Мир перевернулся? Так долго Овечкин не забивал только в 2008 году

Обескровленная «Тампа» и нестареющий Ягр

Тарасенко: четыре шайбы в трёх матчах

«Калгари» выиграл в девятый раз подряд

Кросби не сумел ответить Тарасенко

Овечкин – 9 матчей без голов

Андерсон – «сенатор» номер один

После недавнего матча с «Миннесотой» «молнии» потеряли сразу трёх центральных нападающих –. Травмы, которые получилицентрфорварды «Лайтнинг», оказались не столь серьёзными, как предполагалось во время той игры, но на флоридское дерби с с «пантерами» наставнику «Тампы»пришлось значительно перетряхивать состав. «К счастью, парни не так сильно пострадали, хотя травмы коленей выглядели впечатляюще. Через какое-то время они вернутся», — отметил нападающий.Основную нагрузку в отсутствие травмированных партнёров взвалили на себя те, кто уцелел –. Российский форвард смог возглавить погоню в начале второго периода, когда «Тампа» уступала с разницей в две шайбы. Кучеров великолепным щелчком в касание реализовал удаление защитника Кейта Яндла, чем заметно вдохновил одноклубников.Семь минут спустя новичок «молний», заменивший Джонсона в центре второго звена, реализовал выход один в один, а за 2,5 минуты до конца встречи победу «Тампе» принёс. «Мне хотелось играть на таком уровне. Хочу конкурировать за место в составе, играть с высокой интенсивностью. Мне очень понравилось», — восторженно сказал 25-летний канадец, для которого этот матч стал шестым в НХЛ за карьеру.От пятого поражения подряд «Флориду» не спас даже очередной гол, который забил во втором матче подряд. Ветеран забросил свою 763-ю шайбу в карьере, удачно сыграв на добивании. Андрей Василевский, отразив 32 броска, одержал пятую победу в шести последних матчах.Великолепную форму в последних матчах демонстрирует нападающий «Сент-Луиса», у которого до этого была «засуха» из пяти игр подряд без заброшенных шайб. Домашняя встреча с «Айлендерс» стала очередным бенефисом российского снайпера, который, согласно своей же традиции, смог забить уже в начале первого периода. Хитрейший кистевой бросок в ближний угол стал нерешаемой задачей для голкипера «островитян», и эта шайба придала «музыкантам» необходимой уверенности.В конце второй двадцатиминутки Владимир отличился снова, в очередной раз продемонстрировав нацеленность выстрела с кистей. Тарасенко нарочито отвернулся от ворот соперника, делая вид, что ищет глазами партнёра, но вместо передачи мощно бросил с дальней дистанции, вновь обескуражив Грайсса. Этот гол Тарасенко стал 32-м в нынешнем регулярном чемпионате и четвёртым в трёх последних матчах. От лидера гонки за «Морис Ришар Трофи»россиянина отделяют лишь два результативных броска, но куда большую радость Владимиру доставила четвёртая победа «Сент-Луиса» подряд. В турнирной таблице Западной конференции «музыканты» несколько укрепились внутри кубковой зоны, но по-прежнему пока могут рассчитывать лишь на «уайлд кард».«Действительно, это была очень важная победа для нас. Я бы хотел поблагодарить всех болельщиков, кто пришёл поддержать нас сегодня. Особая благодарность моим друзьям – Андрею и Ирине, которые специально приехали из России, чтобы посмотреть этот матч. Почему я бросал в ближний угол? Нужно стараться делать разные вещи на льду. Партнёры сегодня дали мне возможности забить, но гораздо важнее, что мы снова выиграли после такой непростой выездной серии. Победа всегда делает тебя счастливым, мы будем стараться радовать вас в каждой игре. У нас были перестановки в составе, и за счёт командного усилия мы смогли выиграть», — сказал Тарасенко после матча.Стоит добавить, что на игру с «островитянами» в запасе у «Сент-Луиса» остался давний приятель Тарасенко —, который 8 матчей подряд не набирал очков. Финн смотрел эту игру из ложи прессы, а его место в третьей тройке с Яшкиным и Пааярви занял новичок, который получил 12 минут игрового времени (1 бросок в створ, 2 силовых приёма).«Огоньки» продолжают удивлять: выездной матч с крепким «Виннипегом» принёс в копилку «Калгари» девятую победу подряд, что стало новым своеобразным рекордом. Последний раз такую впечатляющую серию «Флэймз» демонстрировал в 1978 году, когда клуб ещё базировался в Атланте. На этот раз главным героем у парней из Альберты стал защитник, который оформил асситентский хет-трик, а голкипервторой матч кряду отыграл на ноль.Лучший снайпер текущего чемпионатаиз «Питтсбурга» (34 гола) не сумел ответить Владимиру Тарасенко, который организовал за капитаном «Пингвинз» погоню. Выездной матч с «Ванкувером» получился крайне скупым на голы: большую часть встречи «пингвины» без особого успеха пытались взломать оборону «Кэнакс», у которого великолепно действовал вратарь. Кросби отметился двумя передачами, а автором победного гола стал защитник Иан Коул.«Укусила ли Овечкина змея, так что он нанёс 9 бросков в створ в матче с «Далласом»? Нет, это хоккейные боги воздают ему должное за то, что до этого всё шло не столь удачно», — пошутил главный тренер «Вашингтона», готовясь к матчу в Лос-Анджелесе. На этот матч наставник «столичных» поставил в тройку к Овечкину и Кузнецову нового партнёра – двухметрового силового форварда Тома Уилсона, который в нынешнем сезоне играет достаточно результативно (6 голов и 10 передач в 66 матчах). «Мы иногда использовали это сочетание по ходу сезона. Уилсон хорош тем, что не ищет только силовой борьбы, не ждёт одних силовых приёмов. Он играет в хоккей и сможет освободить больше пространства для Овечкина и Кузнецова. По-моему, это отличная тройка: «стрелок», «фигурист» и гигант», — отметил Тротц.Появление Уилсона на правом краю своего звена Овечкина никак не сказалось на результативности капитана «Вашингтона». Овечкин нанёс шесть бросков в створ и в девятом матче подряд не смог поразить ворота соперника – это повторение его личного антирекорда 2008 года, когда россиянин не забивал в октябре-ноябре.Голкипер «Оттавы Сенаторз»вышел на первое место в клубной истории, одержав 147-ю победу. В выездном матче с «Колорадо» хоккеисты «лавин» устроили опытному стражу ворот настоящий разгрузочный день: для того чтобы добиться выигрыша, Андерсону пришлось сделать лишь 14 сейвов. В клубной летописи «сенаторов» голкипер, широко известный своей преданностью команде (Крейг выходил на лёд, когда его супруга Николь проходила лечение от рака), занял первое место, обойдя. Что же касается турнирной таблицы, то «Оттава», одержавшая 6 побед кряду, делит с «Монреалем» первое место в Атлантическом дивизионе, но имеет на один сыгранный матч больше.