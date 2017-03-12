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175 лет назад 2016
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Александр Овечкин
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Мир перевернулся? Так долго Овечкин не забивал только в 2008 году

Тарасенко оформил голевой дубль, Овечкин повторил личный антирекорд в НХЛ, а Кучеров и Василевский продолжают тащить «Тампу» в плей-офф.
12 марта 2017, воскресенье. 10:00. Хоккей

Обескровленная «Тампа» и нестареющий Ягр


После недавнего матча с «Миннесотой» «молнии» потеряли сразу трёх центральных нападающих – Владислава Наместникова, Тайлера Джонсона и Седрика Пакетта. Травмы, которые получили
центрфорварды «Лайтнинг», оказались не столь серьёзными, как предполагалось во время той игры, но на флоридское дерби с с «пантерами» наставнику «Тампы» Джону Куперу пришлось значительно перетряхивать состав. «К счастью, парни не так сильно пострадали, хотя травмы коленей выглядели впечатляюще. Через какое-то время они вернутся», — отметил нападающий Алекс Киллорн.Основную нагрузку в отсутствие травмированных партнёров взвалили на себя те, кто уцелел – Андрей Василевский и Никита Кучеров. Российский форвард смог возглавить погоню в начале второго периода, когда «Тампа» уступала с разницей в две шайбы. Кучеров великолепным щелчком в касание реализовал удаление защитника Кейта Яндла, чем заметно вдохновил одноклубников.
Семь минут спустя новичок «молний» Янни Гурд, заменивший Джонсона в центре второго звена, реализовал выход один в один, а за 2,5 минуты до конца встречи победу «Тампе» принёс Ондржей Палат. «Мне хотелось играть на таком уровне. Хочу конкурировать за место в составе, играть с высокой интенсивностью. Мне очень понравилось», — восторженно сказал 25-летний канадец, для которого этот матч стал шестым в НХЛ за карьеру.
НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3 : 2 0:2, 2:0, 1:0
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Ягр (Барков, Маршессо) – 16:32 (5x5), 0:2 – Писик (Смит, Барков) – 19:13 (5x5), 1:2 – Кучеров (Хедман, Друен) – 23:43 (5x4), 2:2 – Гурд – 30:11 (4x5), 3:2 – Палат (Шустр) – 57:37 (5x5)

От пятого поражения подряд «Флориду» не спас даже очередной гол Яромира Ягра, который забил во втором матче подряд. Ветеран забросил свою 763-ю шайбу в карьере, удачно сыграв на добивании. Андрей Василевский, отразив 32 броска, одержал пятую победу в шести последних матчах.


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Тарасенко: четыре шайбы в трёх матчах


Великолепную форму в последних матчах демонстрирует нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, у которого до этого была «засуха» из пяти игр подряд без заброшенных шайб. Домашняя встреча с «Айлендерс» стала очередным бенефисом российского снайпера, который, согласно своей же традиции, смог забить уже в начале первого периода. Хитрейший кистевой бросок в ближний угол стал нерешаемой задачей для голкипера «островитян» Томаса Грайсса, и эта шайба придала «музыкантам» необходимой уверенности.
В конце второй двадцатиминутки Владимир отличился снова, в очередной раз продемонстрировав нацеленность выстрела с кистей. Тарасенко нарочито отвернулся от ворот соперника, делая вид, что ищет глазами партнёра, но вместо передачи мощно бросил с дальней дистанции, вновь обескуражив Грайсса. Этот гол Тарасенко стал 32-м в нынешнем регулярном чемпионате и четвёртым в трёх последних матчах. От лидера гонки за «Морис Ришар Трофи» Сидни Кросби россиянина отделяют лишь два результативных броска, но куда большую радость Владимиру доставила четвёртая победа «Сент-Луиса» подряд. В турнирной таблице Западной конференции «музыканты» несколько укрепились внутри кубковой зоны, но по-прежнему пока могут рассчитывать лишь на «уайлд кард».
«Действительно, это была очень важная победа для нас. Я бы хотел поблагодарить всех болельщиков, кто пришёл поддержать нас сегодня. Особая благодарность моим друзьям – Андрею и Ирине, которые специально приехали из России, чтобы посмотреть этот матч. Почему я бросал в ближний угол? Нужно стараться делать разные вещи на льду. Партнёры сегодня дали мне возможности забить, но гораздо важнее, что мы снова выиграли после такой непростой выездной серии. Победа всегда делает тебя счастливым, мы будем стараться радовать вас в каждой игре. У нас были перестановки в составе, и за счёт командного усилия мы смогли выиграть», — сказал Тарасенко после матча.
НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
4 : 3 1:0, 3:1, 0:2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Тарасенко (Шварц, Стин) – 07:23 (5x4), 2:0 – Стин – 24:58 (5x5), 2:1 – Нельсон (Хо-Сэнг, Мейфилд) – 31:37 (5x5), 3:1 – Тарасенко (Гуннарссон) – 35:28 (5x5), 4:1 – Берглунд (Перрон, Пяаярви) – 38:06 (5x5), 4:2 – Бовилье (Хикки, Клаттербак) – 42:11 (5x5), 4:3 – Ледди (Лэдд, Таварес) – 58:31 (6x4)

Стоит добавить, что на игру с «островитянами» в запасе у «Сент-Луиса» остался давний приятель Тарасенко — Йори Лехтеря, который 8 матчей подряд не набирал очков. Финн смотрел эту игру из ложи прессы, а его место в третьей тройке с Яшкиным и Пааярви занял новичок Иван Барбашев, который получил 12 минут игрового времени (1 бросок в створ, 2 силовых приёма).

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«Калгари» выиграл в девятый раз подряд

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
0 : 3 0:1, 0:1, 0:1
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Баклунд (Фролик, Хэмилтон) – 14:06 (5x4), 0:2 – Фролик (Ткачук, Хэмилтон) – 32:09 (5x4), 0:3 – Чиассон (Монахан, Хэмилтон) – 43:24 (5x5)

«Огоньки» продолжают удивлять: выездной матч с крепким «Виннипегом» принёс в копилку «Калгари» девятую победу подряд, что стало новым своеобразным рекордом. Последний раз такую впечатляющую серию «Флэймз» демонстрировал в 1978 году, когда клуб ещё базировался в Атланте. На этот раз главным героем у парней из Альберты стал защитник Дуги Хэмилтон, который оформил асситентский хет-трик, а голкипер Брайан Эллиотт второй матч кряду отыграл на ноль.
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Кросби не сумел ответить Тарасенко


НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2017, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0 : 3 0:0, 0:1, 0:2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Коул (Кюнхакль, Уилсон) – 36:24 (5x5), 0:2 – Гюнцель (Шири, Кросби) – 56:54 (5x5), 0:3 – Шири (Гюнцель, Кросби) – 58:45 (en)
Лучший снайпер текущего чемпионата Сидни Кросби из «Питтсбурга» (34 гола) не сумел ответить Владимиру Тарасенко, который организовал за капитаном «Пингвинз» погоню. Выездной матч с «Ванкувером» получился крайне скупым на голы: большую часть встречи «пингвины» без особого успеха пытались взломать оборону «Кэнакс», у которого великолепно действовал вратарь Райан Миллер. Кросби отметился двумя передачами, а автором победного гола стал защитник Иан Коул.

Овечкин – 9 матчей без голов


«Укусила ли Овечкина змея, так что он нанёс 9 бросков в створ в матче с «Далласом»? Нет, это хоккейные боги воздают ему должное за то, что до этого всё шло не столь удачно», — пошутил главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц, готовясь к матчу в Лос-Анджелесе. На этот матч наставник «столичных» поставил в тройку к Овечкину и Кузнецову нового партнёра – двухметрового силового форварда Тома Уилсона, который в нынешнем сезоне играет достаточно результативно (6 голов и 10 передач в 66 матчах). «Мы иногда использовали это сочетание по ходу сезона. Уилсон хорош тем, что не ищет только силовой борьбы, не ждёт одних силовых приёмов. Он играет в хоккей и сможет освободить больше пространства для Овечкина и Кузнецова. По-моему, это отличная тройка: «стрелок», «фигурист» и гигант», — отметил Тротц.
НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2017, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
4 : 2 1:1, 1:1, 2:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Врана (Шаттенкирк, Уильямс) – 04:35 (5x4), 1:1 – Габорик (Копитар, Мартинес) – 15:30 (5x5), 1:2 – Оши (Юханссон) – 20:47 (5x5), 2:2 – Копитар (Картер, Маззин) – 27:20 (5x4), 3:2 – Кемпе (Грэвел, Мартинес) – 48:46 (5x5), 4:2 – Картер (Тоффоли) – 59:58 (en)

Появление Уилсона на правом краю своего звена Овечкина никак не сказалось на результативности капитана «Вашингтона». Овечкин нанёс шесть бросков в створ и в девятом матче подряд не смог поразить ворота соперника – это повторение его личного антирекорда 2008 года, когда россиянин не забивал в октябре-ноябре.

Андерсон – «сенатор» номер один


Голкипер «Оттавы Сенаторз» Крейг Андерсон вышел на первое место в клубной истории, одержав 147-ю победу. В выездном матче с «Колорадо» хоккеисты «лавин» устроили опытному стражу ворот настоящий разгрузочный день: для того чтобы добиться выигрыша, Андерсону пришлось сделать лишь 14 сейвов. В клубной летописи «сенаторов» голкипер, широко известный своей преданностью команде (Крейг выходил на лёд, когда его супруга Николь проходила лечение от рака), занял первое место, обойдя Патрика Лалима. Что же касается турнирной таблицы, то «Оттава», одержавшая 6 побед кряду, делит с «Монреалем» первое место в Атлантическом дивизионе, но имеет на один сыгранный матч больше.
НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
0 : 3 0:1, 0:1, 0:1
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Баклунд (Фролик, Хэмилтон) – 14:06 (5x4), 0:2 – Фролик (Ткачук, Хэмилтон) – 32:09 (5x4), 0:3 – Чиассон (Монахан, Хэмилтон) – 43:24 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз Сент-Луис Блюз Тампа-Бэй Лайтнинг Александр Овечкин Владимир Тарасенко Евгений Малкин Никита Кучеров Яромир Ягр
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