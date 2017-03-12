Удачная премьера Фаста и сломавшееся большинство «Локомотива»

Премьера Фаста в плей-офф
«Локомотив» в Москве сумел не просто навязать борьбу ЦСКА, но и играл с «армейцами» на равных, а в каких-то компонентах даже превосходил. Это позволило ярославцам приехать домой с комфортным ничейным счётом в серии – 1-1.
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«ЦСКА и «Локомотив» — равные команды. Можно вспоминать, что по воротам Мурыгина нанесли полсотни бросков, но ярославцы просто играли по счёту. У московских «армейцев» очень выделялся Ничушкин, Плэтт всегда заметен, а вот Валерий вчера особенно красиво играл. Также стоит отметить двух вратарей. На мой взгляд, это сильнейшие голкиперы, оставшиеся в плей-офф», — таков взгляд на эту серию после двух матчей двукратного обладателя Кубка Гагарина, эксперта КХЛ ТВ Алексея Бадюкова.
Пожалуй, самым интересным изменением в составах перед третьим матчем серии стала замена Ильи Сорокина на Виктора Фаста в воротах ЦСКА. Сорокин не всегда успешно действовал в первых двух матчах, и теперь швед получил шанс проявить себя впервые в этом розыгрыше Кубка Гагарина.
Большинство «Локомотива» не сработало
На старте матча Фасту без раскачки пришлось вступать в игру и выручать гостей, с чем швед успешно справился. «Локомотив», являющийся лучшей командой по реализации лишнего в этом плей-офф, свою первую возможность поиграть в большинстве не реализовал, а вот ЦСКА штраф Дениса Осипова использовал: Стефан Да Коста отдал пас на одинокого Кирилла Петрова, и тот из правого круга вбрасывания поразил ворота.
Остаток первого периода получился достаточно скромным на моменты, зато старт второй двадцатиминутки порадовал ярославских болельщиков. Чуть больше двух минут прошло с начала периода, когда Егор Аверин технично привёз шайбу на пятачок ворот Фаста, где её подхватил Дмитрий Лугин и со второй попытки сумел переиграть «армейского» голкипера. Вскоре хороший момент, чтобы вывести «Локомотив» вперёд, имел Петри Контиола, но он с неудобной руки отправил шайбу выше ворот. А затем ярославцы не сумели козырнуть фирменным большинством после двух удалений подряд у ЦСКА.
Ярославль подвела дисциплина
Перелом в игре случился на 45-й минуте, когда гости получили минуту и 35 секунд на игру впятером против троих. Но команде Дмитрия Квартальнова понадобилось всего 20 секунд: Да Коста мощно выстрелил с позиции защитника и попал точно в угол ворот Мурыгина – 2:1. Тут же Контиола получил ещё один малый штраф, и «Локомотиву» вновь пришлось обороняться втроём. На этот раз хозяева выстояли, и впереди у них было чуть больше 11 минут, чтобы отыграться.
Показалось, что «Локомотив» действует чересчур академично, команде Кудашова никак не удавалось закрепиться в зоне соперника и как следует нагрузить Фаста. Точку в матче мог ставить Иван Телегин, который в меньшинстве убегал один на один с Мурыгиным, но его успел догнать Гавриков. Тут же ярославцы получили ещё одно большинство, удалился Кирилл Петров, но вновь «Локомотив» сыграл беззубо. Небольшая куча-мала у ворот Фаста и неудавшийся прорыв Контиолы к воротам – всё, что удалось сделать хозяевам. ЦСКА повёл 2-1 и завладел стратегическим преимуществом в серии.