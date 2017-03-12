Знарок: выбьют ли Коскинена голы Кутейкина? По-фински не говорю

>>> Убойный Кутейкин, грубость Дацюка и Кашпара. СКА сильнее «Динамо»
«В таких играх решают мелочи, нюансы, у меня всё», — Сергей Орешкин оказался предельно краток. Вопросов же главному тренеру «Динамо» на пресс-конференции не задали.
— Довольны победой, готовимся к следующей игре», — заявил Олег Знарок.
— Как бы прокомментировали удаления в сегодняшней встрече?
— Надо ещё посмотреть эти удаления, но ни в одном из них не было до конца очевидно. У нас есть видео, мы смотрим тоже.
— Оцените игру вернувшегося в состав Патрика Херсли и когда ждать на льду Вячеслава Войнова?
— Херсли сыграл неплохо, может быть, будет Войнов, — главный тренер СКА не привык много говорить о своих подопечных.
— Не выбьют ли Коскинена голы Кутейкина?
— Я по-фински не разговариваю.
«Моё удаление получилось ключевым»
«Идёт жёсткая борьба, двигаемся дальше. Поправим то, что не получается, нужно сделать всё, чтобы выиграть серию. Согласен, что моё удаление получилось ключевым, всё дело в дисциплине. Они в большинстве опять почти ничего не забили, атака с ходу при «3 на 5» и рикошет от Ильи Никулина. Мы вытащим эту серию и выиграем», — заверил журналистов нападающий «Динамо» Алексей Терещенко.
«Кутейкин – царь-пушка, мастер»
«Вам виднее, я не знаю, что произошло. Судьи трактовали это так, дыхание сбило, поэтому пошёл в раздевалку. Игра давалась, нужно реализовать свои моменты, игра в большинстве сыграла свою роль сегодня. Кутейкин – царь-пушка, мастер, когда-то что-то впервые происходит, может, будет пять и десять — никто не знает, сколько он ещё забьёт», — сказал форвард «Динамо» Алексей Цветков.
«В день рождения игралось тяжело»
В составе СКА сразу два игрока 12 марта отмечали день рождения. Вадим Шипачёв и Евгений Дадонов сами преподнесли себе лучший подарок, забив по голу и добыв победу своей команде.
«Приятно выигрывать в день рождения, а кто забил — не так важно. Много ключевых моментов было в игре. Хорошо, что мы сегодня забили в меньшинстве. Вся команда играет на победу. Не завёлся ли у Коскинена комплекс Кутейкина? Думаю, нет. В чём секрет броска Кутейкина? Спросите у Мико и у Кутейкина.
Есть специальные судейские комитеты, которые разбирают работу арбитров. Мы выходим и играем. Сегодня была тяжёлая игра, хорошо, что выиграли. Не припомню, чтобы раньше в день рождения играл. Вот сегодня всё хорошо сложилось», — сказал нападающий СКА Вадим Шипачёв.
«В день рождения игралось тяжело. С утра уже много сообщений с поздравлениями получил, но стараюсь не думать об этом, больше внимания обращаешь на игровые детали. После матч-штрафов наших игроков важно было не пропустить. «Динамо», наверное, ищет, как нам забивать, но мы делаем то же самое. Про судей говорить ничего не могу», — заявил ещё один изменник Евгений Дадонов.
«Не думаю, что Дацюк заслужил удаление до конца матча»
«Игра получилась боевой, но это плей-офф. Зрителям должно было понравиться, много силовой борьбы увидели. Удалялись и мы, и соперник. Мы сумели выстоять и забить в большинстве. Это плей-офф — здесь всегда борешься до конца.
В моменте с моим голом действовал по ситуации, заготовленной комбинации не было. Дадонов и Шипачёв сами себя сегодня с днём рождения поздравили. Как на команде отразилось, что второй матч подряд с центра поля пропускаем? Ничего страшного, наш вратарь потом вытащил, мы поддержали Коскинена и забили важные голы. Мы одна команда, кто бы что ни сделал.
Не стал бы говорить, что Дацюк заслужил удаление, но не мне судить, будут разбираться. Я думаю, там не было удаления. Первый раз играю в матче, где было три матч-штрафа, но команды борются, где-то нервы подводят. В плей-офф нет фаворита, каждая команда может «выстрелить». СКА не думает, что является фаворитом», — сказал нападающий СКА Сергей Плотников.