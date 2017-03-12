Убойный Кутейкин, грубость Дацюка и Кашпара. СКА сильнее «Динамо»

Нет ничего удивительного в том, что серия между СКА и московским «Динамо» получается яркой и в какой-то степени даже скандальной. Соперники достойны друг друга. Увы, первая встреча между командами была омрачена слабым судейством. Арбитрам просто повезло, что гости выиграли в овертайме, иначе скандал был неминуем. «Судьи в той встрече были под колпаком, они просто отскочили», — отметил известный хоккейный рефери. Не выдержал и трёхкратный олимпийский чемпион и вице-президент клуба, рубанувший правду-матку, стоившую динамовцам 300 000 рублей. Выражать личное мнение в КХЛ слишком дорого. Лучше, оказывается, держать рот на замке. Даже людям, заслужившим высказаться так, как они считают нужным.Во второй встрече «Динамо» растранжирило много моментов у ворот Коскинена, получив суммарно 22 минуты штрафа против 12 у СКА. Пробить финна в концовке третьего периода смог лишь защитник Кутейкин, поразивший ворота мощнейшим щелчком от красной линии. Андрей уже забивал подобным образом «Торпедо». Дубль два получился не хуже. Перевести игру в овертайм у москвичей не хватило сил, однако зацепить в Санкт-Петербурге один матч и улететь домой при счёте 1-1, а не 0-2, – более чем достойно. Задачу-минимум на этот выезд хоккеистывыполнили.В воскресенье командам предстояло встретиться на льду «ВТБ Ледового дворца». В составе «Динамо» Семёна Кокуёва заменил Лукаш Кашпар, а у «армейцев» также последовало одно изменение – Патрик Херсли сыграл вместо Александра Хохлачёва.Москвичи открыли счёт уже в начале первого периода. Горовиков собрал на себя двух соперников и сделал перевод на свободного, который в касание бросил мимо Коскинена. Петербуржцы взяли видеопросмотр на предмет офсайда, однако всё было по правилам.Ответ команды Олега Знарка не заставил себя долго ждать. Кокарев и Дергачёв получили по две минуты за стычку на пятаке перед воротами Ерёменко, а СКА забил после выигранной борьбы у борта. Плотников из-за ворот сделал скидку на, который с острого угла буквально прошил опытного голкипера бело-голубых. Повздорили Карсумс с Ковальчуком, а вот голов до перерыва зрители больше не увидели.Кстати, в «Парке Легенд», где проходила встреча, до сих пор работает каток на открытом воздухе. Лёд по-прежнему не растаял, а потому ажиотажа возле площадки не убавилось. Что ж, если рядом играют профессионалы, почему бы и любителям не попробовать свои силы?На второй же период команды вышли ещё более заряженными на борьбу. Очередное чудо сотворил защитник. Андрей опять как следует приложился от красной линии и вновь пробил Коскинена. В «Авангарде», откуда и пришёл в «Динамо» Кутинатор (именно так называют защитника за убойный бросок), наверняка кусают локти. 32-летний хоккеист находится в потрясающей форме.Дальше началась грубость.не по правилам атаковал, нанеся сопернику удар в голову. Впервые в КХЛ обычно корректный Павел получил 5+20 и досрочно был отправлен в раздевалку, а форвард «Динамо» с трудом поднялся со льда. Свой ответ приготовили и динамовцы.вонзился в, тоже нанеся оппоненту травму и заработав, как показалось, справедливые 5+20. Искры летели из глаз, уступать хоть миллиметр никто не собирался. «Надо ещё посмотреть эти удаления, но ни в одном из них не было до конца. У нас есть видео, мы смотрим тоже», —посчитал, что судьи погорячились.В третьей двадцатиминутке начали забивать именинники. Большинство пять на три, а затем пять на четыре сыграло свою роль.по центру вошёл в зону и сделал передачу Гусеву. Никита сразу же отдал диагональ на, который в касание вонзил шайбу под перекладину. Далее Белов нанёс бросок от синей линии — шайба попала в Дадонова и после рикошета юркнула в нижний угол ворот Ерёменко.Примеру Дацюка и Кашпара последовал молодой, который был удалён до конца матча за толчок на борт нападающего московского «Динамо»В самой концовке выход один на один не реализовал Дадонов, едва не оформивший дубль. Хозяева постарались ответить, заменилина шестого полевого хоккеиста, но пропустили в пустые ворота. Точку в матче поставил. 4:2 – победа СКА, который повёл и в серии – 2-1. Послезавтра команды, совершившие 12 марта 49 силовых приёмов на двоих, проведут второй матч в Москве.