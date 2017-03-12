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Хоккей. Превью игрового дня КХЛ. 12 марта 2017 года
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Владислав Уткин

ЦСКА раскусит Мурыгина, а СКА не справится со злым «Динамо»

В Ярославле ЦСКА одержит крайне важную для себя победу, а «Динамо» учтёт свои ошибки во втором матче и одолеет СКА – в превью КХЛ.
12 марта 2017, воскресенье. 11:00. Хоккей

СКА — «Динамо» (Москва)


Что и говорить, второй матч в серии между соперниками, которые за последние несколько лет успели стать принципиальными друг для друга, получился по характеру совершенно отличным от первой игры. Во-первых,
питерская команда добавила в атакующих действиях, а во-вторых, она не дала динамовцам той широты в действиях в своей зоне, которая была в стартовой встрече. Безусловно, этому также поспособствовало большое количество удалений у подопечных Орешкина. И если после первой игры у динамовцев было много небезосновательных претензий к некоторым решениям арбитров, то в следующем поединке всё было по делу. Конечно же, СКА, как одна из лучших команд в лиге по реализации численного преимущества, этим воспользовался, забив оба своих гола при игре в неравных составах. Так что в третьем матче, как бы банально это ни звучало, игрокам «Динамо» нужно будет как можно меньше удаляться. Действуя практически половину игрового времени в меньшинстве, победу одержать очень сложно.

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Конечно же, за динамовцев будут играть переполненные домашние трибуны, которые пламенно и горячо погонят своих любимцев вперёд. Но решающим этот фактор не станет. Сила бело-голубых — в характере и терпении, которые у этой команды есть. Что же касается СКА, то после второй игры главный тренер питерцев обещал подумать о замене Коскинена, пропустившего за шесть минут до конца выстрел от синей линии Андрея Кутейкина. «Мы подумаем о замене вратаря. Кутейкин вчера забил от красной, сегодня от синей, а завтра от лицевой? Это вряд ли», — в его словах есть доля правды. Дальние броски защитника москвичей в этом плей-офф уже наделали много шума, а его самого теперь называют не иначе как Кутинатором. Эта шайба в условиях плей-офф может придать «Динамо» положительный импульс на следующую встречу. В целом же в игре «армейцев», за исключением первых 10 минут, всё выглядело неплохо. Несмотря на то что в полной мере воспользоваться преимуществом родного льда им не удалось, в Москву команда приедет с большим запасом уверенности. Впрочем, у «Динамо» есть шансы обыграть СКА — в первом матче оно показало, что способно совладать с командой из Санкт-Петербурга. Но для этого нужно что-то исправлять в игровой дисциплине.

Наш прогноз: в упорнейшей борьбе хозяева вырвут победу, но вряд ли больше чем в одну шайбу.
Игрокам «Динамо» нужно будет как можно меньше удаляться. Действуя практически половину игрового времени в меньшинстве, победу одержать очень сложно.
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«Локомотив» — ЦСКА


Ярославцы успешно выполнили свою задачу на выездном отрезке серии, зацепив один матч. Прежде всего за это стоит сказать спасибо голкиперу Алексею Мурыгину, во второй игре отразившему около полусотни бросков. В матче были моменты, когда казалось, что в ходе атаки красно-синих шайбе просто некуда деваться, кроме как в сетку ворот «Локомотива». Но в этих случаях то игроки «железнодорожников» мужественно ложились под неё в своей вратарской, то Мурыгин не давал ей перелететь через ленточку. Игра получилась такой же напряжённой, как и первая встреча, с той лишь разницей, что в ней не было оглашённых претензий к судьям, а вся борьба проявлялась именно в игровых действиях обеих команд.
Атакующий потенциал ЦСКА выглядит более разнообразным. Да и далеко не факт, что Мурыгин сможет во втором матче подряд отразить такой шквал бросков.
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Как и в серии между «Динамо» и СКА, в этом противостоянии многое, если не всё, решает игра в неравных составах. Вот и во втором матче ярославцам в начале третьего периода удалось реализовать их первое за всю игру численное преимущество. Гол оказался на счету легионерской пятёрки, о которой перед этой серией говорили как о главной ударной силе команды Кудашова. После игры наставник «армейцев» Дмитрий Квартальнов отметил, что розыгрыш лишнего у оппонентов получился на порядок лучше, чем у его команды. «Очень много было большинства, но всё пусто. В прошлой игре оно сыграло, с него мы забили два гола, но сегодня его реализовать не удалось. У Ярославля в большинстве хорошие игроки», — сказал тренер.

Чего стоит ждать от третьего матча? Пожалуй, более атакующей игры от «Локомотива», тем паче что игра пройдёт на их площадке. И тут мы натыкаемся на проблему в игре ярославцев. До этого момента в их составе отличались только лишь представители одного звена — первого. Этот недостаток уже неоднократно подмечался по ходу регулярного сезона, но именно сейчас, в решающих матчах, он может приобрести крайне серьёзное значение. В этом плане атакующий потенциал ЦСКА выглядит более разнообразным. Да и далеко не факт, что Мурыгин сможет во втором матче подряд отразить такой шквал бросков.

Наш прогноз: «армейцы» выйдут вперёд в противостоянии.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Динамо Москва ХК Локомотив ХК СКА ХК ЦСКА
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