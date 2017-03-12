Убойный Кутейкин, грубость Дацюка и Кашпара. СКА сильнее «Динамо»

Нет ничего удивительного в том, что серия между СКА и московским «Динамо» получается яркой и в какой-то степени даже скандальной. Соперники достойны друг друга. Увы, первая встреча между командами была омрачена слабым судейством. Арбитрам просто повезло, что гости выиграли в овертайме, иначе скандал был неминуем. «Судьи в той встрече были под колпаком, они просто отскочили», — отметил известный хоккейный рефери Александр Зайцев. Не выдержал и трёхкратный олимпийский чемпион и вице-президент клуба Виталий Давыдов, рубанувший правду-матку, стоившую динамовцам 300 000 рублей. Выражать личное мнение в КХЛ слишком дорого. Лучше, оказывается, держать рот на замке. Даже людям, заслужившим высказаться так, как они считают нужным.
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Во второй встрече «Динамо» растранжирило много моментов у ворот Коскинена, получив суммарно 22 минуты штрафа против 12 у СКА. Пробить финна в концовке третьего периода смог лишь защитник Кутейкин, поразивший ворота мощнейшим щелчком от красной линии. Андрей уже забивал подобным образом «Торпедо». Дубль два получился не хуже. Перевести игру в овертайм у москвичей не хватило сил, однако зацепить в Санкт-Петербурге один матч и улететь домой при счёте 1-1, а не 0-2, – более чем достойно. Задачу-минимум на этот выезд хоккеисты Сергея Орешкина выполнили.
В воскресенье командам предстояло встретиться на льду «ВТБ Ледового дворца». В составе «Динамо» Семёна Кокуёва заменил Лукаш Кашпар, а у «армейцев» также последовало одно изменение – Патрик Херсли сыграл вместо Александра Хохлачёва.
Москвичи открыли счёт уже в начале первого периода. Горовиков собрал на себя двух соперников и сделал перевод на свободного Рылова, который в касание бросил мимо Коскинена. Петербуржцы взяли видеопросмотр на предмет офсайда, однако всё было по правилам.
Ответ команды Олега Знарка не заставил себя долго ждать. Кокарев и Дергачёв получили по две минуты за стычку на пятаке перед воротами Ерёменко, а СКА забил после выигранной борьбы у борта. Плотников из-за ворот сделал скидку на Коскиранту, который с острого угла буквально прошил опытного голкипера бело-голубых. Повздорили Карсумс с Ковальчуком, а вот голов до перерыва зрители больше не увидели.
Кстати, в «Парке Легенд», где проходила встреча, до сих пор работает каток на открытом воздухе. Лёд по-прежнему не растаял, а потому ажиотажа возле площадки не убавилось. Что ж, если рядом играют профессионалы, почему бы и любителям не попробовать свои силы?
На второй же период команды вышли ещё более заряженными на борьбу. Очередное чудо сотворил защитник Кутейкин. Андрей опять как следует приложился от красной линии и вновь пробил Коскинена. В «Авангарде», откуда и пришёл в «Динамо» Кутинатор (именно так называют защитника за убойный бросок), наверняка кусают локти. 32-летний хоккеист находится в потрясающей форме.
Дальше началась грубость. Дацюк не по правилам атаковал Цветкова, нанеся сопернику удар в голову. Впервые в КХЛ обычно корректный Павел получил 5+20 и досрочно был отправлен в раздевалку, а форвард «Динамо» с трудом поднялся со льда. Свой ответ приготовили и динамовцы. Кашпар вонзился в Широкова, тоже нанеся оппоненту травму и заработав, как показалось, справедливые 5+20. Искры летели из глаз, уступать хоть миллиметр никто не собирался. «Надо ещё посмотреть эти удаления, но ни в одном из них не было до конца. У нас есть видео, мы смотрим тоже», — Олег Знарок посчитал, что судьи погорячились.
В третьей двадцатиминутке начали забивать именинники. Большинство пять на три, а затем пять на четыре сыграло свою роль. Дадонов по центру вошёл в зону и сделал передачу Гусеву. Никита сразу же отдал диагональ на Шипачёва, который в касание вонзил шайбу под перекладину. Далее Белов нанёс бросок от синей линии — шайба попала в Дадонова и после рикошета юркнула в нижний угол ворот Ерёменко.
Примеру Дацюка и Кашпара последовал молодой Дергачёв, который был удалён до конца матча за толчок на борт нападающего московского «Динамо» Артёма Подшендялова.
В самой концовке выход один на один не реализовал Дадонов, едва не оформивший дубль. Хозяева постарались ответить, заменили Ерёменко на шестого полевого хоккеиста, но пропустили в пустые ворота. Точку в матче поставил Ковальчук. 4:2 – победа СКА, который повёл и в серии – 2-1. Послезавтра команды, совершившие 12 марта 49 силовых приёмов на двоих, проведут второй матч в Москве.