судейского произвола, но то, что творилось в первой игре, даёт повод болельщикам и журналистам даже в следующих матчах искать чёрную кошку в чёрной комнате, придираясь к любым судейским решениям. Пожар нужно тушить при виде первой же искры, а в качестве огнетушителя использовать вот такие высказывания авторитетных хоккейных людей.
Олег Знарок и Виталий Давыдов

Олег Знарок и Виталий Давыдов

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Несмотря на то что исход матча № 1 предрешило удаление СКА в овертайме, вопросы прежде всего были по удалениям «Динамо». Четыре свистка подряд в одну сторону – это уже повод рассмотреть каждое нарушение под увеличительным стеклом. Ну а то, что ни одно из них не было бесспорным, вынуждает задаться вопросом: а свистнули бы арбитры точно такое же нарушение сопернику москвичей, попади они в аналогичную ситуацию? С нарушением численного состава вопросов нет: «Динамо» оставили втроём в третьем периоде, а СКА – вчетвером в овертайме. И на тот, и на другой свисток ещё надо было решиться. Пожалуй, меньше всего вопросов к удалению Кокарева, которым «армейцы» и воспользовались, чтобы сравнять счёт. А вот удаления Ерёменко и, в особенности, Карпова не столь однозначны. Автор хет-трика в ворота СКА тянулся за шайбой, а судьи купились на то, как грамотно в этом эпизоде подставился Ковальчук.
Сам случай, когда ветерана и настоящую легенду «Динамо» подвергают таким санкциям, выглядит дико.
«Так игру вести и судить просто неприлично. Практически весь третий период «Динамо» играло в меньшинстве до забитой шайбы Дацюка, когда они сравняли счёт. Думаю, что, конечно, на ход событий повлияло судейство. Я не хочу сказать, что судьи работали в пользу СКА. Или они безграмотные судьи, или действительно то, что говорят, имеет место. Единственный вопрос — это вопрос судейства, которое делало такие ошибки, которые не делают даже в начальных классах. Например, когда при вбрасывании удалили игрока «Динамо» за задержку времени. Это удаление из ряда вон выходящее», — сказал Давыдов в своём нашумевшем интервью, стоявшем «Динамо» 300 тысяч рублей.

→ Давыдов: так судить, как во вчерашней игре СКА — «Динамо», просто неприлично

Трёхкратный олимпийский чемпион вспоминает удаление Анселя Галимова за повторное нарушение на точке вбрасывания. Это, кстати, ещё один пример того, как можно «поддушить» одну команду, не совершая очевидных методических ошибок. Как и нарушение численного состава, это то удаление, которое арбитры не всегда решаются свистеть, особенно в решающие минуты важных матчей. Когда в ситуациях из заряда «на усмотрение» наблюдается перекос в сторону одной из команд, формально к судьям не подкопаться, но на игре такой крен сказывается самым прямым образом. Де-факто Дацюк сделал счёт 1:1 после именно спорного удаления Кокарева, но предыдущими шестью минутами в меньшинстве арбитры заставили «Динамо» тратить силы, обороняться с языком на плече.

→ А. Зайцев: в Питере судьи были под колпаком, случись что, им бы голову отвернули

Самый щепетильный вопрос в ситуации со штрафом – должность Давыдова в московском клубе. Будь он просто ветераном «Динамо», входящим в какой-нибудь совет при клубе, никаких бы 300 тысяч не было и в помине. Однако легендарный защитник является вице-президентом бело-голубых, что накладывает на него вполне определённые обязательства и ответственность. КХЛ поступила строго по регламенту, следуя своей политике по соблюдению корпоративной этики. Правила должны быть одни на всех. Если и подвергать сомнению, то всю информационную политику лиги, которая в последние годы направлена на то, чтобы свести к минимуму негатив со стороны клубов.
Вместо подобного разбора спорных эпизодов на сайте КХЛ, которое могло бы погасить волну народных волнений, следуют молчаливые штрафы несогласным.
Можно ли было избежать этой ситуации? Нравится вам это или нет, а СКА – клуб особый. Его возглавляет главный тренер сборной, спонсором является могущественна государственная компания, а руководство – это и есть руководство КХЛ. Подозрения в нечестной игре будут всегда, от этого никуда не деться. Вопрос в том, будет ли лига, под чьим патронажем находится судейский корпус, давать для этого поводы.

На данный момент выбран путь умалчивания и репрессий по отношениям к тем, кто пытается докопаться до истины. Главный арбитр лиги Алексей Анисимов говорит, что не намерен комментировать каждое двухминутное удаление, а вместо подробного разбора спорных эпизодов на официальном сайте КХЛ, который мог бы погасить волну народных волнений, следуют молчаливые штрафы несогласным.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Динамо Москва ХК СКА Виталий Давыдов Хоккейное судейство
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