Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От СКА до «Авангарда»

В полуфиналах Западной и Восточной конференций КХЛ СКА, ЦСКА, «Авангард» и «Магнитка» провели по два стартовых матча на своих площадках. Только «сталевары» смогли выиграть обе встречи у «Барыса». СКА и ЦСКА обменялись победами с «Динамо» и «Локомотивом» соответственно, а «Авангард» попал в очень тяжёлое положение, дважды уступив на своём льду «Ак Барсу». Теперь серии переезжают на арены «Динамо», «Локомотива», «Барыса» и «Ак Барса», а мы предлагаем вам полюбоваться эффектными болельщицами, которые посетили стартовые игры второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина.
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